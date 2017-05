Inför Halmstad away

Ny matchtät vecka för Bajen. 3 kamper på en dryg vecka. Först ut är Halmstad BK på Örjans vall. Ett Halmstad som haft en tuff inledning poängmässigt men som har ett par helt OK matcher i benen om ser till spelet. Bajen kommer med bästa möjliga manskap. Varken skador eller avstängningar stör uppladdningen. Det som funnits att läsa om Hammarby den senaste veckan är mest om sommarens Silly season men den väntar vi med ett tag.





Saker o ting ser ändå stabilt ut. Det känns som att det finns tanke med grejerna om man man jämför med tidigare. Junior har hittat sin roll och därifrån finns mycket att bygga på. Kennedy är frisk och kry och där finns kvalite att nyttja. Inte mycket pekar på att den senare startar på Örjans vall men med en revancshsugen kapten på bänken känns saker lite hoppfullare om man skulle köra fast.



Örjans vall ska tillsammans med



?Startelven förväntas nog se ut som vi vant oss vid. 4-1-4-1.

Birkir-Magyar-Aidoo-Sollheim.

?JP.

Smarason-Paulsen-Junior-Hamad.

?Dibba.

?Kom igen nu, Bajen!!!

2017-05-14

