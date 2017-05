Inför Hammarby - Jönköping Södra: "Vinn tack!"

Söndagsmatch i Bajenland. Storpublik väntas. Sommarvärme likaså. Allt vi supportrar önskar dock är en hemmaseger. Det är dags att ta tre pinnar nu Bajen!





Hammarby kommer till match med 1-1 borta mot Sirius förra helgen. En match där hemmalaget tidigt tog ledningen men där Fredrik Torsteinbö kvitterade precis innan halvtidsvila.



Med fjorton inspelade poäng ligger Hammarby på en åttonde plats i den allsvenska tabellen. Söndagens motstånd från Småland ligger ett par platser bakom men har bara en poäng mindre.



Jönköping kommer till match med en storförlust i bagaget. Laget mötte Elfsborg borta och fick åka hem med 3-0. I matchen innan dess kryssade man Djurgården hemma på Stadsparksvallen. I Jönköping behöver vi som vanligt ha koll på Daryl Smylie. Denne har gjort två mål och två assister så här långt i år. J Södra har mäktat med att göra 11 mål så här långt på säsongen men man har minusstatistik då man släppt in 14. Man har en seger på bortaplan i år. Den tog man tidigt mot Kalmar för att i omgången efter tvåla till AIK hemma.



Hammarby gjorde en riktigt fin match hemma mot MFF. En match där vi tar ledningen men tyvärr får se gästerna kvittera i vad som inte såg ut att vara ett otagbart skott. Även Sirius ledningsmål nu senast får läggas på Ömmis konto. Vår isländske landslagsmålvakt måste steppa upp och inte tappa in den där typen av enkla mål.



Jag tror inte att Jiloan Hamad kommer att spela på söndag. Ingenting har kommunicerats men min känsla är att man i dagsläget, med ett derby som väntar nästa helg, inte riskerar någonting med den skada han ådrog sig borta mot HBK. Johan Persson är som bekant långtidsskadad och nyopererad och finns således inte heller tillgänglig. Inget av lagen har några spelare avstängda.



Jag hoppas att Michelsen ger Leo Bengtsson, som fyllde 19 under fredagen, chansen från start igen. Jag tyckte dennes insats hemma mot Malmö var riktigt bra. Han och Marcus Degerlund har fått flera chanser och jag måste säga att jag verkligen tycker att de har tagit dem. Att se Marcus spela vänsterback och i slutet av matchen även vara delaktig i speluppbyggnaden värmde mitt junishjärta. Jag vill verkligen se spelare från de egna leden och just nu känns den biten bättre än på väldigt länge.



Mot Jönköping är det vi som ska vara spelförande. Här gäller det för Hammarby att inte bli stillastående. Vi måste komma med fart i vårt anfallsspel och vi måste försöka komma brett. Att sätta långa bollar upp på Dibba eller Romulo har vi testat tidigare och det fungerar dåligt. Jag vill få med våra yttermittfältare och ytterbackar högt och brett. Tempot i bolltransporten måste bli snabbare. Det är stundtals lite för många tillslag centralt.



Vi måste fortsätta spela ett fokuserat och bra press-spel. Det har vi sett laget klara av mot AIK och Malmö men matchbilden i morgon förväntas nog bli lite annorlunda. Däremot vill jag verkligen se ett hungrigt Hammarby när gästerna har boll. Jag vill se samma tuffa satsning som jag vet att de klarar av. Att vinna boll tidigt och satsa på omställningsspelet tror jag är rätt väg.



Mycket folk väntas. Över 22 000 biljetter sålda. En sanslös siffra. Jag hoppas att vi, förutom då till antalet, även kan bjuda upp en högljudd inramning. Jag tycker att det har varit lite si och så med det på sistone och här kan vi verkligen bättre. Det är dags att spela hem en trepoängare på hemmaplan nu. Den förväntan har jag definitivt. Allt annat är en besvikelse. Så en enkel uppmaning till de elva som får starta på söndag: Vinn!



Glöm inte att köpa matchprogrammet innan match. Just ovan nämnde Leo Bengtsson intervjuas. Programmet rymmer massvis med läsning och för 30 kronor får du ditt eget exemplar. Försäljare finns utanför arenan och har du inte kontanter så går det bra att swisha.



Hammarby tar emot Jönköping Södra hemma på söndag. Meteorologerna spår högsommarvärme när Mors Dag ska firas tillsammans med alla grönvita systrar och bröder.Hammarby kommer till match med 1-1 borta mot Sirius förra helgen. En match där hemmalaget tidigt tog ledningen men där Fredrik Torsteinbö kvitterade precis innan halvtidsvila.Med fjorton inspelade poäng ligger Hammarby på en åttonde plats i den allsvenska tabellen. Söndagens motstånd från Småland ligger ett par platser bakom men har bara en poäng mindre.Jönköping kommer till match med en storförlust i bagaget. Laget mötte Elfsborg borta och fick åka hem med 3-0. I matchen innan dess kryssade man Djurgården hemma på Stadsparksvallen. I Jönköping behöver vi som vanligt ha koll på Daryl Smylie. Denne har gjort två mål och två assister så här långt i år. J Södra har mäktat med att göra 11 mål så här långt på säsongen men man har minusstatistik då man släppt in 14. Man har en seger på bortaplan i år. Den tog man tidigt mot Kalmar för att i omgången efter tvåla till AIK hemma.Hammarby gjorde en riktigt fin match hemma mot MFF. En match där vi tar ledningen men tyvärr får se gästerna kvittera i vad som inte såg ut att vara ett otagbart skott. Även Sirius ledningsmål nu senast får läggas på Ömmis konto. Vår isländske landslagsmålvakt måste steppa upp och inte tappa in den där typen av enkla mål.Jag tror inte att Jiloan Hamad kommer att spela på söndag. Ingenting har kommunicerats men min känsla är att man i dagsläget, med ett derby som väntar nästa helg, inte riskerar någonting med den skada han ådrog sig borta mot HBK. Johan Persson är som bekant långtidsskadad och nyopererad och finns således inte heller tillgänglig. Inget av lagen har några spelare avstängda.Jag hoppas att Michelsen ger Leo Bengtsson, som fyllde 19 under fredagen, chansen från start igen. Jag tyckte dennes insats hemma mot Malmö var riktigt bra. Han och Marcus Degerlund har fått flera chanser och jag måste säga att jag verkligen tycker att de har tagit dem. Att se Marcus spela vänsterback och i slutet av matchen även vara delaktig i speluppbyggnaden värmde mitt junishjärta. Jag vill verkligen se spelare från de egna leden och just nu känns den biten bättre än på väldigt länge.Mot Jönköping är det vi som ska vara spelförande. Här gäller det för Hammarby att inte bli stillastående. Vi måste komma med fart i vårt anfallsspel och vi måste försöka komma brett. Att sätta långa bollar upp på Dibba eller Romulo har vi testat tidigare och det fungerar dåligt. Jag vill få med våra yttermittfältare och ytterbackar högt och brett. Tempot i bolltransporten måste bli snabbare. Det är stundtals lite för många tillslag centralt.Vi måste fortsätta spela ett fokuserat och bra press-spel. Det har vi sett laget klara av mot AIK och Malmö men matchbilden i morgon förväntas nog bli lite annorlunda. Däremot vill jag verkligen se ett hungrigt Hammarby när gästerna har boll. Jag vill se samma tuffa satsning som jag vet att de klarar av. Att vinna boll tidigt och satsa på omställningsspelet tror jag är rätt väg.Mycket folk väntas. Över 22 000 biljetter sålda. En sanslös siffra. Jag hoppas att vi, förutom då till antalet, även kan bjuda upp en högljudd inramning. Jag tycker att det har varit lite si och så med det på sistone och här kan vi verkligen bättre. Det är dags att spela hem en trepoängare på hemmaplan nu. Den förväntan har jag definitivt. Allt annat är en besvikelse. Så en enkel uppmaning till de elva som får starta på söndag: Vinn!Glöm inte att köpa matchprogrammet innan match. Just ovan nämnde Leo Bengtsson intervjuas. Programmet rymmer massvis med läsning och för 30 kronor får du ditt eget exemplar. Försäljare finns utanför arenan och har du inte kontanter så går det bra att swisha.

0 KOMMENTARER 280 VISNINGAR 0 KOMMENTARER280 VISNINGAR PERNILLA OLSSON

2017-05-27 11:40:00

ANNONS:

Fler artiklar om Hammarby

Hammarby

2017-05-27 11:40:00

Hammarby

2017-05-23 21:05:00

Hammarby

2017-05-21 22:13:00

Hammarby

2017-05-19 10:16:00

Hammarby

2017-05-18 00:02:38

Hammarby

2017-05-16 11:10:00

Hammarby

2017-05-15 16:17:10

Hammarby

2017-05-14 17:19:00

Hammarby

2017-05-14

Hammarby

2017-05-08 16:31:00

ANNONS:

Söndagsmatch i Bajenland. Storpublik väntas. Sommarvärme likaså. Allt vi supportrar önskar dock är en hemmaseger. Det är dags att ta tre pinnar nu Bajen!Erik Israelsson kan inte bara avgöra derbyn samtidigt som han skrämmer skiten ur oss på läktarna. Han kan mycket mer. Det visste vi i och för sig redan men att han var en sådan vass skribent som han visar i sin blogg var en dold talang.Om Bajens lag vore ett rep vore ändarna duktigt fransiga just nu. Varken längst fram eller längst bak finns det form att skryta om. Däremellan ser det starkt och stabilt ut. Det räckte till en poäng för Hammarby på Studenternas.Sveriges bästa matchprogram fortsätter att leverera. 32 sidor högkvalitativ läsning för 30:- varje match. I senaste numret intervjuades Hamad som tidigare lirade i just Malmö FF under 6 säsonger. Tyvärr kom Jiloan aldrig till spel i matchen på grund av en skada men intervjun håller i alla fall. Här kommer några utdrag från den.Det taktiska stod i fokus när Bajen tog emot serieledande MFF på hemmaplan, och drog jämnt ut efter 95 minuter spel.Eftersmaken är lite besk efter trepoängaren i Halmstad. Skador på både sheriff Persson och Hamad. Lägg därtill att Birkir fick sitt tredje gula och är avstängd. Sedan tidigare finns frågetecken på Aidoos medverkan på grund av en krånglande ljumske. Malmoe är minst lika skadeskjutet då bägge deras mittbackar fick rött kort i en riktig vilda västernmatch mot Östersund hemma. Vänsterspringaren från Peru, Yoshimar Yotún är dessutom avstängd pga av för många varningar.Stefan Sthål inkom med en gästkrönika till redaktionen.Jiloan Hamad gör två mål men tvingas utgå på grund av skada. Hammarby kniper, trots en dålig andra halvlek, alla tre poängen. Men skadorna inför matchen mot MFF på onsdag oroar.Ny matchtät vecka för Bajen. 3 kamper på en dryg vecka. Först ut är Halmstad BK på Örjans vall. Ett Halmstad som haft en tuff inledning poängmässigt men som har ett par helt OK matcher i benen om ser till spelet. Bajen kommer med bästa möjliga manskap. Varken skador eller avstängningar stör uppladdningen. Det som funnits att läsa om Hammarby den senaste veckan är mest om sommarens Silly season men den väntar vi med ett tag.Efter att Jamie Hopcutt vek in och sköt in 2-1 och Bojan Pandzic blundade för ÖFK:s spel med händerna var ännu ett onödigt poängtapp ett faktum under söndagen. Visst smakar det surt – men med lite distans är det klart att Jakob Michelsen fått till ett stabilt och svårslaget lag. Det ser bra ut redan nu och ifall Jesper Jansson levererar från start kan hösten bli riktigt munter.