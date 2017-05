Mirakelmannen Klotz?

Inför MFF hemma

Eftersmaken är lite besk efter trepoängaren i Halmstad. Skador på både sheriff Persson och Hamad. Lägg därtill att Birkir fick sitt tredje gula och är avstängd. Sedan tidigare finns frågetecken på Aidoos medverkan på grund av en krånglande ljumske.

Malmoe är minst lika skadeskjutet då bägge deras mittbackar fick rött kort i en riktig vilda västernmatch mot Östersund hemma. Vänsterspringaren från Peru, Yoshimar Yotún är dessutom avstängd pga av för många varningar.





UPPDATERING:



Johan Perssons betydelse brukar jag ofta tjata om. Denna gång inget undantag. Det var om inte annat mycket tydligt efter att han gick av mot Halmstad. Då tappade Bajen rubbet. Det såg ut som att han stukade foten när han landade efter en nickduell. Tveksamt om han hinner bli såpass kry i ledbandet att han kan lira tre dagar senare. Det vill jag mena vore mer illa för Hammarby än om Hamad inte kommer till spel. Kanske inte generellt, inte mot AFC, men mot lag som Malmö absolut.



Sjukgymnast Mikael Klotz instaser har sällan varit sekundärt viktigare än under den korta perioden mellan dessa två matcher. Han får bläddra genom varenda gammal tenta och ta till varje knep han kan för att hitta mirakellösningar för truppens kantstötta lirare. En riktig utmaning som man numera uttrycker sig när det ser jävligt knepigt ut.

Jiloan Hamad lirade på smärtstillande mot AFC efter skavanken i ljumsken som han ådrog sig i matchen innan mot Gbg. Gör han det igen? 50/50 sa han efter Halmstadmatchen även om hans uttryck sade något annat. Känslan är att han inte kommer till spel.





Kommer Michelsen satsa på Jajic som etta framför backlinjen om JP uteblir frågar man sig. Ja, det pekar nog ditåt. Personligen skulle jag hellre se Junior på den positionen med Kennedy tillsammans med Paulsen framför. Smarason och Leo Bengtsson på kanterna och Dibba på topp.



Sällan har en införrapport haft så många frågetecken. Det blir riktigt spännande att kolla startelvan i luren timmen före avspark.



Apropå manfall kommer jag att tänka på en annan match i Hammarbyhistorien som fastnat i mitt minne. Den gången mot Halmstad på Örjans vall. 2008 var året. Hela backlinjen borta. Som hb lirade Haris Laitinen, ursprungligen mittfältare. I mitten mönstrades en 17-årig Marcus Törnstrand tillsammans med mittfältaren Mikkel Jensen. Till vänster forwarden Alagie Sosseh.

Som om det inte var nog drog målvakten Rami Shaaban sitt korsband och fick bryta efter en halvtimme. Hur matchen slutade? 1-1 efter sent kvitteringsmål av Charlie Davies.



Hammarbys drive att försöka fylla Nya Söderstadion ggr 3 ser ut att spricka redan i första matchen men uppemot 25.000 kan det nog bli. Inte kattskit det heller.



Kom igen nu, Klotzen! Kom igen nu, Bajen!!!





Glöm inte att tjacka programmet förresten. Intervju med Jiloan Hamad om mötet med gamla lagkamraterna med mycket mera. 30 bagis, cash eller swish.

2017-05-16 11:10:00

