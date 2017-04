Pa Dibba, ett av försäsongens stora utropstecken i Bajen.

Inför premiären i Peking

Att vi väntat så länge på just den här dan är en underdrift av astronomiska mått. Allsvenskan är hetare än någonsin och siffror gällande biljettförsäljning vi aldrig skådat maken till dyker upp både här och där. För Bajen väntar IFK Norrköping på Östgötaporten. En motståndare som man kryssade mot i 2016 år sista hemmamatch. Att det är lapp på luckan där behöver knappast tilläggas. Att Bajen kunde haft en lättare premiärmotståndare behöver inte heller skrivas igen.





Att Ömmi vaktar kassen, stärkt av en hållen nolla borta mot Irland för sitt Island i veckan, är att betrakta som givet. Hans landsman Birkir på högerbacken likaså. I mittförsvaret lutar det väl åt att publikfavoriten

Eller vågar tränare Michelsen rent av satsa på unge Degerlund i premiären? Marcus gjorde trots tre insläppta mål en stabil insats när han fick lira 90 min mot Örebro häromsistens. Möjligt men tveksamt.



På vänsterbacken välkomnar vi det från förra veckan presenterade vårlånet från Kroatien. #33 Mario Musa. Allt annat vore märkligt.



Spelar man med uppställningen 4-1-4-1 så har Gershon Koffie lirat en del på positionen framför backlinjen under vintern. I min värld finns det lämpligare alternativ på den platsen. Förutom den givnaste av dem alla, Johan Persson, som tyvärr fortfarande ej verkar vara redo för spel efter sitt diskbråck, så skulle jag vilja se danske Paulsen. Han var en av dem som stack ut på Tyresövallen förra veckan. Hans klart bästa match hittills i Bajentröjan. Riv, slit, svett, snor och lite blod. Ja, ni fattar. Lite åt Persson-hållet.



Nu spelades i och för sig dansken som någon slags smygforward mot finnarna senast och det slog synnerligen väl ut. Kliver Junior in som defensiv mitt, månne? Vet egentligen för lite om honom för att föreslå det men, men. Det han visade under sin halvlek i Örebro lovade gott för framtiden. Bolltrygg med stort B. Hur han är som bollvinnare? You tell me.

Men spelar man defmitt för sitt landslag Gabon mot Guinea ena veckan borde man kunna göra det i



Smarason bör nog bilda Islandskant framför Birkir istället för att spela centralt. Kennedy och Paulsen för gärna husera där om man nu ska fortsätta med dansken som uppspelspunkt. På vänsterkanten får den bäste av dem alla, Jiloan Hamad, briljera medan Dibba kutar sitt snabbaste på topp.





Inför matchen kommer en tyst minut att hållas för Bengt ”Julle” Gustafsson, mångårig trotjänare i IFK Norrköping och även tränare för



Det väntas cirka 5000 Bajenfans till Peking. Alla lär inte få plats Krogen Hugo men det är den som är stämplad som samlingspub och ligger nära arenans bortasektion. Adress: Slottsgatan 118.

Därifrån kommer en supportermarsch att gå till arenan ungefär kl 16.00.



TOMMY FAGERBERG

2017-04-01 13:35:00

