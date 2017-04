Oavgjort med bitter eftersmak

Hammarby reste till Göteborg med sex spelare på skade- och sjukdomslistan. Matchen präglades av mycket kamp, inläggspel och fasta situationer där öst och väst tillslut delade på poängen. Blåvitts mittback Thomas Rogne inledde målskyttet till Bajens favör innan hemmalaget också kunde näta för egen vinning genom Mikael Boman.

Bajen kommer till spel med en relativt väntad startelva, sett till den uttagna matchtruppen. Den enda överraskningen är att Dusan Jajic tar plats bredvid Junior och Paulsen på innermittfältet. Roligt att talang Jajic, från Hammarby s egna led, spelar från start samtidigt som frågor väcks kring status och kvalitet på nyförvärvet Gershon Koffie.Första halvlek börjar inte i något vidare tempo. Hammarbys matchplan verkar vara precis densamma som mot AIK – ligga lågt, satsa på kontringar och fasta situationer.Efter den trevande inledningen tar IFK Göteborg över något, mycket tack vare fina kombinationer och inlägg från firma Björdal och Salomonsson på högerflanken. En av Göteborgs för dagen två anfallare, Mikael Boman , har några farliga lägen men inget av dem tvingar målvakt Kristinsson till ingripande.Efter Göteborgs starka period tar Hammarby över framåt slutet och efter 42 minuter tar laget från Söder också ledningen. Efter ett pet från Junior smeker Jiloan Hamad in ett inlägg som ingen Bajen-spelare behöver bry sig om. Istället förlänger hemmalagets mittback Thomas Rogne in ledningsmålet för Bajen. Kort därefter blåser domare Stefan Johannesson av första halvlek och hittills får tränare Michelsen, och de elva på planen, fullt godkänt i sitt genomförande av matchplanen.Andra halvlek följer samma mönster som den första, frånsett att Göteborg försöker involvera forwardspar Boman/Hysén mer i anfallsspelet med hjälp av långbollar. Aidoo och Magyar hanterar det bra, framförallt Magyar som är positionssäker och resolut i sitt spel.Ju längre halvleken går, desto fler och öppnare omställningslägen finns för Hammarby. Möjligheten att upptäcka eller förvalta några av dessa är dock undermåligt och utöver ett skott utanför från Jiloan Hamad, i andra halvleks upptakt, har Hammarby inga direkta farligheter. Lite mer kyla i dessa lägen och matchen hade varit avgjord tidigare.Istället lyckas Blåvitt kvittera på övertid. Efter en i raden av rensningar från Bajens sida får Göteborg tryck mot Bajens försvar. Inbytte ytterbacken Martin Smedberg-Dalence lyfter in bollen från vänsterkanten och efter skarvning från Tobias Hysén trycker Mikael Boman in kvitteringen på volley. Tråkigt för Bajen och tråkigt för målvakt Kristinsson, som innan kvitteringen svarat för några bra räddningar på skott utifrån.Hammarby kan uppenbart hantera Michelsens matchplaner som såhär i inledningen av den allsvenska säsongen fungerat bra, framförallt mot mer kvalificerat motstånd. Däremot kan högre krav ställas på passningsspel, spelförståelse och kyla med boll. Det finns fler tillfällen där Bajen har läge att hitta enkla passningsvägar längs marken istället för att lyfta en chansboll på Pa Dibba.En spelare som har ovanstående komponenter är Serge-Junior Martinsson-Ngouali, som gör en väldigt bra match. Lugn och trygg med bollen samt ett fungerande passningsspel. Junior var innan säsongen drog igång den minst profilerade värvningen, men har visat sig vara precis vad Hammarby behöver på mittfältet, framförallt när lugnet med boll till viss del försvinner med lagkapten Kennedy borta.Härnäst väntar match hemma mot AFC Eskilstuna på Nya Söderstadion. Matchstart klockan 16 nu på lördag, den 29:e april. Förhoppningsvis har Bajen några spelare tillbaka från sjukdom som kan hjälpa laget till säsongens andra trepoängare.Forza Bajen!