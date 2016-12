Silly Season 2016/2017: Wernersson in, Saetra ut ?

Ryktenas tid är tillbaka och det är dags för Hammarby att förstärka truppen. Vi på redaktionen hjälper dig att hålla koll på allt som skrivs om Bajens spelartrupp.

Hammarbys trupp 2017: (Spelare med utgående kontrakt ej inräknade)



Målvakter:

1. Ögmundur Kristinsson

25. Tim Markström

Försvarare:

2. Birkir Már Saevarsson

3. Richard Magyar

6 Joseph Aidoo

9. Stefan Batan

18. Oliver Silverholt

23. Lars Saetra

77. Mats Solheim



Mittfältare:

-. Petter Andersson

4. Erik Israelsson

8. Johan Persson

10. Kennedy Bakircioglu

11, Arnor Smárason

14. Fredrik Torsteinbö

26. Dusan Jajic

34. Leo Bengtsson



Anfallare:

16. Romuro Cabral Pereira Pinto

17. Pa Dibba

27. Isac Lidberg

55. Imad Khalili



Förlängda kontrakt:

Kennedy Bakircioglu: 2016-12-15: Hammarby meddelar att man förlängt kontraktet med Kennedy. Läs mer här.



Stefan Batan: 2016-12-16: Hammarby förlänger kontraktet med försvararen. Läs mer här.



Spelare med utgående kontrakt:

William Eskelinen

Ian Smith



Rykten utgående kontrakt: Klara spelare in:



Klara ledare in:

Jacob Michelsen 2016-11-30: Sönderjyske skriver på sin hemsida att tränaren lämnar klubben för Hammarby. Läs mer här. Även Hammarby bekräftar tränarvalet. Läs mer här.



Klara spelare ut:

Alex: 2016-11-12 Hammarby meddelar på sin officiella hemsida att man går skilda vägar efter att kontraktet löpt ut. Läs mer här.



David Boo Wiklander: Hammarby meddelar att det inte blir något nytt kontrakt med försvararen. Läs mer här.



Philip Haglund 2016-12-05: Hammarby meddelar på sin hemsida att Haglund och klubben går skilda vägar. Läs mer här.



Klara ledare ut:

Nanne Bergstrand: Hammarby meddelar på sin hemsida att man nu går skilda vägar med Bergstrand. Totalt sett blev det tre säsonger som huvudtränare i Hammarby. Läs mer här.



Patrik Hansson: Hammarby och den assisterande tränaren går skilda vägar trots ett år kvar på kontraktet. Hansson erbjöds huvudtränarjobbet i en norsk klubb från Bergen. Läs mer här.



Rykten in: Anatole Abang: 2016-10-17 Uppgifter i olika medier cirkulerar att Hammarby är intresserade av den kamerunske anfallaren. Läs mer här. Rasmus Lindkvist: 2016-10-20: Daniel Kristoffersson skriver i sin blogg att Hammarby haft Lindkvist på radarn en längre tid och även varit och scoutat honom ett par gånger. Dock oklart om det blir en värvning då de sägs att han är för svag i det defensiva spelet. Läs mer här. Mohammed Abu: 2016-10-20: Hammarby har en lång tid haft intresse för Strömgodsets snabba mittfältare Abu. Det pratas om en prislapp på runt 10 miljoner kronor. En prislapp som kanske är för dyr? Läs mer här.



Kristoffer Olsson: 2016-12-14: Hammarby bekräftar för Sportbladet att man hört sig för om Kristoffer Olsson. Läs mer här.



Viktor Wernersson: 2016-12-29: SportExpressen skriver att Hammarby jagar vänsterbacken Viktor Wernersson från Syrianska. Läs mer här.

Rykten ut:

Lars Saetra: 2016-12-30 Norska tidningar skriver att Hammarbyförsvararen är på väg till den kinesiska ligan. Övergångssumman ryktas ligga på 5-6 miljoner kronor. Läs mer här.





Avskrivna rykten:

Tor Ole Skullerud: 20116-10-19 Daniel Kristoffersson på Sportexpressen skriver att Hammarby träffat Skullerud för att diskutera tränarposten i klubben. (Hammarby har gjort klart med ny huvudtränare)



Kim Bergstrand: 2016-10-20 Hammarby sägs vara intresserade av att ersätta Nanne Bergstrand med Sirius tränare Kim Bergstrand. Bergstrand har mellan åren 1995-1998 spelat för Hammarby. (Hammarby har gjort klart med ny huvudtränare)



David Nielsen: 2016-10-24 Nielsen till vardags i danska Lyngby säg vara ett hett alternativ till att ersätta Bergstrand. (Hammarby har gjort klart med ny huvudtränare)



Jesper Karlsson: 2016-11-09 Fotbolldirekt rapporterar att Hammarby är en av flera klubbar som jagar 18-åringen. (Spelaren har skrivit på för Elfsborg)

Ryktenas tid är tillbaka och det är dags för Hammarby att förstärka truppen. Vi på redaktionen hjälper dig att hålla koll på allt som skrivs om Bajens spelartrupp.