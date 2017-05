Supportrarnas matchprograms intervju med Jiloan Hamad

Sveriges bästa matchprogram fortsätter att leverera. 32 sidor högkvalitativ läsning för 30:- varje match. I senaste numret intervjuades Hamad som tidigare lirade i just Malmö FF under 6 säsonger. Tyvärr kom Jiloan aldrig till spel i matchen på grund av en skada men intervjun håller i alla fall. Här kommer några utdrag från den.





Den 7 februari kallade



”Hamad! Killen springer inte, han liksom flyter fram. När han skjuter ser det inte ut som att han behöver ta i. Det kostar liksom inget. Det bara smäller. Vilken lirare!”

Mina anteckningar efter det allsvenska genrepet mot finska Ilves i Tyresö. Förvisso ett svagt och decimerat motstånd efter en tidig utvisning men ändå, Han var helt överlägsen alla andra på planen. Som att släppa ut en elev från årskurs 2 att lira med ettorna på rasten i plugget. Ja, ni fattar.



Vi ses nu i hans lägenhet i Hammarby sjöstad. Hans föräldrar och syster med familj är på besök från Örebro. Familjen tar plats framför teven medan vi sitter oss vid matbordet. Bordet är fulldukat med frukt och godsaker. Hans svåger serverar juice och vatten innan vi påbörjar intervjun. Att det finns mycket värme i den här familjen går inte att ta miste på.







Det är dagen efter matchen mot

-Ja, märklig planering det där med det täta matchandet. Först ska vi spela 3 matcher på 7 dagar och sedan vänta 8 dagar på nästa match. Jag ser inte logiken. Men å andra sidan vann vi den sista halvleken under den där veckan med 4-0. Där fick vi ett kvitto på att vår trupp är vältränad. Det visste vi i och för sig redan. Jag tror inte många lag i



Ja, folk säger att du gillar att träna hårt.

-Jag har alltid varit sån, jag minns en nyårsafton när jag var 15-16 år hemma i Örebro. Alla mina vänner var ute och festade. Det snöade ganska ordentligt så det låg ett par decimeter snö på vägarna. Då drog jag på mig träningskläderna och gick ut och sprang i drivorna. Mitt under tolvslaget när raketerna lyste upp hela himlen löpte jag där. Liksom som ett statement. Som för att påminna mig själv om att det inte finns några genvägar om man vill komma någonstans. Det ska gärna vara lite motvind och obekvämt när man gör det också. Medan andra genade tog jag en extra runda. Det gav mig en kick.



-Det kanske inte var det vettigaste rent fysiskt att träna så mycket som jag gjorde men mentalt gjorde det mig superstark. Jag kände att ingenting kunde stoppa mig. När jag kört Coopertestet på tre kilometer med olika föreningar har jag alltid sett det som en sporre att vara nummer ett. Många andra tyckte det var jobbigt medan jag var så väl förberedd att jag visste att jag kunde vinna. Eller jag bara skulle vinna helt enkelt.



Och vad hände om du kom tvåa?

-Det har aldrig hänt faktiskt. Eller jo förresten, efter korsbandsskadan i Tyskland vann jag inte i början. Men i



Underbart! Tränar du på egen hand nu också?

-Ja, det gör jag. Jag kör mycket på Coach Nebez academy på World class i Odenplan. Nebez har en egen avdelning där. Även Hammarbys U19-lag tränar där en gång i veckan. Det är specificerad träning för fotbollsspelare. Han har många olika maskiner för olika ändamål. Nu har det varit en intensiv vecka men under en vanlig träningsvecka finns det alltid någon ledig dag då jag kan åka dit och köra ett pass.



Jiloan Hamad har ett stort självförtroende men är samtidigt mycket ödmjuk. Han pratar varmt om sina sociala projekt där han åker runt till skolor för att prata med elever. Han vill bidra med positiva bilder och att ungdomar ska våga drömma om en ljus framtid. Under Malmötiden var det på en skola i Rosengård där



Här ser jag min chans. Som tränare för ett lag med 8-åringar ute i Skärholmen bjuder jag in honom att gästa en träning. Han nappar direkt och vi spikar ett datum.

-Jag älskar sånt. Som fotbollsspelare har du ofta jobbat färdigt strax efter lunch. Jag bor ensam och har mycket tid över. Jag minns själv har stort det kändes om någon känd spelare kom till träning eller match när jag var liten. Det ska bli kul. Tack för inbjudan.







Berätta lite om dina intryck från din första tid här i Hammarby.

-Allt blir bara bättre hela tiden. Det känns som att bit för bit faller på plats. Både vad gäller spel och organisation. En av de stora anledningarna till att jag valde Hammarby var för att få vara med på resan och höja laget till samma nivå som sin publik. Jag är övertygad om att vi är på rätt väg.



Då är jag också det. Tack! Har du haft kontakt med några MFF-spelare inför mötet på Nya Söderstadion förresten?

-Nej, det har varit så stor omsättning på spelare sedan jag lämnade så det är inte så många kvar där som jag känner faktiskt. Behrang Safari känner jag bäst. Han tog mig under sina vingar när jag kom till Malmö så honom har jag att tacka för mycket. Mackan (Rosenberg) träffade jag i Spanien för inte så längesen. Men sedan är det inte så många fler.



Avslutningsvis, firar du om du gör mål?

-Det hoppas jag verkligen. Att jag gör mål alltså. Men jag har tänkt på det där med firandet. Alltså vad beträffar det sportsliga och föreningen Malmö FF skulle jag kunna springa 3 varv runt planen och fira. Det sportsliga är ju mitt arbete. Fansen är något annat. Så mycket kärlek jag fick av dem under mina 6-7 år i klubben. I med och motgång. Det är på det personliga planet. Sånt glömmer man inte. För dem kommer jag att agera återhållsamt om jag gör mål. Att visa dem min respekt är viktigt för mig.



-Men allt är relativt. Säg att jag gör hattrick och det sista målet betyder 3 poäng på övertid. Då kanske jag sliter av mig tröjan och går helt bananas (Skratt)







0 KOMMENTARER 348 VISNINGAR 0 KOMMENTARER348 VISNINGAR TOMMY FAGERBERG

tompafager@hotmail.com

2017-05-19 10:16:00

