Sv cupen Nyköping.

Årets första tävlingsmatch för Jakob Michelsens Hammarbylag. Division 1-laget "Bissarna" från Nyköpng.

ÖmmiBirkir-Aidoo-Paulsen-Solheim.Kennedy-JP.Hamad-Smarason-Torsteinbö.?Dibba. Hammarby är helt överlägsna i den första halvleken. Det spelas fotboll som att det verkligen skiljer två divisioner. Det är långt ifrån alltid det gör det när det kommer till cupspel och försäsong. Det är sen gammalt.?Michelsen är mycket aktiv och manar på grabbarna. "Keep the ball rolling", "Keep the speed up" och lite dylika meningar smattrar från bänken. Han vill ha fart i grejerna, dansken. Att man pratat presspel i veckan är också tydligt. Låt vara att Bissarna inte har samma kvalité i sin trupp som Bajen men de stressas till misstag vid uppspelen som ger bortalaget gyllene lägen. De är också ett sådant bollerövrande som ger Hammarby ledningen. Ett sätt att göra mål på som Jakob Michelsens lag gjort sig kända för. Pa Dibba blir det som rullar in 1-0 efter kliniskt förarbete signerat Torsteinbö-Persson-Birkir.Johan Persson sticker ut.. Så viktig han är.?Sedan får man en till synes hyfsat billig straff som Kennedy sätter säkert innan Jille Hamad gör sin första Bajenkasse till klara 3-0. Så långt inte ett moln på Hammarbyhimlen. Tvärsäker ledning. Halvleken avslutas dock med en reducering på en fantastisk frispark. Hur som helst gick man till pausfikat med högt huvud. Det här kändes toppen.Allt det jag skrev om första halvlek kan vi sätta i motsats från och med här. Bajen kommer inte ut ur omklädningsrummet i andra. Man får vara glad om Hammarbyarna är trea på bollen. Bissarna verkar däremot ha druckit raketbränsle i pausen. Först in i varje närkamp. Efter en dryg kvart gör Michelsen ett dubbelbyte. Sheriffen och Torsteinbö ut mot Dulle Jajic och Leo B.?Hemmalaget reducerar ganska omgånde. Snyggt avslut med knorr intill stolpen. Ömmi chanslös. Frågetecken på kapten Kennedys försvarinsats dock när han vänder ryggen mot skytten och blir bortgjord i situationen innan. Nyköping hade också ett ribbskott innan målet.?Sedan drar Solheim på sig två billiga kort på ungeför lika många minuter och Bajen får avsluta matchen med 10 man. Leo har också dragit på sig ett kort under den här tiden men det var inte dt värsta för honom i den här matchen. Michelsen byter sedan ut honom för att få in en vb i Batan på Solheims plats. Synd om Bengtsson. Han fick bara lira 5-10 minuter. Men man får förstå Michelsen. Det fanns inte så många alternativ.?Bajen håller undan och skrapar hem sina tre pinnar till Stockholm.?Vi tar med oss första halvlek och inte den andra. Det ska inte behöva bli såhär spännande. Det ska det inte.Leo Bengtssons rekordkorta byte?Pa Dibba. Hårt arbetande forward sa Bill, fart och teknik sa Bull.