Träningsrapport: "Nya röster - ny energi"

Söndagsträning på Årsta IP. I veckan som kommer väntar tre träningsmatcher i ett matchläger på hemmaplan. Först ut är match på tisdag mot finländska HJK.

Årsta visade upp sig från sin mest grå sida. Ännu en dag där ett grått täcke ligger tätt över huvudstaden. Hela januari har känts bjuda på enkom tvåhundra nyanser av just det gråa. Men samtidigt märker vi hur ljuset smyger sig på. Plötsligt är det ljust efter klockan fyra. Just det faktum att dagarna blir längre påminner om det som komma skall.Det har pinsamt nog hunnit bli februari innan jag ser årets första träning med Hammarby. Jag har helt klart lagt av mig. Men idag bjöds så äntligen chansen. En söndagsträning direkt efter frukost. Jag kunde knappt bärga mig.I år har vi som bekant nya röster på Årsta IP. Jag var synnerligen nyfiken på att se Jacob Michelsen i aktion för första gången. På Grimsta förra helgen hade jag bara fokus på matchen.Mycket folk i träning. Om jag räknade rätt fattades bara Tim Markström. Roligt att se att Johan Persson tillbaka i full träning igen efter en längre tids rehabträning. Och nej, ingen Hamad som åskådare :-)Pablo ledde uppvärmningsövningen. En övning där det såg ut att fokuseras på att få till förstatouchen och att bollen skulle framåt. Att ta emot och vända upp, snarare än att sätta enkelt hem.Jag måste säga att jag gladdes åt ett par saker idag. Dels den generella känslan av ny energi. Det var stundtals rätt segt sista säsongen med Nanne. Men också så uppskattar en tränare som är tydlig i sina instruktioner. Jacob kör träningen på engelska. Han pratar högt, alla hör, plus att han jobbar mycket med sitt kroppsspråk. Därefter märks det att spelarna säkert vill visa upp sig. Det var väldigt aktiva spelare idag med snack och pepp.Andra övningen idag var ett spel där planen delades i zoner. Fyra mål och spelare fick bara röra sig i sin zon. Det var direkt återerövring och presspel. Jacob var inte alls nöjd med försvarande lags press i inledningen, snabb avblåsning med tydlig instruktion. Det blev stor skillnad ju längre in i övningen vi kom. Spelarna styrde och peppade varandra och Jacob var mycket nöjd med insatserna när övningen avslutades.Stefan Billborn är ju också en ny person för oss att lära känna. Jag tror att han, i sin roll som assisterande, kommer att bli viktig. Det syns tydligt att han är en skicklig instruktör. Jag hoppas och tror att han kommer att kunna hjälpa spelare med tydlig, individuell feedback.Mycket matchspelsövningar på dagens träning. Det var ett högt tempo och spelarna fick slita rejält. Sista 20 minuterna blev det poängspel på fullstor plan. Om jag förstod saken rätt så pågår ett poängspel över tid. Är man med i vinnande lag får man tre poäng. Dessa poäng samlas och varje månad skall ett pris delas ut för den med flest insamlade poäng. När säsongen är slut ska den totala vinnaren koras.Om det är viktigt att vinna? Eeeeh, ja. Det är ju det. Det orangevästade laget gör 1-0. Mittback Paulsen lyfts upp på en hörna som Arnor och Imad har fixat efter en ruskigt fin passning av Arnor. Hörnan från Imad blir visserligen lite för lång, men de biter sig kvar och när bollen återigen hamnar ute till höger vässar Imad inläggsfoten och placerar ett vackert inlägg där Paulsen dyker fram och knoppar in 1-0. Jubel i orange, ilska i svarta laget. Känns onekligen som att Paulsen har att bidra med när det gäller huvudspel och målchanser!Michelsen aviserar så småningom att det återstår en minut av matchen. Förmodligen en SL-minut för det är den längsta minuten. Han står med pipan i munnen men låter det svarta laget ligga kvar i anfall. Till slut är det Rooney som blir fälld och Michelsen är synnerligen snäll som blåser straff. Fram stegar Kennedy och sätter 1-1. Träningen är slut och jävlar vad det flyger orangefärgade frustrationsvästar. Det uppstår även en het diskussion mellan Imad och Dulle om vad som gått snett strax innan straffen.Jag själv tycker det är uppfriskande. Det betyder något. Det finns känslor och engagemang. Jag vill ha det exakt just så.Med ett leende men kalla fingrar och tår traskar jag uppför backen, mycket nöjd med att äntligen ha kommit hit. Jag hoppas att vi syns igen på tisdag. Ni ser väl till att pallra er till träningsmatchen?