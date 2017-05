Hamad - dagens huvudperson!

Tre poäng mot Halmstad

Jiloan Hamad gör två mål men tvingas utgå på grund av skada. Hammarby kniper, trots en dålig andra halvlek, alla tre poängen. Men skadorna inför matchen mot MFF på onsdag oroar.

Tre poäng. Tre jävligt viktiga poäng. Det är det jag tar med mig efter Halmstad borta. För bra spelade vi inte.



Hammarby får en drömstart I matchen. Jiloan Hamad är den som gör första målet och även sitt första allsvenska mål för Hammarby. Det är Ömmi som slår en inspark, nicktskarv av poängkungen Björn Paulsen varpå den blåklädde försvararen missbedömer den helt. Där hugger Hamad som en kobra och får en tå på bollen som i sakta mak rullar in vid stolproten.



Otroligt viktig att ta ledningen. Och vi får strax jubla igen. Redan i den elfte minuten slår Hamad till igen. Det målet är riktigt, riktigt vackert. Solheim slår en crossboll bort på Pauslen. Denne nickar ner centralt där flera grönvita kommer i anfall. Hamad är avslutaren och hans skott är läckert, precist och sitter exakt där den ska. Så jävla grant!



Vi har flera chanser att göra trean men det vill sig inte riktigt. Paulsen har en nick insidan av stolpen och dessvärre är Smarason offside på returen. Lite kyla där och släppt boll hade förmodligen Romulo förvaltat.



Det är ingen vidare bra fotboll. Det känns som att mattan är svårspelad då bollen studsar och far. Vi får inte riktigt till något brett anfallsspel i ett tillräckligt högt tempo. Jag tycker vi lite för ofta hamnar i att vi sätter långt direkt.

Ömmi får göra en riktigt vass räddning samt se en boll i slutskedet smita precis utanför stolpen efter touch på Degerlund. Vi går till pausvila med 2-0.



Den andra halvleken tycker jag är rätt bedrövlig från vår sida. Vi lägger oss på försvar samtidigt som Halmstad av naturliga skäl satsar allt framåt. Det är tur för oss att de inte har bättre anfallsspel. I andra halvleken åker vi på flera trista skador. Först tvingas Johan Persson att gå av. Dusan Jajic ersätter. Även Romulo tvingas till byte efter en tackling mot ryggslutet. Pa Dibba kliver in.



Vad som kändes än värre var skadan på Jiloan Hamad. Denne kliver av med en vadskada. Känns högst osannolikt att han spelar mot MFF på onsdag. När dessutom då Birkir drar på sig ett tredje gula kort och också missar matchen mot Malmö så känns det som att AIdoo och Musa måste käka friskhetspiller.



Hemma framför TVn är det frustrerande att se att vi inte får till något eget spel alls i andra. Matchkvalitén är riktigt låg. Jag upplever att det är stressat och sätts långt. Vi hade behövt lite lugn och ro på mitten. Jag hade hoppats att Dusan skulle kunna skapa det men jag upplevde det som att han aldrig riktigt kom in i matchen. Hela Hammarby fick mest ägna andra halvlek åt att jaga boll. Jag gladde mig åt att firma Magyar/Degerlund kändes stabila.



I 85:e minuten reducerar HBK. Då ökade pulsen. Matchen senast mot ÖFK tappades ju helt i slutsekunderna. Den här gången reder vi upp det. När slutsigalen ljuder gör polaren och jag en high five i soffan, Så jäkla skönt att vinna. Vi får åka hem med tre viktiga poäng. Skönt för alla ni tillresta hjältar på läktarplats att ni fick fira tre poäng. Bra jobbat på läktarplats!



Michelsen är i snacket efter matchen ruskigt missnöjd med underlaget. Han skräder inte orden alls. Han tycker planen är helt ospelbar och rent utav farlig. Inga besked om skadorna även om Hamad har tid att intervjuas. Kanske blev jag något mindre orolig, men att han skulle spela redan på onsdag känns osannolikt.



Nu håller vi tummarna för att det medicinska teamet utför underverk till på onsdag. Kan man be om det? Kämpa Klotzen!

0 KOMMENTARER 371 VISNINGAR 0 KOMMENTARER371 VISNINGAR PERNILLA OLSSON

2017-05-14 17:19:00

ANNONS:

Fler artiklar om Hammarby

Hammarby

2017-05-14 17:19:00

Hammarby

2017-05-14

Hammarby

2017-05-08 16:31:00

Hammarby

2017-05-07 19:46:00

Hammarby

2017-05-06 17:31:00

Hammarby

2017-04-30 01:29:26

Hammarby

2017-04-28 19:40:00

Hammarby

2017-04-26 21:45:27

Hammarby

2017-04-25 11:22:00

Hammarby

2017-04-23 23:23:06

ANNONS:

Jiloan Hamad gör två mål men tvingas utgå på grund av skada. Hammarby kniper, trots en dålig andra halvlek, alla tre poängen. Men skadorna inför matchen mot MFF på onsdag oroar.Ny matchtät vecka för Bajen. 3 kamper på en dryg vecka. Först ut är Halmstad BK på Örjans vall. Ett Halmstad som haft en tuff inledning poängmässigt men som har ett par helt OK matcher i benen om ser till spelet. Bajen kommer med bästa möjliga manskap. Varken skador eller avstängningar stör uppladdningen. Det som funnits att läsa om Hammarby den senaste veckan är mest om sommarens Silly season men den väntar vi med ett tag.Efter att Jamie Hopcutt vek in och sköt in 2-1 och Bojan Pandzic blundade för ÖFK:s spel med händerna var ännu ett onödigt poängtapp ett faktum under söndagen. Visst smakar det surt – men med lite distans är det klart att Jakob Michelsen fått till ett stabilt och svårslaget lag. Det ser bra ut redan nu och ifall Jesper Jansson levererar från start kan hösten bli riktigt munter.Efter en vass första halvlek faller Hammarby tillbaka i gamla mönster i den andra. Man tar trots det ledningen genom Junior. Sedan tappar man både 3 och 1 poäng. Förlustbaljan kom i minut 94. Surt sa räven.Östersund borta har blivit en svår nöt att knäcka för Hammarby på senare tid. Denna gång har även en förkylning härjat i Bajentruppen och hållit en handfull spelare utanför träning i veckan. Hemmalaget har Saman Ghoddos avstängd efter 3 gula kort.Allt klaffade - till slut, när Bajen besegrade AFC Eskilstuna på hemmaplan med komfortabla 4-0.De grön-vitas Inledningen på årets Allsvenska är stark. Bajen har mött tvåan, trean och sexan från förra året och hittills endast åkt på en förlust. Lägg därtill ett starkt kryss borta mot Göteborg, och alla kan se att Michelsens mannar har gjort det bra så långt. Att laget kan kriga till sig poäng är alltså klart, men nu på lördag är det upp till bevis som spelförare – när nästjumbon AFC Eskilstuna kommer på besök.Hammarby reste till Göteborg med sex spelare på skade- och sjukdomslistan. Matchen präglades av mycket kamp, inläggspel och fasta situationer där öst och väst tillslut delade på poängen. Blåvitts mittback Thomas Rogne inledde målskyttet till Bajens favör innan hemmalaget också kunde näta för egen vinning genom Mikael Boman.Efter 0-0 hemma mot bogey-teamet Giffarna drar nu Bajen till Gbg för kamp om 3 poäng mot IFK Göteborg. En av tre matcher inom loppet av sju dagar för Hammarby. Det ska bli intressant att se hur coach Michelsen hanterar det täta matchschemat.En relativt lackluster affär mellan två lag som båda såg en del avbräck i sina startelvor skulle, när domaren blåste av, komma att sluta mållöst.