Rasmus Alm låg bakom alla randiga mål mot FC Rosengård.

Alm bakom segern mot Rosengård

Efter en vändning i andra halvlek kunde Landskrona BoIS utmanövrera seriekonkurrenten FC Rosengård med 3-1. Yttermittfältaren Rasmus Alm låg bakom samtliga mål för di randige.

2017-03-18 20:00:00

Philip Ljung, Daniel Ask och Halmstadlånet Rasmus Wiedesheim-Paul fick alla chansen från start i BoIS hemmamatch mot FC Rosengård på lördagen. Dessutom fick Amr Kaddoura - som spelade årets första match förra veckan mot Värnamo - fortsatt förtroende mellan stolparna, medan nyförvärvet Raslan Al Kurdi än en gång fick börja som vänsterback. Al Kurdi linkade dock skadad av planen redan i mitten av den första halvleken och ersattes av Alexander Tkacz.Första halvlek stod Rosengård upp bra och frånsett ett finurligt anfall som avslutades med ett skott över av Wiedesheim-Paul kom randigt inte upp i normal standard. Rosengård tog även ledningen precis innan paus då Astrit Seljmani rullade in 0-1 bakom en överspelad Amr Kaddoura i hemmamålet.Thierry Zahuis och Adi Nalics inhopp i andra halvlek fick igång BoIS offensiv och i den 50:e minuten spelade Rasmus Alm fram Sadat Karim som fälldes. Den efterföljande straffen dunkade ghananen själv in i nättaket. Strax därpå kom 2-1. Viktor Svensson passade Rasmus Alm som ensam med målvakten gjorde sitt första mål för året. I matchens sista anfall avrundade sedan Alm med att komma loss på sin högerkant. Han frispelade inhopparen Ojevwe Akpoveta, vilken enkelt rullade in 3-1.Av spelarna som fick chansen denna gång var det Philip Ljung som imponerade mest. Han spelade ett klokt och lugnt mittbacksspel matchen igenom. Bra i hemmalaget var förstås också Rasmus Alm som var ett ständigt orosmoment för Rosengårdsförsvaret.BoIS lag: Amr Kaddoura - Dennis Olofsson, Philip Andersson, Philip Ljung, Raslan Al Kurdi - Rasmus Alm, Daniel Ask, Igor Arsenijevic, Filip Pivkovski - Rasmus Wiedesheim-Paul, Sadat Karim. Inhoppare: Alexander Tkacz, Viktor Svensson, Adi Nalic, Thierry Zahui, Ojevwe Akpoveta, Saber Azizi, Edwin Condrup.Målen: 0-1 Astrit Seljmani (43), 1-1 Sadat Karim (51), 2-1 Rasmus Alm (63), 3-1 Ojevwe Akpoveta (90).Efter en vändning i andra halvlek kunde Landskrona BoIS utmanövrera seriekonkurrenten FC Rosengård med 3-1. Yttermittfältaren Rasmus Alm låg bakom samtliga mål för di randige.