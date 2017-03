Spelarna tackar den tillresta BoIS-klacken för stödet.

BoIS föll med flaggan i topp

Länge såg det ut som att Landskrona BoIS skulle lyckas nå kvartsfinal i Svenska cupen, men efter ett sent segermål på Vångavallens konstgräsplan gick istället Trelleborgs FF vidare.





Agim Sopi gjorde två förändringar i startelvan jämfört med matchen mot Kalmar. Alexander Tkacz ersatte Saber Azizi som vänsterback och Adi Nalic gick in på den offensiva mittfältspositionen istället för Thierry Zahui, som ersatte Igor Arsenijevic defensivt.



Randigt fick en kanonstart när just Zahui gav BoIS ledningen på frispark redan i den 3:e minuten. Det var ivorianens andra frisparksmål under årets cupturnering. En 1-0-ledning till randigt som stod sig till halvtidsvilan.



I den andra halvleken tilläts Trelleborg ta över dirigentpinnen. Söderslättslaget lyckades kvittera i den 75:e minuten genom deras pålitlige målskytt Salif Camara Jönsson. BoIS var tvungna att ta ledningen på nytt för att gå vidare, men istället var det Trelleborg som gjorde 2-1 i den 89:e minuten genom samme Camara Jönsson.



BoIS cupäventyr tog slut, men för att vara ett lag som vanligtvis spelar division 1-fotboll presterade man över all förväntan.



Vi lyckades slå ut Malmö, men åkte själva ut mot Trelleborg. Typiskt.



Nästa helg väntar en träningsmatch mot IFK Värnamo.



BoIS startelva: Ivo Vazgec - Dennis Olofsson, Philip Andersson, Viktor Svensson, Alexander Tkacz - Måns Ekvall, Thierry Zahui - Edafe Egbedi, Adi Nalic (71), Rasmus Alm (77) - Sadat Karim (87)

2017-03-05 22:50:00

