Premiärseger för BoIS

Årets första träningsmatch är avklarad och BoIS gjorde vad som förväntades av dem när de besegrade divison 3-laget IF Lödde med 3-0. Samtliga mål gjordes av nyförvärv.

Randigt kom till start med ett lag som, med vissa undantag, kändes som en möjlig elva när serien väl drar igång. Tränare Agim Sopi valde sin vana trogen en 4-2-3-1-uppställning, nu med nygamle Sadat Karim på topp. Sadat har dock inte alls samma förmåga att löpa i djupled som fjolårets skyttekung Erik Pärsson, men i straffområdet är han giftig. Därför kändes det bra att just Sadat fick bli årets premiärmålskytt när han nickade in en ett inlägg från högerkanten efter en halvtimmes spel. Resultatet stod sig till paus, men BoIS stora spelövertag borde ha resulterat i flera mål.I andra halvlek möblerade Agim Sopi om i laget och många nya spelare fick chansen. Det innebar exempelvis att tidigare nämnde Sadat fick stiga åt sidan och att Ojevwe Akpoveta tog hans plats i anfallet. Akpoveta tackade för förtroendet genom att även han nicka in ett mål. Hade han haft mer is i magen och inte sprungit offside några gånger kunde han dessutom ha satt ett par till.BoIS avslutande mål fixade tekniska Mjällbyförvärvet Adi Nalic då han snyggt lobbade in 3-0.Om randigt blir fågel eller fisk i år är det naturligtvis ingen som vet. Många tunga namn har lämnat, men flera nyförvärv såg lovande ut. Vänsterbacken Raslan Al Kurdi exempelvis höll hög klass. Vi får hoppas att BoIS lyckas få honom spelklar så fort som möjligt.BoIS lag: Ivo Vazgec Alexander Tkacz - Måns Ekvall, Igor Arsenijevic Rasmus Alm - Sadat Karim. Inhoppare: Adi Nalic, Ojevwe Akpoveta, Daniel Ask, Raslan Al Kurdi, Saber Azizi , Edwin Condrup, John Ebere Ekeh.