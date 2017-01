Silly Season 2016/2017: Akpoveta nära BoIS

Följ Landskrona BoIS Silly Season.

Uppdateringar i rött

Rasmus Persson, mf, Landskrona BoIS U19

Mikael Dahlgren, b, Hittarps IK

Fredrik Gunnarsson, mf, Glumslövs FF

Ojevwe Akpoveta, fw, senast i Heartland FC

Nigeriansk forward som provtränar med BoIS. Ojevwe är bror till Oke Akpoveta i Dalkurd och kallas för Drogba. Akpoveta spelade senast för Heartland FC i nigerianska högstaligan. Har dessförinnan representerat Giwa FC men lämnade klubben när de blev uteslutna ur ligan. Moderklubben heter Warri Wolves.

Adeola Lanre Runsewe, mf, Silkeborg IF

Nigeriansk mittfältare som har spelat för SIlkeborg de senaste fyra säsongerna. Har dessförinnan spelat för Køge, Trelleborg, Hjørring, Skive och FC Midtjylland, dit han hämtades från Nigeria.

Väntar på tillstånd från Migrationsverket.



Måns Herrmann, fw

Anfallare som har tillhört Feyenoords akademi

Rasmus Persson

, mf, KSF Prespa BirlikNigeriansk yttermittfältare som med sina sju mål var en av Prespa Birliks bästa spelare under föregående säsong. Värvades från Nigeria till danska AGF och via en utlåning till Skive IK hamnade han därefter i Prespa Birlik där han hade Agim Sopi som tränare., fw, KSF Prespa BirlikForward från Ghana som var Prespa Birliks bäste målskytt förra säsongen med 12 mål. Han gjorde även 26 mål säsongen 2015. Dessförinnan hade han en mindre lyckad sejour i BoIS och han har tidigare även spelat för flera klubbar i Ghana samt BW 90 IF., mf, Mjällby AIF19-årig mittfältare som beskrivs som en av Mjällbys stora talanger. Har provspelat med Fiorentinas och Milans ungdomslag. Gjorde sporadiska inhopp under säsongen och avgjorde i november talangmatchen Morgondagens stjärnor för Söderlaget., mv, Husqvarna FFDen 30-årige målvakten återvänder till BoIS, där han spelade säsongerna 2011 och 2012. Efter tiden i BoIS spelade han allsvenskt för Brommapojkarna, gjorde en säsong i Ljungskile och har det senaste året hållit till i Husqvarna, där han blev framröstad till den bäste målvakten i division ett., mf, Östers IF18-årig talang som har skrivit ett treårskontrakt. Ask har Malmö FF som moderklubb och han har även spelat för IFK Osby, där han tillhörde Jonas Therns akademi., fw, klubb ej klarfw, slutarmv, klubb ej klarmf, Östers IF, b, klubb ej klar, mf, klubb ej klar, fw, Falkenbergs FF, b, klubb ej klar, b, KvarnbySyrisk landslagsman som kom till Sverige som flykting för två år sedan och hamnade i division 2-klubben Kvarnby. Har vunnit syriska ligan och var uttagen i landslaget så sent som 2015.Övriga som har provspelat:Blerim Gudjufi, mv, RosengårdLinus Müller, mv, TrelleborgRobert Mirosavic, mf, klubblösFaton Trstena, fw, LundAlbert Berisha, mf, klubblösLorent Shala, b, WormoGranit Sherifi, fw, RosengårdAlmir Taletovic, fw, Kvik HaldenJasmin Barucic, fw, Snöstorp NyhemAndré Strandberg, mf, NikeMohammed Ali Dhaini, b, OlympicFilip Gavran, mf, KulladalBenjamin Lusjani, fw, KvibilleAgon Murati, mf, IFK Värnamo U191. Amr KaddouraIvo Vazgec2. Viktor Svensson6. Philip Andersson16. Dennis Olofsson18. Philip Ljung7. Alexander Tkacz8. Måns Ekvall9. Filip Pivkovski11. Saber Azizi12. Igor Arsenijevic17. Rasmus Alm19. Thierry ZahuiEdafe EgbediAdi NalicDaniel AskSadat KarimAgim Sopi