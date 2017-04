Rasmus Alm deltog i alla vårens försäsongsmatcher. Här i en dispyt med Örgrytes Johan Elmander.

Statistik från försäsongen 2017

Statistik från Landskrona BoIS försäsong 2017.

MATCHER

4/2 IF Lödde (h): 3-0

Målskyttar: Sadat Karim, Ojevwe Akpoveta, Adi Nalic

11/2 Kristianstad FC (b): 1-1

Målskytt: Alexander Tkacz

19/2 Gefle IF (h): 2-1

Målskyttar: Thierry Zahui, Adi Nalic

26/2 Kalmar FF (h): 2-2

Målskyttar: Sadat Karim, Adi Nalic

4/3 Trelleborgs FF (b): 1-2

Målskytt: Thierry Zahui

11/3 IFK Värnamo (b): 0-1

18/3 FC Rosengård (h): 3-1

Målskyttar: Sadat Karim, Rasmus Alm, Ojevwe Akpoveta

24/3 Örgryte IS (b): 1-3

Målskytt: Rasmus Alm

1/4 Österlen FF (h): 5-0

Målskyttar: Rasmus Wiedesheim-Paul 2, Adi Nalic, Sadat Karim, Rasmus Alm

7/4 FK Karlskrona (h): 0-2



Tabellrad: 10 4 2 4 18-13 14 (Snitt: 1,40)



SPELADE MATCHER

10 matcher: Dennis Olofsson, Viktor Svensson, Thierry Zahui, Rasmus Alm, Sadat Karim, Adi Nalic

9 matcher: Philip Andersson, Igor Arsenijevic, Måns Ekvall, Edafe Egbedi

8 matcher: Ivo Vazgec, Alexander Tkacz

7 matcher: Saber Azizi, Filip Pivkovski, Rasmus Wiedesheim-Paul

6 matcher: Daniel Ask, Ojevwe Akpoveta

4 matcher: Edwin Condrup

3 matcher: Raslan Al Kurdi, Amr Kaddoura, Philip Ljung

1 match: John Ebere Ekeh, Rasmus Persson



MÅLSKYTTAR

4 mål: Sadat Karim, Adi Nalic

3 mål: Rasmus Alm

2 mål: Thierry Zahui, Ojevwe Akpoveta, Rasmus Wiedesheim-Paul

1 mål: Alexander Tkacz

2017-04-09 22:50:00

