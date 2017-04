Vad hände med Christopher Sullivan?

Han gick från Stadio Olimpico till Landskrona Idrottsplats. Anfallaren gjorde endast sex framträndaden i randigt och troligtvis är det inte många som kommer ihåg honom. Men vad gör Landskrona BoIS förste nordamerikanske - och utomeuropeiske spelare - idag?

Christopher Sullivan föddes i San José, Kalifornien år 1965 och han började spela fotboll från en tidig ålder i kvartersklubben West Valley SC. Hans fotbollskarriär kom igång på riktigt som collegespelare på University of Tampa, där han numera är invald i Hall of Fame. Efter sin tid på college åkte anfallaren iväg på sitt första utlandsäventyr till Frankrike, där han spelade för två klubbar långt ner i seriesystemet; Joué-lès-Tours och Le Touquet. Han vände tillbaka till USA och laget Orlando Lions (föregångaren till dagens Orlando City) innan han reste tillbaka till Europa för att spela på sin dittills högsta nivå. Ungerska ETO FC Györ värvade honom inför säsongen 1989-90 och han gjorde elva framträdanden i högstaligan.



Uppenbarligen presterade Sullivan väldigt bra i Ungern, eftersom förbundskaptenen Bob Gansler valde att ta ut honom till USA:s landslagstrupp inför fotbolls-VM i Italien 1990. Sullivan hade redan tidigare debuterat för det amerikanska landslaget, i en vänskapsmatch mot Egypten 1987, men det här var hans första stora mästerskap. Och inte bara hans - utan även USA:s första fotbolls-VM på 40 år. Det gick dock inget vidare för Sullivan och hans lagkamrater nere på den italienska halvön. Förluster mot såväl Tjeckoslovakien som Italien och Österrike gjorde att USA slutade sist i gruppen. Sullivan fick elva minuters speltid som anfallare i 1-5-förlusten mot Tjeckoslovakien, när han byttes in i matchens slutskede. Han fick även agera inhoppare i 0-1-förlusten mot värdnationen Italien på ett fullsatt Stadio Olimpico i Rom. Sullivan fick stångas mot Maldini och Baresi och lyckades inte göra något mål.



Bara någon månad senare, torsdagen den 16 augusti, dök anfallaren upp på Landskrona Idrottsplats, som ett av BoIS nyförvärv inför höstsäsongen i Division 1 Södra (dåvarande näst högsta serien). Att Sullivan kom till BoIS var tack vare Bosse Nilsson, tränare i Helsingborgs IF, som hade tipsat om spelaren. I matchprogrammet mot IF Elfsborg den 16 september går det att läsa följande:

"Han visade direkt på träningarna, att här handlade det om en verklig bolltalang. Chris behandlade bollen på ett så suveränt sätt, att hans uppvisning kunnat platsa på cirkus." Sullivans första match efter VM-mötet mot Italien på Stadio Olimpico blev en bortamatch mot Jonsereds IF.

"Eftersom Chris inte spelat fotboll sedan VM i Italien, var inte konditionen den bästa. Det märktes också i debutmatchen mot Jonsered. I en halvlek räckte konditionen, sedan tog det slut med orken på den tunga planen".

Kort därefter ådrog han sig en lårmuskelskada som höll honom borta från spel.

"Chris Sullivan lär ha gjort 10,6 på 100 meter. Men skador springer inte denne snabbfotade herre ifrån. Det är bara att hoppas att BoIS-nyförvärvets lårskada inte skall hindra honom från att lämna ett värdefullt kedjebidrag till BoIS desperata jakt efter ett nytt div 1-kontrakt".

För laget blev säsongen 1990 inget bra år och di randige slutade endast en poäng ovanför nedflyttningsstrecket. Sullivan gjorde 6 matcher och 2 mål i randig dress. Ett av hans mål föll i en 4-0-seger mot Markaryd och han blev matchhjälte i en vinst med 1-0 borta mot Karlskrona. När säsongen var slut lämnade han Sverige för gott.





Sullivan i randigt



Efter sin korta sejour i BoIS fortsatte fotbollsnomaden att resa omkring. Han värvades till danska Brøndby av tränaren Morten Olsen men benämndes efter endast fyra matcher som ”ikke god nok till førsteholdet”. Trots detta anslöt han kort därefter till Hertha Berlin, där han gjorde sex framträdanden i 2. Bundesliga. Han deltog även i en cupmatch mot Bayer Leverkusen 1992. Samma år gjorde han även sin sista landskamp för USA, mot Brasilien. Det blev totalt 19 matcher och 2 mål för Sullivan i The Stars and Stripes. Efter sin säsong i Tyskland åkte anfallaren till Mexiko för att spela för Atlético Yucatán. Numera nedlagda San Fransisco Bay Diablos blev nästa klubbadress och Sullivan gjorde även en kort comeback i ungerska ETO FC Györ innan han avslutade karriären i sin hemstad och laget San José Clash (dagens Earthquakes) i den då nystartade amerikanska proffsligan Major League Soccer.



Så vad gör Chris Sullivan idag? Han är numera ett aktat namn bland fotbollsintresserade amerikaner, i rollen som TV-expert på kanalen be-IN Sports. Han blev nationellt erkänd som en kunnig fotbollsanalytiker på Fox Sports fotbollssändningar, där han har analyserat mängder av matcher från dels den inhemska ligan men också alla de större europeiska ligorna. Han pratar flytande engelska, spanska, italienska, franska och ungerska (eftersom hans fru är därifrån).

– Jag tror att jag har en fördel eftersom jag kan ringa Pep Guardiola och vi kan ha ett 30 minuter långt samtal på spanska, sa Christopher Sullivan i en intervju med The New York Times som gjordes år 2009.

Sullivans språkkunskaper bidrog också till att han var med på ett litet hörn i utvecklingen av det fiktiva språket Na’vi som vissa av karaktärerna i storfilmen Avatar talar. Han har även ett eget klädmärke. Utöver det har han mest hållit sig till fotbollen.