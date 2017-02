BP segrade med hela 3-0 mot anrika Helsingborgs IF, och nu ligger pressen på Djurgårdens IF att segra över Degerfors.

BP förnedrade Helsingborgs IF hemma på Grimsta

Den första gruppspelsmatchen i Svenska Cupen väntade på Grimsta, och Helsingborgs IF stod för motståndet i en match som på förhand såg ut att bli riktig tuff för BP. Det skulle dock visa sig vara helt tvärtom.





Det talades om en tuff utmaning, att BP skulle få slita hårt för att få med sig poäng.



Sju minuter tog det, och BP ledde med 1-0. Nyförvärvet Tim Söderström passade nyförvärvet Erik Figueroa som direkt slog in bollen i straffområdet. Där väntade





Bästa möjliga start för hemmalaget alltså, men BP var hungriga på mer. Bara minuter senare hade samme Brandeborn en farlig nick som gick strax ovanför motståndarlagets ribba, och



Helsingborg kunde inte göra mycket annat än att kolla på när de rödsvarta spelade kvadraten runt laget. Faktum är att motståndarna aldrig hotade under den första halvleken, istället var det BP som var nära att utöka ledningen när Gerbino Polo vackert tog ned bollen i straffområdet för att avsluta. Skottet rullade några decimeter utanför stolpen.



Domaren blåser för halvlek, och BP går in till halvtidsvila med en 1-0 ledning i ryggen. En ledning som likväl kunde ha varit tre mål större för BP, om skärpan funnits i alla lägen.





Nyförvärvet Erik Figueroa visade återigen vilken hög klass han håller.



Andra halvlek startade, och knappt han alla i publiken sätta sig innan matchens andra mål kom, återigen till BP’s fördel.

Tim Söderström slog en fantastisk djupledsboll till Kevin Kabran, som helt fri mot målvakten inte gjorde några som helst misstag. Pang upp i nättaket, och 2-0 till BP.



Bara fem minuter senare skulle samme Kabran få ännu ett läge att göra mål. Yttermittfältaren kom återigen fri framför Pyzdrowski i motståndarlagets mål, men denna gång var målvakten med på noterna och bollen kunde styras ut till en hörna.



Men inte hjälpte det Helsingborg. På den efterföljande hörnan stångar sig nämligen lagkapten Gustav Sandberg-Magnusson fram och nickar bollen mot mål. Nicken räddas, men lagkaptenen tar hand om sin egen retur och petar in bollen i mål. 3-0 till BP.



Då gick luften ur Helsingborg. Laget gjorde några tafatta försök till anfall, men det slutade allt som oftast i tappad boll runt mittplan, det rödsvarta försvaret var alltför starkt. Skånelaget hotade aldrig under den andra halvleken, och BP tilläts spela runt bollen utan vidare press från bortalaget.

Vipps, så hade 92 minuter gått, och domaren blåste av matchen.



BP segrade med 3-0 i Svenska Cupens första gruppspelsmatch, och sätter därmed press på gruppkonkurrenterna Djurgården som möter



Ett styrkebesked av BP, som visar att de inte är ett lag man ska ta för lätt på den kommande säsongen.



BP-Helsingborgs IF 3-0



1-0 (7’) Christopher Brandeborn.

2-0 (49) Kevin Kabran.

3-0 (55) Gustav Sandberg-Magnusson.



Brommapojkarnas startelva:



Rasmus Emanuelsson –

Felix Bejimo –



Kevin Kabran – Luca Gerbino Polo (Viktor Gyökeres, 73’) – Christopher Brandeborn. Det var en tuff match som väntade Brommapojkarna under lördagen. Helsingborg s IF, ett anrikt lag som segrade i Allsvenskan så sent som 2011 stod för motståndet när Svenska Cupens första gruppspelsmatch skulle spelas.Det talades om en tuff utmaning, att BP skulle få slita hårt för att få med sig poäng.Sju minuter tog det, och BP ledde med 1-0. Nyförvärvet Tim Söderström passade nyförvärvet Erik Figueroa som direkt slog in bollen i straffområdet. Där väntade Christopher Brandeborn som dunkade in ledningsmålet för Brommapojkarna.Bästa möjliga start för hemmalaget alltså, men BP var hungriga på mer. Bara minuter senare hade samme Brandeborn en farlig nick som gick strax ovanför motståndarlagets ribba, och Felix Beijmo s skott i anfallet efteråt fångades på mållinjen av Pyzdrowski i HIF-målet.Helsingborg kunde inte göra mycket annat än att kolla på när de rödsvarta spelade kvadraten runt laget. Faktum är att motståndarna aldrig hotade under den första halvleken, istället var det BP som var nära att utöka ledningen när Gerbino Polo vackert tog ned bollen i straffområdet för att avsluta. Skottet rullade några decimeter utanför stolpen.Domaren blåser för halvlek, och BP går in till halvtidsvila med en 1-0 ledning i ryggen. En ledning som likväl kunde ha varit tre mål större för BP, om skärpan funnits i alla lägen.Nyförvärvet Erik Figueroa visade återigen vilken hög klass han håller.Andra halvlek startade, och knappt han alla i publiken sätta sig innan matchens andra mål kom, återigen till BP’s fördel.Tim Söderström slog en fantastisk djupledsboll till Kevin Kabran, som helt fri mot målvakten inte gjorde några som helst misstag. Pang upp i nättaket, och 2-0 till BP.Bara fem minuter senare skulle samme Kabran få ännu ett läge att göra mål. Yttermittfältaren kom återigen fri framför Pyzdrowski i motståndarlagets mål, men denna gång var målvakten med på noterna och bollen kunde styras ut till en hörna.Men inte hjälpte det Helsingborg. På den efterföljande hörnan stångar sig nämligen lagkapten Gustav Sandberg-Magnusson fram och nickar bollen mot mål. Nicken räddas, men lagkaptenen tar hand om sin egen retur och petar in bollen i mål. 3-0 till BP.Då gick luften ur Helsingborg. Laget gjorde några tafatta försök till anfall, men det slutade allt som oftast i tappad boll runt mittplan, det rödsvarta försvaret var alltför starkt. Skånelaget hotade aldrig under den andra halvleken, och BP tilläts spela runt bollen utan vidare press från bortalaget.Vipps, så hade 92 minuter gått, och domaren blåste av matchen.BP segrade med 3-0 i Svenska Cupens första gruppspelsmatch, och sätter därmed press på gruppkonkurrenterna Djurgården som möter Degerfors den 20 februari.Ett styrkebesked av BP, som visar att de inte är ett lag man ska ta för lätt på den kommande säsongen.1-0 (7’) Christopher Brandeborn.2-0 (49) Kevin Kabran.3-0 (55) Gustav Sandberg-Magnusson.Felix Bejimo – Carl Starfelt Jacob Stensson , 70’) – Kyle Konwea – Erik Figueroa – Markus Gustafsson – Tim Söderström – Gustav Sandberg-Magnusson (K) –Kevin Kabran – Luca Gerbino Polo (Viktor Gyökeres, 73’) – Christopher Brandeborn.

1 KOMMENTARER 200 VISNINGAR 1 KOMMENTARER200 VISNINGAR ARVID BJÖRKLUND

arvid.bjorklund@brommapojkarna.se

På Twitter: @BPArvid

2017-02-18 20:08:03

ANNONS:

Fler artiklar om Brommapojkarna

Brommapojkarna

2017-02-18 20:08:03

Brommapojkarna

2017-02-17 17:20:00

Brommapojkarna

2017-01-30 19:23:00

Brommapojkarna

2017-01-29 21:17:24

Brommapojkarna

2017-01-27 21:22:33

Brommapojkarna

2017-01-10 15:52:00

Brommapojkarna

2017-01-01 02:54:44

Brommapojkarna

2016-12-27 19:57:00

Brommapojkarna

2016-11-06 22:14:21

Brommapojkarna

2016-11-05 12:50:44

ANNONS:

Den första gruppspelsmatchen i Svenska Cupen väntade på Grimsta, och Helsingborgs IF stod för motståndet i en match som på förhand såg ut att bli riktig tuff för BP. Det skulle dock visa sig vara helt tvärtom.Årets första riktiga test väntar Brommapojkarna. Svenska Cupens första gruppspelsomgång ska kickas igång hemma på Grimsta, och anrika Helsingborgs IF står för motståndet.Många är vi nog som funderar mycket på hur tränare Mellberg ska bygga sitt lag till nästa år. Förväntningarna är höga, och här kommer vi att uppdatera er om Brommapojkarnas trupp inför 2017.Årets första träningsmatch skulle spelas, då Hammarby IF besökte Grimsta IP. Och trots att hemmalaget BP bjöd på fin fotboll matchen igenom så lyckades man inte övervinna motståndarna från Söder, som segrade med 3-1.Äntligen är det dags. Årets första träningsmatch är kommen, och en tuff utmaning väntar BP då Hammarby IF står för motståndet. För oss alla blir det ett utmärkt läge att se hur det egentligen står till med de rödsvarta, som nu matchas för första gången sedan uppflyttningen till Superettan.Efter en succéartad säsong 2016 så behöver nu BP ställa om för spel i Superettan. BP-redaktionen besökte Brommapojkarnas första träning för 2017, för att ta ett snack med huvudtränare Olof Mellberg.BP lämnar ett framgångsrikt år bakom sig, med värvningar, läktarbyggen och uppflyttning till Superettan. Men, hur summerar man egentligen Brommapojkarnas 2016? Gästkrönikör Putte Salminen ger er sin syn på saken.Alla BP'are möttes av en glädjande nyhet under tisdagseftermiddagen. BP-fostrade Serge-Junior Martinsson Ngouali, som inleder sin nionde raka säsong i Brommapojkarna, är uttagen till Gabons trupp för spel i de Afrikanska mästerskapen.En tvättäkta seriefinal väntade under söndagseftermiddagen, när BP ställdes mot Vasalund hemma på Grimsta. Det var även hemmalaget BP som drog det längsta strået, och laget är nu klart för Superettan 2017.Rösterna är lagda och räknade, och vi har fått en vinnare i kampen om supportrarnas pris. Felix Beijmo blev ’Årets Pojke’ 2016.