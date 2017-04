BP fortsatt obesegrade efter vinst mot Värnamo

En tidig toppmatch väntade i Superettans tredje omgång. Två dittills obesegrade lag ställdes mot varandra i vad som på förhand såg ut att bli en riktigt jämn match. Och jämn blev den, men de rödsvarta skulle i slutändan dra det längsta strået.

Det var två formstarka lag som ställdes mot varandra när BP under tisdagskvällen traskade ut på Finnvedsvallens gräsplan. IFK Värnamo hade efter två spelade omgångar seglat upp på förstaplatsen i Superettan , med sex poäng av sex möjliga, och hela nio (!) gjora mål.Men det skulle inte störa BP. Mellberg formerade laget på starkast möjliga sätt, och att det var ett hungrigt lag som Värnamo ställdes mot märktes direkt. De rödsvarta tog direkt kommandot i matchen, med snabba anfall och stort bollinnehav. Men i takt med att halvleken fortlöpte så var det Värnamo som spände musklerna inför hemmapubliken, laget tog över allt mer i matchen, och BP-kommandot såg vi allt mindre av.Trots det så skulle den andra halvleken starta lika starkt för de rödsvarta som den första. Nyförvärvet Johan Falkmar fick direkt ett läge att skriva in sig i målprotokollet efter han mött Joel Qwiberg s inlägg med pannan, men nicken var inte tillräckligt bra för att leta sig in i nätmaskorna.Återigen var det hemmalaget Värnamo som skulle ta över allt mer i matchen. De vitklädda hade ett farligt skott i stolpen, och länge såg det ut som att hemmalaget skulle ta ledningen. Tills BP bytte in Kevin Kabran Två minuter var allt den gode Kabran behövde. Sedan hade han på egen hand fintat upp en motståndare på läktaren, och kliniskt placerat 1-0 intill stolproten.BP-målvakten Budimir Janosevic fick sedan jobba hårt för att främja den egna målburen. Värnamo pressade på rejält, och hotade gång på gång i uppspelen, laget träffade även ribban efter lite tumult i de rödsvartas straffområde. Minutrarna tickade dock på, och BP såg ut att klara matchen med tre poäng i bagaget. Nog satte vi därför alla hjärtat i halsgropen när Oscar Johansson i motståndarlaget fick till en riktig pangträff på bollen i den 95 minuten, som letar sig mot det högra krysset. Budimir Janosevic får ett dock finger på bollen, som tar i stolpen och sedan retsamt rullar på mållinjen för att rensas undan av BP-spelare.De rödsvarta klarade utmaningen och kramade om varandra rejält efter att slutsignalen ljöd, och det är förståeligt. En tuff match väntade BP, som efter mycket slit, och en del tur, lyckades bärga tre poäng.0-1 (71') Kevin KabranBudimir Janosevic –Johan Falkmar – Carl Starfelt Erik Figueroa – Joel Qwiberg – Markus Gustafsson – Gustav Sandberg-Magnusson (K) – Anders Bååth – Jacob Stensson , 91') – Luca Gerbino Polo (Tim Söderström, 83') – Viktor Gyökeres (Kevin Kabran, 69')