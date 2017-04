BP invigde nya Grimsta på bästa sätt!

Timmen var slagen. BP tog emot Örgryte i hemmapremiären av Superettan 2017.

BP vann övertygande sin första hemmamatch mot Örgryte. Det var Christopher Brandeborn som gjorde de rödsvartas första mål i årets Superettan efter ett vackert inlägg från vänsterbacken Joel Qwiberg . Den gamla Örgryte-spelaren Markus Gustafsson kunde senare utöka ledningen efter dryga hälften av matchen a lá Ronaldinho, då han läckert lyfte ett till synes inlägg över en ställd Stojan Lukic Samme Gustafsson (Som efter åren i Örgryte lämnade för lokalkonkurrenterna GAIS ) gjorde 3-0 och punkterade matchen. Den här gången bestämde sig ”Mackan” för att vika in från sin kant och avsluta i det bortre hörnet. Mycket snyggt!Efter att ha smält matchen i några timmar skulle jag vela lyfta fram lite saker om matchen här under.Sättet hemmalaget spelade sig ur Örgrytes press var något nytt. Jag missade den senaste matchen mot Dalkurd men när vi såg mittbackarna och mittfältarna på en touch spela sig förbi tre motståndare var något nytt. Måste ge mycket beröm till ledarstaben som har utvecklat detta!Nästa sak jag såg var motsatsen, nämligen att pressen var otroligt bra. De gånger då man tappade bollen tog det inte många sekunder innan den återerövrades. Den spelare som främst ledde offensiven var den alltid like ettrige Christopher Brandeborn.Försvaret var idag felfria och tillsammans med den vresige Budimir Janosevic hade Örgryte inte en chans att spräcka BP’s nolla. Starfelt och Figueroa har spelat ihop sig till ett stabilt mittbackspar. Joel Qwiberg lyckades som sagt att slå till med en assist samtidigt som den nya Johan Falkmar ger ett säkert intryck.När den unge Viktor Gyökeres kom in blev det tydligt att han just nu spelar med mycket självförtroende. Han sköt vidare BP i cupen mot Elfsborg för några veckor sedan och gjorde faktiskt samma sak med U19-landslaget mot Italien. Idag ville det sig inte när han kom in och det blev många onödiga dribblingar när både skottlägen och passningsalternativ öppnade sig. Och detta gällde självklart inte bara Gyökeres utan också många av de återstående anfallarna också.Men det är lätt att säga för mig! En väl genomförd match räckte till att BP skulle ta sin första seger i årets serie och den långa vägen till Allsvenskan är i full gång! Nu väntar ett kortare uppehåll under påsken. BP är tillbaka igen tisdagen den 18 april, då man besöker Finnvedsvallen och IFK Värnamo. Vi är tillbaka då!JanosevicFalkmar – Starfelt – Figueroa – QwibergGustafsson (Sabovic 83) - GSM (K) - Bååth (Söderström 53)Kabran (Gyökeres 67) – Gerbino Polo - Brandeborn