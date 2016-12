Serge-Junior, från Division 1 Norra till de Afrikanska mästerskapen.

BP's Serge-Junior uttagen till de Afrikanska mästerskapen

Alla BP'are möttes av en glädjande nyhet under tisdagseftermiddagen. BP-fostrade Serge-Junior Martinsson Ngouali, som inleder sin nionde raka säsong i Brommapojkarna, är uttagen till Gabons trupp för spel i de Afrikanska mästerskapen.





- Det är jättestort, alltså. Det är något som jag verkligen ser fram emot, om jag nu får chansen och tar den, säger Junior till Fotbollskanalen.



BP-mittfältaren, som tidigare i vintras förlängde sitt kontrakt med de rödsvarta, kommer att konkurrera med spelare som Pierre Emerick Aubameyang (Dortmund), Didier Ibrahim Ndong (Sunderland) och Mario Lemina (Juventus). De två sistnämnda spelar båda på mittfältet, så konkurrensen blir stentuff.



Serge-Junior, som har dubbla medborgarskap, fick även frågan på hur han ser på att spela i samma lag som superstjärnan Pierre Emerick Aubameyang.



- Jag har hört att han är en skön kille. Sympatisk och snäll. Klart det ska bli kul att se världsklass-spelare på lite närmare håll. säger han till Fotbollskanalen.



De Afrikanska mästerskapen startar den 14 januari, där Juniors Gabon ställs mot Guinea-Bissau, Burkina Faso och Kamerun.



Stort lycka till Junior! Visa alla vilket lag du tillhör nu. Serge-Junior var, med sina sju mål och drösvis med assist, en viktig del i Brommapojkarna s uppflyttning till Superettan denna säsong, och nu har han onekligen fått sin belöning. När Gabons förbundskapten José Antonio Camacho ringde och frågade om han var intressaerad av att delta i de Afrikanska mästerskapen så tvekade Junior inte en sekund.- Det är jättestort, alltså. Det är något som jag verkligen ser fram emot, om jag nu får chansen och tar den, säger Junior till Fotbollskanalen.BP-mittfältaren, som tidigare i vintras förlängde sitt kontrakt med de rödsvarta, kommer att konkurrera med spelare som Pierre Emerick Aubameyang (Dortmund), Didier Ibrahim Ndong (Sunderland) och Mario Lemina (Juventus). De två sistnämnda spelar båda på mittfältet, så konkurrensen blir stentuff.Serge-Junior, som har dubbla medborgarskap, fick även frågan på hur han ser på att spela i samma lag som superstjärnan Pierre Emerick Aubameyang.- Jag har hört att han är en skön kille. Sympatisk och snäll. Klart det ska bli kul att se världsklass-spelare på lite närmare håll. säger han till Fotbollskanalen.De Afrikanska mästerskapen startar den 14 januari, där Juniors Gabon ställs mot Guinea-Bissau, Burkina Faso och Kamerun.Stort lycka till Junior! Visa alla vilket lag du tillhör nu.

0 KOMMENTARER 97 VISNINGAR 0 KOMMENTARER97 VISNINGAR ARVID BJÖRKLUND

arvid.bjorklund@brommapojkarna.se

På Twitter: @BPArvid

2016-12-27 19:57:00

ANNONS:

Fler artiklar om Brommapojkarna

Brommapojkarna

2016-12-27 19:57:00

Brommapojkarna

2016-12-16 14:45:00

Brommapojkarna

2016-11-06 22:14:21

Brommapojkarna

2016-11-05 12:50:44

Brommapojkarna

2016-11-04 19:48:00

Brommapojkarna

2016-10-29 18:35:00

Brommapojkarna

2016-10-28 23:09:26

Brommapojkarna

2016-10-26 22:01:25

Brommapojkarna

2016-10-22 21:26:52

Brommapojkarna

2016-10-21 20:37:30

ANNONS:

Alla BP'are möttes av en glädjande nyhet under tisdagseftermiddagen. BP-fostrade Serge-Junior Martinsson Ngouali, som inleder sin nionde raka säsong i Brommapojkarna, är uttagen till Gabons trupp för spel i de Afrikanska mästerskapen.Många är vi nog som funderar mycket på hur tränare Mellberg ska bygga sitt lag till nästa år. Förväntningarna är höga, och här kommer vi att uppdatera er om Brommapojkarnas trupp inför 2017.En tvättäkta seriefinal väntade under söndagseftermiddagen, när BP ställdes mot Vasalund hemma på Grimsta. Det var även hemmalaget BP som drog det längsta strået, och laget är nu klart för Superettan 2017.Rösterna är lagda och räknade, och vi har fått en vinnare i kampen om supportrarnas pris. Felix Beijmo blev ’Årets Pojke’ 2016.Tiden är kommen. Årets överlägset viktigaste match väntar, och hemma på Grimsta ställs BP mot Vasalund i en direkt kamp om uppflyttning till Superettan.Under lördagen skulle BP spela sin sista bortamatch för året mot Nyköpings BIS. Matchen skulle bli en svårspelad sådan, där Viktor Gyökeres avgjorde efter att Mellberg blivit utvisad.Om drygt en vecka är Division 1 Norra avgjord! I ledning är Brommapojkarna, bara fem mål före tvåan Vasalund. Nu Nyköping BIS, hur stort hinder är de för BP?Mitt under brinnande toppstrid i Division 1 Norra så ska det traditionsenliga priset ”Årets pojke – Supportrarnas pris” delas ut till en spelare som utmärkt sig lite extra i år. Fem nomineringar har tagits fram av redaktionen och Bromma Support, och nu behöver vi DIN RÖST för att kora vinnaren!En viktig match väntade BP när Enskede IK under lördagseftermiddagen gästade Grimsta IP. Vinst idag, och man skulle komma ett steg närmare avancemang till Superettan. Och visst, BP gjorde jobbet och segrade, men de övertygade inte.Tre matcher återstår av Division 1 Norra, och nu går BP in i det mest kritiska läget på hela säsongen. Nu ställs de rödsvarta mot Enskede IK, ett lag man haft problem med tidigare under säsongen.