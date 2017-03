BP förde allt spel borta mot Degerfors, men det skulle dröja innan det gav någon utdelning.

BP till kvartsfinal i Svenska Cupen efter uppvisning borta mot Degerfors IF

En kvartsfinalplats i Svenska Cupen stod på spel när Brommapojkarna gästade Stora Valla och Degerfors IF under lördagen, och trots massiv press matchen igenom så skulle vinsten sitta långt inne för BP’s del, speciellt eftersom det var hemmalaget som skulle ta ledningen.





Och att det var mycket som stod på spel, det märktes direkt. Brommapojkarna, klädda i sina blåa bortaställ, inledde en massiv press mot hemmalaget, väl införstådda med att en vinst idag var det ända som var acceptabelt.



Inom loppet av 15 minuter så hade



Det var dock efter 25 spelade minuter som matchens första, riktiga målchans skulle visa sig, även den för bortalaget BP. Luca Gerbino Polo fick helt fri gata framför 21-åriga Oscar Karlsson i hemmalagets mål, den unge målvakten lyckades dock parera Gerbino Polos skottförsök, bara en av alla räddningar han skulle göra denna afton.



BP tryckte på, och målchanserna fortsatte att komma.



Degerfors försvarade sig med glatta livet, och bortalaget BP fortsatte att trycka på, till synes inget kunde stoppa ”maskinen” från Västerort.



Men inte blev det mål för det. Serge-Junior nickskarvade vackert Markus Gustafssons hörna, bara för att snopet se på när den, återigen, rensades bort på mållinjen av panikslagna hemmaspelare.



Innan domaren han blåsa av första halvleken så fick dessutom Sebastian Olsson i Degerfors syna sitt andra gula kort. Bortalaget spelade alltså med tio man på planen.



Men inget mål blev det i första halvlek, Degerfors klarade sig undan den otroliga pressen från Brommapojkarna, och lagen gick in till halvtidsvila.

Alla BP-sympatisörer som följde matchen satt nog häpet med vidöppen mun och undrade hur det kunde vara möjligt att laget inte fått in ett enda mål på alla chanser, men så var fallet.



Hemmalaget Degerfors skapade väldigt lite, om några chanser i första halvlek, dock får man berömma lagets förmåga till att försvara det egna målet. Dels med en hel del tur, dels med skicklighet.









Andra halvlek startade på ett blåsigt Stora Valla, och BP visade att man inte sparat på krutet till de avslutande 45 minuterna. Luca Gerbino Polo hade både ett och två lägen att spräcka målnollan direkt, men antingen så var siktet inte helt rätt inställt, eller så stod Klasson i Degerfors-målet i vägen.







BP pressade och pressade, och Degerfors backade hem mer och mer för varje minut som gick till spillo. Det var då det obegripliga hände.

BP’s mittback Kyle Konwea spelade hem en till synes ofarlig boll till målvakten



Haidar snor bollen och rundar stackars Emanuelsson, för att sedan enkelt lägga in bollen i öppen målbur.



Ironin var total. Det hade kunnat stå 10-0 till BP på resultattavlan, men istället var det Degerfors som tog ledningen, och nu började det bli bråttom för BP. För att undvika respass i gruppspelet så var bortalaget tvungna att göra två mål mot motståndarna.



BP skulle dock kunna pusta ur ganska omgående. Direkt efter baklängesmålet så rullade bollen ut till vänsterbacken Erik Figueroa, vars inlägg träffade den språngnickande Luca Gerbino Polos panna perfekt. En direkt kvittering på Degerfors mål, och 1-1 i matchen.



Trots målet så var bortalaget BP inte säkra. Det krävdes, som sagt, ännu ett mål för att klara avancemang till kvartsfinalen.

Viktor Gyökeres hade ett friläge, Gerbino Polos avslut från nära håll såg ut som det räddades av gud själv, men till slut skulle det efterlängtade ledningsmålet komma.









Unge Viktor Gyökeres fick stora ytor att jobba med i slutet av matchen.



Då gick luften ur hemmalaget Degerfors. Bara fyra minuter efter lednigsmålet så nickade Viktor Gyökeres in 3-1 till BP, och innan domaren blåste av matchen kunde Luca Gerbino Polo placera in 4-1 i öppen kasse. Saken var klar.



Domaren ljöd sin pipa och bortalaget firade på planen. BP besegrade Degerfors IF med 4-1 och avancerade till kvartsfinal Svenska Cupen.



Degerfors IF – IF Brommapojkarna 1-4



1-0 (69’) Govend Haidar.

1-1 (70) Luca Gerbino Polo.

1-2 (85) Christopher Brandeborn.

1-3 (89) Viktor Gyökeres.

1-4 (94) Luca Gerbino Polo.



Brommapojkarnas startelva:



Rasmus Emanuelsson –

Felix Bejimo (

Tim Söderström – Markus Gustafsson – Serge-Junior (K) –

