BP tryckte till Varberg på hemmaplan

Den nionde omgången av Superettan väntade Brommapojkarna, som tog emot formstarka Varberg på hemmaplan. Och trots att det var ett starkt motstånd som gästade Grimsta, så gjorde de rödsvarta saken kort, och segrade med 3-0.

Matchen hade knappt startat innan BP tog ledningen. Redan i den fjärde minuten så kunde Viktor Gyökeres peta in 1-0 till de rödsvarta från nära håll, efter assist från Christopher Brandeborn . Knappt hann vi sätta oss ner innan tvåan senare rullade in i nätet, efter att Tim Söderström blott fem minuter senare dunkade in 2-0 till hemmalaget.En riktig drömstart för Brommapojkarna alltså, som efter tio spelade minuter redan ledde med två mål. Varberg blev som tagna på sängen och började säkra upp efter den inledande kallduschen, laget backade hem, fokuserade på defensiven och jobbade på att inte släppa in ytterligare mål.Och det återspeglades på planen. Efter den triumfartade inledningen så lyckades inte BP komma riktigt nära motståndarna, trots att de dominerade hela halvleken. Domaren signalerade för halvtid, och BP gick till vila med en tvåmålsledning.Andra halvlek skulle också komma att likna slutet av den första halvleken. BP dominerade, men hade ingen vidare stress framåt, samtidigt som motståndarna Varberg backade hem. Brommapojkarna gjorde dock ett par byten mot slutet, något som till slut skulle visa sig bära frukt. I matchens slutskede kunde inhopparen Jacob Ortmark stänga matchen, då han petade in 3-0 till hemmalaget.En väl genomförd match av hemmalaget BP, som återigen visar varför de är heta kandidater till att kamma hem Superettan 1-0 (4’) Viktor Gyökeres2-0 (9’) Tim Söderström3-0 (88’) Jacob Ortmark Markus Gustafsson – Gustav Sandberg-Magnusson (K) – Tim Söderström (Jacob Ortmark, 77’) –Christopher Brandeborn ( Jacob Stensson , 83’) – Viktor Gyökeres– Kevin Kabran (Luca Gerbino Polo, 71’)