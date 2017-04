Grimsta IP 1, 2017-04-23 17:00

Brommapojkarna - Norrby IF

3-0



Viktor Gyökeres och BP gjorde jobbet hemma mot Norrby IF.

BP upp i serieledning efter stabil insatts mot Norrby IF

När Östers IF förlorade sin match mot Dalkurd var förutsättningarna för BP enkla. Vinn och gå upp i serieledning efter fyra omgångar spelade.





Firma Mellberg och Azrudin har en inspelad elva och ändrar inte gärna på den. Två byten gjordes från den senaste matchen, Tim Söderström och Kevin Kabran ersatte Anders Bååth respektive Viktor Gyökeres.



Den fantastiska starten överraskade båda lagen. Hemmalaget kom inte upp i tempot igen och bortalaget kom aldrig riktigt nära. Norrby blev dock insläppt av BP som sjönk lågt på planen. En väldigt händelsefattig halvlek slutade i rödsvart ledning, 1-0.



Det blev ingen anstormning i den andra halvleken heller. BP fokuserade på att inte göra misstag och lät Norrby rulla runt bolen. Bortalaget som gör sin första säsong i Superettan hade en eller två halvdana målchanser men



Hemmalaget blixtrade till tre gånger mot slutet och gjorde tre mål. Det sista blev dock avvinkat för offside. Först ut var den alldeles nyligen inbytte Viktor Gyökeres, som lätt kunde peta in tvåan efter ett vackert kombinationsspel mellan Qwiberg och Kabran. Den förstnämnde stod för assisten.



Trean och punkteringen var lika enkel men lika vacker. Klapp-klapp-spel och plötsligt kan



En överlag stabil insatts mot Norrby banade vägen för en tidig serieledning. Vi har visat att vi är att räkna med i år!



Brommapojkarnas startelva:

Janosevic: Falkmar - Figueroa – Starfelt – Qwiberg

Gustafsson (Ortmark 86’)– GSM (K) – Söderström (Bååth 67’)

0 KOMMENTARER 122 VISNINGAR

oscar.lagnefeldt@brommapojkarna.se

På Twitter: oscarlagnefeldt

2017-04-23 21:17:00

När Östers IF förlorade sin match mot Dalkurd var förutsättningarna för BP enkla. Vinn och gå upp i serieledning efter fyra omgångar spelade.Efter segern mot IFK Värnamo är det dags för nästa hemmamatch. Imorgon väntar ett möte mellan två av nykomlingarna i Superettan för året, BP och Norrby IF.En tidig toppmatch väntade i Superettans tredje omgång. Två dittills obesegrade lag ställdes mot varandra i vad som på förhand såg ut att bli en riktigt jämn match. Och jämn blev den, men de rödsvarta skulle i slutändan dra det längsta strået.Den tredje omgången av Superettan väntar Brommapojkarna, och för motståndet står nu serieledarna IFK Värnamo – som efter två spelade matcher leder serien, med hela nio gjorda mål.Timmen var slagen. BP tog emot Örgryte i hemmapremiären av Superettan 2017.Äntligen är BP tillbaka i finrummet efter ett år utanför elitfotbollen. Superettan är här, den nya läktaren ska invigas och klubben firar 75 år. Nu är det bara en match kvar som ska spelas.Det var äntligen dags för premiär i Superettan 2017, och BP for upp till Borlänge för att ta sig an favorittippade Dalkurd FF, men trots att de båda lagen skapade en drös målchanser så skulle premiären till slut sluta mållöst.Dagen är äntligen kommen! Efter ett års frånvaro är BP tillbaka i Sveriges Elitfotboll, tillbaka i Superettan. Förväntningarna på laget är höga inför säsongen som stundar, och nu väntar den första seriematchen, då laget gästar topptippade Dalkurd på bortaplan.Många är vi nog som funderar mycket på hur tränare Mellberg ska bygga sitt lag till nästa år. Förväntningarna är höga, och här kommer vi att uppdatera er om Brommapojkarnas trupp inför 2017.Putte Salminen är tillbaka med ännu en gästkrönika. Denna gång om vad det är som gör att Europas största fotbollsklubb knappt kan fylla sin egna arena, och varför de rödsvarta inte kan behålla talangerna i laget.