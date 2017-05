BP vann utan att imponera

Bara dagar efter förlusten mot Falkenberg matchades BP mot tuffa Syrianska. På plan vilades spelare och andra var avstängda, vilket kom att visa sig senare.

BP och chockstarter på matcher verkar vara den bästa kombinationen i år. Klockan hade knappt passerat två och en halv minut innan bollen låg i motståndarnas nätmaskor. Den briljante Tim Söderström hittade en smörpass till Viktor Gyökeres. Den sistnämnda fick en fot på bollen och via en för dagen vitklädd försvarare bakom Hampus Elgan i Syrianskas mål.Målet gjorde BP trygga och tillät hemmalaget att rulla ut gästerna. Men sen kom kallduschen från Navid Nasseri och Syrianska. Ett till synes missriktat inlägg styrdes på en försvarares fot och över Budimir Janosevic som hjälplöst kunde se bolen flyga i en ballistisk bana över honom. 1-1 på tavlan. Det var bud på mål åt båda håll, Söderström slog till exempel en stenhård frispark i stolpen medan Syrianska och Seth Hellberg kunde rullat in tvåan. Men den första halvleken slutade oavgjort och med ett mål vardera. Kevin Kabran var ett exempel på spelare som vilades efter den tunga bortamatchen. Just Kabran blev dock inbytt efter tjugo minuter mot den ganska uddlösa Luca Gerbino Polo. Polo är fantastisk på att dra åt sig markeringar, alltid minst två spelare på honom. Tyvärr har målskyttet inte lossnat än. Den förstnämnde har dock fått det att stämma. Bara fem minuter efter bytet slog enligt mig matchens lirare Joel Qwiberg ett perfekt inlägg via marken till Kabran. Helt ren framför kassen dunkade han upp den i måltaket. 2-1 och nu skulle väl matchen vara punkterad?Istället kom Syrianska in i sin bästa period. Eller för att var noggrann släpptes de in i si bästa period. Hemmalaget backade för att försvara sin ledning och kunde efter mycket om och men reda ut det. Men oj vad nära en kvittering det var. Janosevic sträckte på varje centimeter för att rädda en kanon från Hellberg, målskytten Nasseri var nära på nick och ett nytt självmål räddades av vinden. Efter några svettiga slutminuter blåste Victor Wolf av matchen. 2-1 slutade matchen. Nu väntar Varberg hemma på lördag, då är även Brandeborn (avstängd) och Falkmar (känningar i ljumsken) förhoppningsvis tillbaka!JanosevicStensson – Starfelt – Figueroa – QwibergSöderström (Bååth) – GSM (K) – Sabovic (Ortmark 59’) – GustafssonGyökeres – Gerbino Polo (Kabran 65’)