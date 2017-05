Brommapojkarnas obesegrade svit bruten

26 seriematcher utan förlust, sen tog det stopp för Brommapojkarna. Ett taggat Falkenberg på bortaplan blev för svåra för de rödsvarta, som förlorade med 2-1.

Det var en, på förhand, enkel match som väntade Brommapojkarna . BP, som leder Superettan , ställdes mot ett Falkenberg som efter sex spelade omgångar parkerat på plats tolv i tabellen.Men trots motståndet, och trots den starka elvan BP ställde upp med, så slutade dagens möte i förlust för de rödsvarta. Den första serieförlusten på 26 omgångar.Falkenberg inledde offensivt mot BP. Efter bara fem spelade minuter hade man redan skapat oreda i de rödsvartas straffområde vid flertalet tillfällen, och de såg inte ut att minska på tempot.Brommapojkarna kom dock tillbaka in i matchen, och hade vid ett par tillfällen intensioner till mål. Allt som oftast fastnade de rödsvarta dock i det gula Falkenbergsförsvaret, där anfallen rann ut i sanden.Dagens motståndare ville tydligt visa att de inte tänkte vika ner sig mot serieledarna. Laget skapade ett par småchanser, men det var inget som störde säkre Budimir Janosevic i BP-målet.Domaren signalerade för halvtid, och lagen fick lämna planen mållösa. En jämn halvlek där båda lagen kan ha förtjänat varsitt mål.Målet skulle komma direkt efter att den andra halvleken börjat. David Svensson nådde högst på en hörna och nickade in Falkenbergs ledningsmål. En kalldusch för BP, som säkerligen hade räknat med att dra ifrån under den andra halvleken.Inte blev det bättre när Christoffer Carlsson , drygt fem minuter senare, fick till en riktig drömträff och stänkte in 2-0 i krysset.BP replikerade dock direkt efter de två snabba målen. Luca Gerbino Polo visade sina kvaliteer i straffområdet när han, stångandes med två motståndare, kunde nicka in reduceringsmålet efter en hörna.De rödsvarta kämpade febrilt för ett kvitteringsmål. Laget lyfte positionerna, bytte in offensiva pjäser och lade allt krut framåt, och trots att Falkenberg fick Mahmut Özen utvisad efter att denne fått syna sitt andra gula kort, så ville det sig inte för BP, som försöken till trots inte kunde få in ett kvitteringsmål.Ett bakslag för laget, som dock fortfarande leder Superettan med två poäng över Dalkurd FF Nästa match för Brommapojkarna är redan nu på tisdag, den 16 maj. Då kommer Syrianska FC på besök, en match som har avspark klockan 19:00. Vi ses där!1-0 (49’) David Svensson2-0 (53’) Christoffer Carlsson2-1 (58’) Luca Gerbino PoloBudimir Janosevic – Jacob Ortmark , 80’) – Carl Starfelt Anders Bååth (Luca Gerbino Polo, 53’) – Gustav Sandberg-Magnusson (K) – Tim Söderström ( Jacob Stensson , 85’) – Christopher Brandeborn – Viktor Gyökeres– Kevin Kabran