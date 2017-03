BP krigade på mot Norrköping, men var aldrig nära att utmana hemmalaget.

Cupdrömmen krossad för BP

Svenska Cupens semifinal skulle avgöras mot Norrköping, och trots att förväntningarna inför matchen var höga, så kunde BP inte rubba hemmalaget, som segrade med hela 4-0.

2017-03-19 21:38:45

Dagen var kommen. För tredje gången i Brommapojkarna s historia så skulle laget spela semifinal i Svenska Cupen, och för motståndet stod 2015 års allsvenska vinnare, IFK Norrköping.Bortalaget BP kom till start med starkast möjliga startelva, i anfallet spelade både Viktor Gyökeres, Luca Gerbino Polo och Kevin Kabran , tre starka pjäser offensivt. På mittfältet huserade Gustav Sandberg-Magnusson, Markus Gustafsson och Jacob Ortmark , som ersatte Serge-Junior, som nyligen lämnat klubben.Trots att det var en jätteuppgift som stundade BP så började matchen faktiskt bra för de rödsvartas del. Likt matchen mot Elfsborg så var laget fullt av självförtroende och inställning, och faktum är att BP var det bättre laget de inledande tio minuterna, trots att få chanser skapades.Lagets anfallare Luca Gerbino Polo hade dock en bra chans att sätta dit 1-0 till BP redan i den sjunde minuten. Efter ett snabbt anfall på högerkanten spelades bollen in till mitten, där en framstormande Gerbino Polo var centimeter från att få en tå på bollen. Det skulle visa sig vara BP’s bästa chans under hela matchen.I takt med att matchen fortgick så insåg man dock vilket lag det var som spelade i Allsvenskan , och vilket lag som nyss tagit steget upp från Division 1. Norrköping rullade snabbt bollen runt bortalaget, som fick jobba hårt för att inte bli bortspelade helt. Hemmalaget Norrköping skapade också snabbt chanser framför Brommapojkarna, och vips så låg bollen i bortalagets nätmaskor.Dryga 20 minuter hade gått av matchen när islänningen Jon Gudni Fjoluson kunde pricka in 1-0 tämligen enkelt. Det passiva BP-försvaret hade svårt att rensa bort bollen, och Fjoluson kunde bara sätta foten till.1-0 skulle alldeles därefter bli 2-0. Brommapojkarna hade knappt hämtat sig efter det första baklängesmålet när Karl Holmberg stänkte in 2-0 till Norrköping. Återigen var det en tilltrasslad situation som ledde fram till målet, och återigen hade de rödsvarta svårt att rensa undan bollen.BP kämpade på, men de var aldrig riktigt nära att hota hemmalaget. Viktor Gyökeres och Jacob Ortmark hade varsitt försök på mål, men båda avsluten var tämligen enkla för Norrköping-målvakten Michael Langer. Domaren blåste för halvlek och BP gick till vila med ett 2-0 underläge, helt rättvist sett till matchbilden.Norrköping blev för svåra för BP.Men inte blev det bättre efter pausen. Bara minuter efter att domaren blåst igång den andra halvleken fick Janosevic i BP-målet det svettigt när han vackert räddade ett skott i straffområdet. De rödsvarta hade intensioner på anfall och man såg tydligt att de inte var nöjda med den nuvarande situationen.BP-anfallet var alltför orörligt, vilket gav anfallsspelarna få alternativ i uppspelen. Innermittfältet gav för mycket tid till motståndarlaget, som kunde måtta och skjuta när lägena uppstod, och lägen fanns det gott om. I den 67 minuten hade Norrköping gjort både 3 -och 4-0 inom loppet av ett par minuter, vilket tog luften ur BP.De rödsvarta stred på, men det framkom tydligt att den här matchen inte gick att vända. Ett glädjeämne är dock att Jack Lahne, född i oktober 2001 (!) fick debutera i BP-tröjan. Han hoppade in i matchen när sju minuter återstod, och skapade två hörnor och snodde bollen någon gång, men tiden hade runnit ut för att skapa några farliga lägen.Domaren blåste av matchen, och Norrköping segrade, helt rättvist, med 4-0 över BP. Cupdrömmen var krossad.1-0 (21’) Jon Gjudni Fjoluson.2-0 (29’) Karl Holmberg.3-0 (63’) Niclas Eliasson 4-0 (67’) Karl Holmberg.Felix Bejimo– Carl Starfelt Jacob Stensson , 83’) –Markus Gustafsson – Gustav Sandberg-Magnusson (K) – Jacob Ortmark –Viktor Gyökeres – Luca Gerbino Polo (Tim Söderström, 78’) – Kevin Kabran (Jack Lahne, 83’)Svenska Cupens semifinal skulle avgöras mot Norrköping, och trots att förväntningarna inför matchen var höga, så kunde BP inte rubba hemmalaget, som segrade med hela 4-0.Vem kunde föreställa sig? Ett pånyttfött BP är framme i semifinal i Svenska Cupen, och för motståndet står 2015 års Allsvenska vinnare, IFK Norrköping.Idag vid tvåtiden nåddes vi av nyheten ingen ville höra. Profilen, ledaren och Mr. Grimsta själv har signat på för Stockholmsrivalen Hammarby IF.Många är vi nog som funderar mycket på hur tränare Mellberg ska bygga sitt lag till nästa år. Förväntningarna är höga, och här kommer vi att uppdatera er om Brommapojkarnas trupp inför 2017.Nu är det klart att BP anordnar en supporterbuss till semifinalen mot Norrköping. Läs under hur du åker med!Att BP skulle få en svår match var det många som skulle tro på förhand mot Elfsborg. Men nu är Brommapojkarna klara för semifinal mot IFK Norrköping. Forza BP!Nu börjar det roliga i cupen, slutspelet är här och BP åker ner till Borås för att spela mot det hemmastarka laget IF Elfsborg.En kvartsfinalplats i Svenska Cupen stod på spel när Brommapojkarna gästade Stora Valla och Degerfors IF under lördagen, och trots massiv press matchen igenom så skulle vinsten sitta långt inne för BP’s del, speciellt eftersom det var hemmalaget som skulle ta ledningen.Brommapojkarna har god chans att nå kvartsfinal i Svenska Cupen efter måndagens oavgjorda resultat hemma mot Djurgårdens IF. Men för att vinna grupp sex, och därmed avancera vidare i gruppspelet, så krävs vinst imorgon, borta mot luriga Degerfors IF.Brommapojkarna åkte till Tele2 arena för sin på förhand tuffaste match, mot Djurgården IF. Men väl inne på stadion visade man prov på fin fotboll och kämpaglöd.