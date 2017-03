Läs mer om resan till Norrköping.

Följ med till Norrköping!

Nu är det klart att BP anordnar en supporterbuss till semifinalen mot Norrköping. Läs under hur du åker med!

Om ni vill åka med, så hör ni av er till Brommasupports ordförande Stefan Struvert på hans telefonnummer 0707779496. Priset är preliminärt 200 kronor för resan fram och tillbaka. Artikeln uppdateras.

2017-03-14 11:13:53

