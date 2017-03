Brommapojkarna fick 1-1 mot Djurgården senast, och nu krävs vinst mot Degerfors för att avancera till kvartsfinal i Svenska Cupen.

”Gruppfinal” väntar BP i Svenska Cupen

Brommapojkarna har god chans att nå kvartsfinal i Svenska Cupen efter måndagens oavgjorda resultat hemma mot Djurgårdens IF. Men för att vinna grupp sex, och därmed avancera vidare i gruppspelet, så krävs vinst imorgon, borta mot luriga Degerfors IF.

Det nuvarande tabelläget i grupp sex just nu:



1.

2. IF

3. Djurgårdens IF. 1 poäng.

4.



I Svenska Cupen så är det bara ett lag ur respektive grupp som avancerar vidare till kvartsfinal, och som ni kan tyda av tabellen ovan så innebär det att BP måste vinna morgondagens match för att cupspelet ska gå vidare för laget.



***



När matchen mot Djurgården var över så var det nog många BP-anhängare som kände sig nöjda. Vi hade nyss slagit ut ”jätten” Djurgården ur cupen, och hade nu en god chans att själva avancera till kvartsfinal. Försvarsspelet var stabilt, och vi hade många chanser att göra mål.



Samtidigt så tror jag dock att vissa, jag exempelvis, kände en strimma av bitterhet när domaren blåste av matchen.





Kevin Kabran hade flertalet chanser att ge BP ledningen senast mot Djurgården.



Nåväl, 1-1 blev slutresultatet, och det ska vi vara nöjda med. Nu väntar en klurig motståndare på bortaplan, laget där vår tränare inledde sin spelarkarriär, Degerfors IF.



Degerfors har genomfört cupspelet på bästa möjliga sätt hittills. En 2-1 vinst borta mot Djurgårdens IF följdes upp av en 3-2 vinst borta mot Helsingborg, vilket nu har gett laget ett guldläge att sig vidare i cupen. Bara ett kryss krävs imorgon för att laget ska gå till kvartsfinal.



Även Brommapojkarna nitade till Helsingborg, men mot Djurgården fick laget bara 1-1, trots otaliga chanser. Degerfors är alltså i framsätet redan nu.



Eller, är de verkligen det? Vi har sett att BP spelar som bäst när de ställs mot svåra motståndare. Vi har även sett att laget spelar som sämst när de ställs mot svagare motståndare, eller när de är i ledning. Kan det vara så att det är en fördel att laget har vetskapen om att de måste vinna matchen på lördag? Enligt mig så kan det sporra spelarna till att göra sitt absolut bästa.



BP måste vinna på lördag, de rödsvarta kommer alltså flytta upp positionerna och föra en offensiv fotboll. Med så många högklassiga anfallsspelare som vi nu har i truppen så tror jag bara att det ökar våra chanser till vinst.



Jag vet inte hur stor vikt BP lägger på cupen, men det är bra att spela så många matcher som möjligt inför premiären av



När det gäller tänkbar startelva så tror jag att Mellberg formerar laget nästan exakt som han gjorde mot Djurgården. BP letar ännu efter en fast startelva med spelare, men jag tror att den börjar ta form, backlinjen är stabil, mittfältet har i princip sett likadant ut under försäsongen, och anfallet likaså.



Själv ser jag dock gärna att unge Viktor Gyökeres får chansen från start imorgon, istället för Luca Gerbino Polo. Visserligen var det Gerbino Polo som gjorde BP’s mål mot Djurgården, men annars stod han får en ganska blek insats enligt mig. Viktor Gyökeres, å andra sidan, stod för ett mycket piggt inhopp i slutminuterna.



Degerfors är annars ett lag som jag själv inte har någon jättekoll på. Superettanlaget, med 29 Allsvenska säsonger i ryggen har haft det svårt på sistone, och slutade på en tolfte plats i tabellen i fjol, precis ovanför kvalstrecket.



Men, vi ska inte underskatta motståndet för det. De mindre lagen brukar oftast gå långt i cupspelen, och Degerfors har hittills motbevisat sina tvivlare med vinster mot såväl Djurgården som Helsingborg.



Imorgon krävs alltså maximal fokus från första början. Mot Djurgården senast blev det lite väl mycket slarv emellanåt, speciellt i början av andra halvlek, när motståndarlaget kvitterade till 1-1. Med rätt inställning, koncentration och snabbt spel så är jag säker på att vi kan straffa Degerfors, och därmed avancera till kvartsfinal.



Degerfors IF - BP



03/04, 14:00

Stora Valla.



Matchen följer du

0 KOMMENTARER 35 VISNINGAR

arvid.bjorklund@brommapojkarna.se

På Twitter: @BPArvid

2017-03-03 15:53:26

Brommapojkarna har god chans att nå kvartsfinal i Svenska Cupen efter måndagens oavgjorda resultat hemma mot Djurgårdens IF. Men för att vinna grupp sex, och därmed avancera vidare i gruppspelet, så krävs vinst imorgon, borta mot luriga Degerfors IF.Brommapojkarna åkte till Tele2 arena för sin på förhand tuffaste match, mot Djurgården IF. Men väl inne på stadion visade man prov på fin fotboll och kämpaglöd.BP är tillbaka i Svenska cupen, och efter den fina inledningen mot Helsingborg har man ett guldläge att ta sig vidare ur grupp 6. På andra sidan av Tele2 står Djurgården, som vi både har bra och dåliga minnen från.Den första gruppspelsmatchen i Svenska Cupen väntade på Grimsta, och Helsingborgs IF stod för motståndet i en match som på förhand såg ut att bli riktig tuff för BP. Det skulle dock visa sig vara helt tvärtom.Årets första riktiga test väntar Brommapojkarna. Svenska Cupens första gruppspelsomgång ska kickas igång hemma på Grimsta, och anrika Helsingborgs IF står för motståndet.Många är vi nog som funderar mycket på hur tränare Mellberg ska bygga sitt lag till nästa år. Förväntningarna är höga, och här kommer vi att uppdatera er om Brommapojkarnas trupp inför 2017.Årets första träningsmatch skulle spelas, då Hammarby IF besökte Grimsta IP. Och trots att hemmalaget BP bjöd på fin fotboll matchen igenom så lyckades man inte övervinna motståndarna från Söder, som segrade med 3-1.Äntligen är det dags. Årets första träningsmatch är kommen, och en tuff utmaning väntar BP då Hammarby IF står för motståndet. För oss alla blir det ett utmärkt läge att se hur det egentligen står till med de rödsvarta, som nu matchas för första gången sedan uppflyttningen till Superettan.Efter en succéartad säsong 2016 så behöver nu BP ställa om för spel i Superettan. BP-redaktionen besökte Brommapojkarnas första träning för 2017, för att ta ett snack med huvudtränare Olof Mellberg.BP lämnar ett framgångsrikt år bakom sig, med värvningar, läktarbyggen och uppflyttning till Superettan. Men, hur summerar man egentligen Brommapojkarnas 2016? Gästkrönikör Putte Salminen ger er sin syn på saken.