Gruppfinal väntar för BP efter kryss mot DIF

Johan Hamlin s pipa blåser efter 95 intensiva minuter. Kevin Kabran har två gånger om haft möjligheten att bli matchhjälte, medan den förre BP-spelaren Jonathan Augustinsson precis träffat ribban och fått Rasmus Emanuelsson att se ut som en supermänniska. En av de vildaste fotbollsmatcher jag sett är spelade och jag ska försöka sammanfatta den här under.BP kom till start med samma uppställning som mot Helsingborg . Under det stängda taket på Tele2 fick vi se den mest uppmärksammade värvningen i fotbollssverige i år Kim Källström jogga ut på planen för att göra sin blott andra match för Djurgården. Men icke hjälpte det att ha Kim när BP öppnade matchen som de slutade mot Helsingborg. Med fart och finess lekte man stora delar av matchen med motståndarnas försvar.Men ofarligt var det inte, och två gånger om viftades det för straff i BP’s straffområde. Luca Gerbino Polo respektive Gustav Sandberg Magnusson täckte båda bollen med armarna framför mål. Skulle det varit straff? Jag hade inte blivit upprörd, Gurras hands var väldigt tydlig från läktaren. ”Det jämnar ut sig”Hur bra anföll BP då? Jo redan efter bara några minuter kunde det stå 1-0.Men det tog dryga fyrtio minuter innan det första målet kom. Nyförvärvet Gerbino Polo var vaksam på en retur från Andreas Isaksson som vackert räddade ett friläge från Brandeborn. Men det räckte inte när Luca står rätt. I halvtid gick man ut i ledning och med bud på fler mål.Halvtidspausen gick för egen del åt att räkna antalet spelare i Djurgården som kommer från BP. (För många) en spelare startade, och fem satt på bänken, varav två byttes in.Efter inte lång tid spelad av den andra halvleken kom Djurgårdens kvittering, Kerim Mrbati rann igenom efter ett vackert väggspel av Källström och Walker. Bara i anfallet efter hade Gerbino Polo ett drömläge att chocka motståndarna, men hittade inte rätt. Matchen blev jämnare mot slutet, och jag tror att många med mig satte hjärtat i halsgropen när Augustinsson träffade ribban från nära håll.Tillbaka till de fem tillagda minuterna. Mrbati nickar i stolpen och snabbast ner är Rasmus Emanuelsson som styr undan. I nästa sekvens tråcklar sig Viktor Gyökeres sig urstarkt iväg från ett passivt blårandigt försvara. Kevin Kabran får avsluta från nära håll men träffar inte målet. Nästa situation är från ett ännu mindre avstånd, men fokusen var inte på plats idag. Två inte helt nöjda lag tackade sina respektive delar av publiken, men den rödsvarta delen klart mer glada.Resultatet hade blivit helt annorlunda om Djurgården fått sina straffar, likaså om Hamlin hade vågat gått emot det stora publikljudet och inte blåst frispark för Kim Källström varje gång någon rörde honom. Kevin Kabran måste man ställa kravet på att göra mål på, och Gerbino Polo måste jobba hårdare för att bli delaktig i spelet. Han gör idag mål, men syns annars inte så mycket som man vill. Viktor Gyökeres gör ett mycket piggt inhopp och förtjänar mer speltid i seriefinalen mot Degerfors Erik Figueroa och Felix Beijmo står som vanligt för utmärkta prestationer, även fast den sistnämnda blev slutkörd när slutet närmade sig. Mittbacksparet och Rasmus Emanuelsson står för stabila insatser. Fortsätter Mellberg och Azrudin på ett liknande sätt kommer Superettan att bli rolig!.Gruppfinal väntar!1-0 Gerbino polo 31’2-0 Kerim Mrbati 1-1 54’Rasmus Emanuelsson - Felix Beijmo ( Jacob Stensson 85), Carl Starfelt, Kyle Konwea, Erik Figueroa - Christopher Brandeborn, Markus Gustafsson, Gustav Sandberg-Magnusson - Tim Söderström (Serge-Junior Martinsson Ngouali 63), Luca Gerbino Polo (Viktor Gyökeres 69), Kevin Kabran

1 KOMMENTARER 230 VISNINGAR 1 KOMMENTARER230 VISNINGAR OSCAR LAGNEFELDT

oscar.lagnefeldt@brommapojkarna.se

På Twitter: oscarlagnefeldt

2017-02-27 23:11:24

