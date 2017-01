Ineffektivt BP lyckades inte vinna mot Hammarby

Årets första träningsmatch skulle spelas, då Hammarby IF besökte Grimsta IP. Och trots att hemmalaget BP bjöd på fin fotboll matchen igenom så lyckades man inte övervinna motståndarna från Söder, som segrade med 3-1.

Under en kylslagen januaridag skulle BP’s herrar spela årets första träningsmatch, och för motståndet stod den allsvenska klubben Hammarby IF, ett Hammarby som nyss återvänt till Sverige efter ett träningsläger i Spanien.Spänningen var hög inför matchen, och många var ivriga för att se hur det egentligen stod till med BP efter vinteruppehållet. Inför avspark fick jag en kort pratstund med tränare Olof Mellberg , som menade att det var en stor utmaning som väntade BP.- Det ser ganska bra ut. Vi har tre spelare som lämnat återbud, men annars ställer vi i princip upp med samma startelva som vi senast gjorde mot Vasalund. Annars handlar mycket om att bygga vidare på det vi hade den förra säsongen.- Det är en lurig match som väntar, jag vet inte riktigt var Hammarby står med den nya tränaren. Jag vet att de spelade en match mot Las Palmas under deras läger, där de förlorade med 2-0. Det är ett svårbedömt lag med många offensiva kvalitéer, både på mittfältet och anfallet.- Jag kan tänka mig att de, efter matchen mot Las Palmas, vill fokusera mer på anfallsspel och bollinnehav. Det blir en kamp om vilka som direkt tar initiativ i matchen.Ja, många nog räknat med en direkt anstormning från Hammarbys sida, men istället fick vi se det exakt motsatta. Det var BP som direkt tog kommando i matchen, som ägde bollinnehavet, och som skickligt spelade bollen runt Hammarbyspelarna.Allting såg väldigt lovande ut. Serge-Junior, som nyss kommit tillbaka efter deltagande i de Afrikanska Mästerskapen, dansade runt motståndarna med nyvunnet självförtroende, backlinjen var stabil och anfallet kom tätt inpå motståndarlagets målbur.Serge-Junior hade lekstuga med Hammarbyförsvaret.Den första målchansen skulle även tillskrivas hemmalaget BP, efter att ytterbacken Felix Beijmo avfyrat en riktig projektil från håll, som tvingade Kristinsson i Hammarby-målet till att tippa bollen över ribban.Trots att spelet var över förväntan så visade BP upp brister i motståndarnas straffområde. ”Det lilla extra” saknades i anfallet, och effektiviteten sjönk ju närmare laget kom motståndarnas mållinje. Det var nästan som om spelet stannade av så fort laget kom riktigt nära motståndarnas mål.Med tiden kom Hammarby mer och mer in i matchen, och i den trettionde minuten kunde bortalaget spräcka målnollan. Ett inlägg från Arnor Smarason nådde fram till Pa Dibba som vackert satte pannan till. Otagbart för Göranzon i BP-målet, och 1-0 till Hammarby.Fyra minuter innan halvlek kunde sedan Joseph Aidoo stöta in 2-0 till bortalaget, efter en välslagen frispark av Kennedy Bakircioglü.BP gick in i halvtidsvila med ett underläge på 2-0, ett resultat som var något otacksamt sett till hur spelet såg ut de första 45 minuterna. Ineffektiviteten i straffområdena fällde BP, något som lagkapten Gustav Sandberg-Magnusson poängterade under pausen.-Vi spelar bra. Vi har bra press, bra aggressivitet och mycket bollinnehav, men vi är sämre i de båda straffområdena, och det är där det gäller.-Vi är mer i deras straffområde än de är i vårt, men de är effektivare.Andra halvlek drog igång, och BP började återigen väldigt starkt. Efter bara tre minuter var nyinbytte Love Reuterswärd centimeter från att få en tå på bollen efter ett inspel från vänsterkanten, något som hade resulterat i ett solklart mål. Två minuter senare så kom Viktor Gyökeres helt fri med Hammarbymålvakten Kristinsson, men anfallaren misslyckades helt med avslutet som hamnade utanför målet.Men motståndarna var inte ofarliga, och Hammarbys debutant Leo Bengtsson hade även han chansen att skriva in sig i mål protokollet. Efter ett inspel från högerkanten fick den unge anfallaren fritt skottläge framför BP-målvakten Göranzon, men gudarna var på hemmalagets sida i den situationen, och avslutet tog i stolpen.Istället var det BP som skulle reducera. Efter en snabb kontring kunde Markus Gustafsson vackert placera in bollen intill den vänstra stolproten, och Brommapojkarna fick energi på nytt.Den nya energin laget fått skulle dock visa sig vara förgäves. Bara en minut efter reduceringen kunde Arnor Smarason skickligt pricka in 3-1 till bortalaget, vilket stängde matchen. 3-1 blev alltså slutresultatet, och årets första seger får därmed vänta.Det ska dock tilläggas att BP periodvis spelade väldigt fin fotboll. Det fanns tillfällen då motståndarna bara kunde kolla på när innermittfältet spelade kvadraten runt dem. Det var effektiviteten i straffområdena, speciellt i motståndarnas, som fällde BP den här matchen.Att Brommapojkarna skapade farliga lägen är det inget snack om, dock fanns det ingen riktig targetplayer som kunde trycka in bollen i mål. Spelarna saknade ”killer instinct” i motståndarnas straffområde, vilket sänkte laget.Nyförvärvet Luca Gerbino-Polo, som vann skytteligan i Division 1 Norra ifjol, fick en halvtimmes inhopp, men det var inte tillräckligt för att visa upp sig ordentligt.Annars tycker jag att nyförvärvet Erik Figueroa var planens klart bäste spelare. Mittbacken spelade med en otrolig säkerhet matchen igenom, vilket spred trygghet i backlinjen. Det bådar gott inför framtiden.Erik Figueroa spelade säkert matchen igenom.Kort sagt, BP genomför en helt klart godkänd match efter uppehållet, dock finns det punkter som behöver filas på inför starten av Superettan För Brommapojkarna väntar nu två träningsmatcher mot Assyriska och Gefle innan Svenska Cupen drar igång den 18 februari, då Helsingborg s IF besöker Grimsta i den första gruppspelsmatchen.0-1 (30’) Pa Dibba.0-2 (42’) Joseph Aidoo.1-2 (63’) Markus Gustafsson.1-3 (65’) Arnor Smarason.Viktor Göranzon –Felix Bejimo – Carl Starfelt – Erik Figueroa – Joel Qwiberg Markus Gustafsson – Jacob Ortmark – Gustav Sandberg-Magnusson (K) –Serge-Junior – Viktor Gyökeres – Christopher Brandeborn