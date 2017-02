Förlust mot Hammarby och Gefle under försäsongen, men spelet har sett lovande ut.

Inför: Årets första tävlingsmatch mellan BP och Helsingborg

Årets första riktiga test väntar Brommapojkarna. Svenska Cupens första gruppspelsomgång ska kickas igång hemma på Grimsta, och anrika Helsingborgs IF står för motståndet.

Hammarby,



Te matcher, som resulterade i en vinst, borta mot Assyriska. Viktor Gyökeres och nyförvärvet Luca Gerbino Polo visade då vägen med sina två mål vardera, vilket säkrade 4-1 segern för de rödsvarta. I de andra matcherna blev det förlust, Hammarby blev för svåra och segrade med 3-1, Gefle fick in ett mål i slutminuterna och segrade med 1-0.



Nu väntar äntligen den första tävlingsmatchen. Svenska Cupen drar igång, och anrika



Då det bara är ett lag ur respektive grupp som går vidare till kvartsfinal så gäller det för BP att inkassera poäng i varje match. De rödsvarta har hamnat i en lurig grupp med



De rödsvarta har dock startat säsongen starkt. Trots två förluster under försäsongen så har spelet sett väldigt lovande ut, det har varit effektiv fotboll och nyförvärven verkar ha kommit in bra i gruppen. Hammarby fick onekligen slita för vinsten när de båda lagen möttes, Assyriska hade inte en chans, och om skärpan funnits så hade Gefle nog råkat ut för samma öde.



Lördagens motståndare har, precis som BP, spelat tre träningsmatcher hittills. HIF inledde året med att besegra Odense Boldklub med 1-0, det följdes sedan av ett 2-2 kryss mot FC Helsingør och en förlust mot Lyngby IK med 1-3.



Tränare Per-Ola Ljung har en del att fila på inför starten av Superettan den andra april, men BP ska inte var övermodiga. Helsingborg vill inte stanna i Superettan mer än en säsong, och laget kommer satsa direkt i årets första tävlingsmatch.



Min preliminära startelva ser ut som följande:



Budimir Janosevic –

Felix Bejimo –

Markus Gustafsson –

Kevin Kabran – Tim Söderström –



Det är svårt att i nuläget spekulera om BP’s startelva. Laget har bara spelat tre matcher under försäsongen och en fast startelva har inte blivit satt ännu. Ett frågetecken är målvakten Budimir Janosevic, en okänd spelare i många ögon (du kan läsa mer på vår silly-sida). Förstemålvakten Rasmus Emanuelson har varit skadad under försäsongen, och har inte deltagit under en enda match. Att slänga in han i kassen i årets första tävlingsmatch hade varit dumt, oavsett om han är återställd eller inte.



Janosevic, som förmodligen presenteras av BP inom väldigt kort, vaktar buren i min elva.



Vad tror ni? Har BP chans att nå slutspel i cupen? Gör er röst hörd i forumet!



BP-Helsingborgs IF

02/18, 16:00

2017-02-17 17:20:34

