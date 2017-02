Senast fick vi se en riktig avklädning av Helsingborg, vad kan vi förvänta oss imorgon?

Inför: BP-Djurgårdens IF

BP är tillbaka i Svenska cupen, och efter den fina inledningen mot Helsingborg har man ett guldläge att ta sig vidare ur grupp 6. På andra sidan av Tele2 står Djurgården, som vi både har bra och dåliga minnen från.





Även fast matchen spelas på Tele2 Arena så är det BP som kommer att stå som hemmalag. Anledningen till detta är fortfarande otydlig, är det för att säkerheten är sämre på Grimsta? Eller för att BP vill få in mer publik? För att vara ärliga mot varandra, kommer publiksiffran att bli över fyra tusen? Och hur många av dessa kommer att gå in som BP-spelare men heja på Djurgården väl inne? Kommer det verkligen att vara värt det?



Mina minnen från matcher när BP mött Djurgården är mer negativa än positiva. Men den första matchen jag kommer ihåg är en vinst, och det är så sent som 2013, säsongen då de rödsvarta stannade kvar i



De senare matcherna mot DIF har gått tyngre, men på måndag är det dags att vända den trenden! Jag har inte sett den nya målvakten

Jag skulle kunna hylla alla nyförvärv, Tim Söderström hämtas som anfallare men ser ut att ha spelat hela sitt liv som sittande mittfältare. Magiska passar, tex till den redan nämnda Figueroas assist.



Motståndarna:

Djurgården har de senaste transferfönsterna precis som BP varit aktiva och har spänt musklerna. Ingen har nog missat att de före detta landslagsspelarna Andreas Isaksson och Kim Källström har hämtats in, tillsammans med den nya tränarduon Özcan Melkemichel och



Jag tror att BP ställer upp med en liknande elva som senast mot Helsingborg. Serge Junior är tillbaka från skada men kan få det tufft att hitta en startplats. Vi har inte fått någon information om skador, vilket vi aldrig får. När man tänker tillbaka på den senaste matchen är det svårt att peka ut en svag länk. I mitt tycke är det



Hybrisen har byggts upp efter senaste segern, och varför skulle vi inte kunna vinna imorgon? Ett kryss räcker långt även det. Då behövs en seger mot Degerfors så slutar BP i topp. Nu kör vi!

Tele2 Arena 27/2 19:00 Den första omgången i cupen är spelad och i ledning är laget från Västerort, BP. Tillsammans med Degerfors står de på tre vunna poäng, medans ”giganterna” Helsingborg och Djurgården båda förlorade sina respektive matcher.Även fast matchen spelas på Tele2 Arena så är det BP som kommer att stå som hemmalag. Anledningen till detta är fortfarande otydlig, är det för att säkerheten är sämre på Grimsta? Eller för att BP vill få in mer publik? För att vara ärliga mot varandra, kommer publiksiffran att bli över fyra tusen? Och hur många av dessa kommer att gå in som BP-spelare men heja på Djurgården väl inne? Kommer det verkligen att vara värt det?Mina minnen från matcher när BP mött Djurgården är mer negativa än positiva. Men den första matchen jag kommer ihåg är en vinst, och det är så sent som 2013, säsongen då de rödsvarta stannade kvar i Allsvenskan . En solig sommardag träffade jag legenden Bojan Djordjic på läktaren, och under tonerna av Sweet Child O’ Mine knoppade Panajotis Dimitriadis in 1-0 efter en halvtimme spelad. Junior dubblade ledningen och framför de tappra BP-fansen klackade Marre Albornoz fram GSM, som klackade fram Andreas Eriksson. 3-0!De senare matcherna mot DIF har gått tyngre, men på måndag är det dags att vända den trenden! Jag har inte sett den nya målvakten Budimir Janosevic spela, dock är det alltid bra med en ersättare eller en möjlig startspelare till i truppen. Alla nyförvärv har verkligen imponerat på mig. Erik Figueroa har stuckit ut extra mycket, och har visat sig vara en riktig stjärnvärvning. Står hela tiden på rätt plats och följer upp anfallen som vänsterback. Senast var det Erik som slog assisten till Brandeborn vid BP’s första mål mot Helsingborg.Jag skulle kunna hylla alla nyförvärv, Tim Söderström hämtas som anfallare men ser ut att ha spelat hela sitt liv som sittande mittfältare. Magiska passar, tex till den redan nämnda Figueroas assist. Kevin Kabran ger lite Bahoui-vibbar med sin fart och skicklighet, Gerbino Polo står alltid där bollen hamnar i straffområdet och Kyle Konwea ser ut som en klippa i mittlåset.Djurgården har de senaste transferfönsterna precis som BP varit aktiva och har spänt musklerna. Ingen har nog missat att de före detta landslagsspelarna Andreas Isaksson och Kim Källström har hämtats in, tillsammans med den nya tränarduon Özcan Melkemichel och Ivan Ristic från AFC Eskilstuna . En minst sagt spännande trupp, som inte kunde leverera i den första omgången, som man som sagt förlorade med Degerfors. När matchen väl blev flyttad till Tele 2 har också den ökände sportchefen Bosse Andersson ett guldläge att hitta sin nästa spelare från BP. Vi hoppas att han håller sig i tyglarna, och inte värvar från oss igen på några år.Jag tror att BP ställer upp med en liknande elva som senast mot Helsingborg. Serge Junior är tillbaka från skada men kan få det tufft att hitta en startplats. Vi har inte fått någon information om skador, vilket vi aldrig får. När man tänker tillbaka på den senaste matchen är det svårt att peka ut en svag länk. I mitt tycke är det Markus Gustafsson som ska bytas ut. Han gjorde precis som alla andra en bra match, men gnistrade inte på det sättet vi är vana att se honom på. Annars är det Christopher Brandeborn , men jag tyckte att han hela tiden stod på rätt plats och han springer alltid efter alla bollar. Förmågan att kunna heja på sina lagkamrater och tagga till dem kommer att bli värdefullt mot Djurgården.Hybrisen har byggts upp efter senaste segern, och varför skulle vi inte kunna vinna imorgon? Ett kryss räcker långt även det. Då behövs en seger mot Degerfors så slutar BP i topp. Nu kör vi!

0 KOMMENTARER 346 VISNINGAR 0 KOMMENTARER346 VISNINGAR OSCAR LAGNEFELDT

oscar.lagnefeldt@brommapojkarna.se

På Twitter: oscarlagnefeldt

2017-02-26 10:21:00

ANNONS:

Fler artiklar om Brommapojkarna

Brommapojkarna

2017-02-26 10:21:00

Brommapojkarna

2017-02-18 20:08:03

Brommapojkarna

2017-02-17 17:20:00

Brommapojkarna

2017-01-30 19:23:00

Brommapojkarna

2017-01-29 21:17:24

Brommapojkarna

2017-01-27 21:22:33

Brommapojkarna

2017-01-10 15:52:00

Brommapojkarna

2017-01-01 02:54:44

Brommapojkarna

2016-12-27 19:57:00

Brommapojkarna

2016-11-06 22:14:21

ANNONS:

BP är tillbaka i Svenska cupen, och efter den fina inledningen mot Helsingborg har man ett guldläge att ta sig vidare ur grupp 6. På andra sidan av Tele2 står Djurgården, som vi både har bra och dåliga minnen från.Den första gruppspelsmatchen i Svenska Cupen väntade på Grimsta, och Helsingborgs IF stod för motståndet i en match som på förhand såg ut att bli riktig tuff för BP. Det skulle dock visa sig vara helt tvärtom.Årets första riktiga test väntar Brommapojkarna. Svenska Cupens första gruppspelsomgång ska kickas igång hemma på Grimsta, och anrika Helsingborgs IF står för motståndet.Många är vi nog som funderar mycket på hur tränare Mellberg ska bygga sitt lag till nästa år. Förväntningarna är höga, och här kommer vi att uppdatera er om Brommapojkarnas trupp inför 2017.Årets första träningsmatch skulle spelas, då Hammarby IF besökte Grimsta IP. Och trots att hemmalaget BP bjöd på fin fotboll matchen igenom så lyckades man inte övervinna motståndarna från Söder, som segrade med 3-1.Äntligen är det dags. Årets första träningsmatch är kommen, och en tuff utmaning väntar BP då Hammarby IF står för motståndet. För oss alla blir det ett utmärkt läge att se hur det egentligen står till med de rödsvarta, som nu matchas för första gången sedan uppflyttningen till Superettan.Efter en succéartad säsong 2016 så behöver nu BP ställa om för spel i Superettan. BP-redaktionen besökte Brommapojkarnas första träning för 2017, för att ta ett snack med huvudtränare Olof Mellberg.BP lämnar ett framgångsrikt år bakom sig, med värvningar, läktarbyggen och uppflyttning till Superettan. Men, hur summerar man egentligen Brommapojkarnas 2016? Gästkrönikör Putte Salminen ger er sin syn på saken.Alla BP'are möttes av en glädjande nyhet under tisdagseftermiddagen. BP-fostrade Serge-Junior Martinsson Ngouali, som inleder sin nionde raka säsong i Brommapojkarna, är uttagen till Gabons trupp för spel i de Afrikanska mästerskapen.En tvättäkta seriefinal väntade under söndagseftermiddagen, när BP ställdes mot Vasalund hemma på Grimsta. Det var även hemmalaget BP som drog det längsta strået, och laget är nu klart för Superettan 2017.