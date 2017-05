Inför: BP – Falkenbergs FF

Serieledarna BP har fått en fantastisk start på Superettan, med 16 inkasserade poäng på sex spelade matcher. Nu väntar omgång sju, då BP reser söderut för möte med Falkenbergs FF.

Efter den senaste matchen för Brommapojkarna , som resulterade i drömmål, utvisningar och en 4-1 vinst, så färdas de rödsvarta nu cirka 500 kilometer söderut, för att ta sig an Falkenberg s FF på bortaplan.Morgondagens motståndare har fått en knackig start på serien. Efter sex spelade matcher har laget parkerat på en elfte plats i tabellen, med sex inskrapade poäng. Faktum är att Falkenbergs första vinst för säsongen kom under den senaste omgången, då laget besegrade Gefle IF, tredje sist i tabellen, med 4-2.Det är alltså inget, på pappret, topplag som de rödsvarta ställs emot, och om spelet ser ut som det hittills gjort så är morgondagens drabbning inget som vi BP-sympatisörer bör vara oroliga för.Dock flimrar bilder på min näthinna förbi när de rödsvarta under fjolårssäsongen tappat ledningen mot lag som Nyköping och Enskede, under sejouren i Norrettan. BP har en tendens att ”slappna av” vid ledning, dock är det inget jag personligen upplevt under årets seriespel.De rödsvarta har chans att rycka rejält i serien ifall morgondagens möte slutar i vinst. Brommapojkarna har hittills kammat hem 16 poäng i Superettan , fyra poäng ned till tvåan Helsingborg , som har tolv poäng. På tredje plats är Dalkurd, med elva poäng.Förlust för motståndarna, som möter Trelleborg respektive IK Frej , samtidigt som de rödsvarta vinner kan skapa ett stort glapp i serien, efter bara sex spelade omgångar. Vi hoppas självklart på det bästa!05/13, 16:00Falcon Alcoholfri Arena