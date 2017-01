Inför: BP-Hammarby IF

Äntligen är det dags. Årets första träningsmatch är kommen, och en tuff utmaning väntar BP då Hammarby IF står för motståndet. För oss alla blir det ett utmärkt läge att se hur det egentligen står till med de rödsvarta, som nu matchas för första gången sedan uppflyttningen till Superettan.

Den 9 januari så inledde Brommapojkarna säsongen 2017 med ett lättare träningspass på Grimsta IP, men nu, blott 20 dagar senare, så väntar årets första utmaning. Allsvenska Hammarby IF kommer på besök, ett lag med mycket historia och någorlunda framgångar i bagaget.Hammarby har, precis som BP, gjort en rad förändringar inom truppen, allt för att förbereda inför säsongen som väntar. Bortsett från att den tidigare tränaren Nanne Bergstrand blivit ersatt av danske Jakob Michelsen så har även stora förändringar skett i truppen. Sex spelare har lämnat, två har tillkommit och flera verkar vara på väg in.Jag tror att få ”Bajare” var nöjda med fjolårets elfteplats i Allsvenskan , och någonting säger mig att laget kommer att satsa högre denna säsong.De grönvita har just kommit hem efter ett träningsläger i det spanska semesterparadiset Gran Canaria, och förväntningarna är väldigt höga på truppen, som måste prestera bättre än i fjol. Laget hann faktiskt med en träningsmatch under sejouren i Spanien, då man ställdes mot UD Las Palmas, som spelar i Spaniens högstadivision. Det B-lagsbetonade Las Palmas hade dock inga vidare bekymmer med de svenska gästerna, och spanjorerna vann säkert med 2-0.Nog snackat om motståndarna, hur står det egentligen till med BP?Brommapojkarna har inte heller varit lata under uppehållet. Under vintern så har sportchef Roberth Björknesjö sagt tack och hej till hela nio spelare , samtidigt som fem spelare tillkommit truppen. Bland annat den före detta Hammarbyaren Erik Figueroa, som tillhörde de grönvita i tre år.Enligt mig är Hammarby ett lag som spelar med mycket press på sina axlar. De dåliga resultaten från i fjol svider nog fortfarande för de flesta grönvita sympatisörer, och när Bajen traskar ut på Grimstas konstgräs är det säkerligen många som har blickar på laget. Jag tror att Hammarby direkt kommer att försöka visa att man minsann är bättre än vad fjolårsresultaten visar, och hemmalaget BP får nog räkna med att det kommer bli hett om öronen.BP, som inte har spelat några matcher sedan den där oförglömliga kvällen den sjätte november (när laget gick upp till Superettan ), har ett spännande år framför sig. En ny trupp, en ny läktare och en ny, högre serie väntar oss supportrar, som alla är ivriga att se vad coach Mellberg kan ställa till med. Jag har sammanställt hur min tänkbara elva för söndagen ser ut nedan.Emanuelsson –Beijmo – Starfelt – Konwea – QwibergOrtmark – Sandberg-Magnusson – GustafssonGyökeres – Gerbino Polo – BrandebornOm vi följer min elva så kan vi direkt se att det är samma Division 1-grund laget bygger på, dock med en del nya ansikten. Kyle Konwea, eventuellt Erik Figueroa, tror jag direkt tar en plats bredvid Carl Starfelt i backlinjen, det baseras främst på det faktum att BP är väldigt tunna på försvarssidan för tillfället.Jag tror även att Luca Gerbino Polo testas direkt i anfallet. Brommapojkarna har länge saknat en ”riktig” striker, och jag tror att hela tränarstaben är nyfikna på vad han kan tillföra laget. Anfallaren Emir Smajic, som tillkom laget halvvägs in i den förra säsongen, höll inte måttet, och nu måste Gerbino Polo direkt visa att han ska ha en fast plats den kommande säsongen.Jag tar för givet att tränarstaben ger chansen till så många av de nya spelarna som möjligt, kanske är det även så att Hjalmar Ekdal, lillebror till landslagets Albin Ekdal, får chansen på söndag. Han har deltagit under årets träningar , och att han ska få en chans under försäsongsmatcherna är ingen omöjlighet.Jag räknar inte med att Mellberg gör några radikala förändringar i spelsystem eller uppställning, det är trots allt bara en träningsmatch som ska spelas. Dock efterlyser jag inställning hos spelarna, Brommapojkarna spelar i Superettan nu, och konkurrensen ska vara stenhård från dag ett.Nu laddar vi för Superettan!På grund av Grimsta IP’s ombyggnation så är den nuvarande publikkapaciteten reducerad till enbart 2100 platser, och därför kommer förköp av platser prioriteras. Biljetterna kostar 50 kronor och köps via den här länken.För alla soffpotatisar så kan jag även glädja er med att CMORE sänder matchen live. Länken till sändningen hittar du här 01/29, 14:00Grimsta IP.