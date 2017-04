Finnvedsvallen, 2017-04-18 19:00

Brommapojkarna har hittills gått som tåget i Superettan. Hur länge håller formen?

Inför: BP – IK Frej

Efter fyra spelade omgångar har BP seglat upp som serieledare i Superettan , med tre segrar och ett oavgjort resultat. Sju mål har gjorts, och nollan är, än så länge, intakt.Nu väntar nästa match. Morgondagens motståndare IK Frej har inte övertygat i säsongsinledningen, och efter fyra omgångar har laget bara skrapat ihop fyra poäng, när de tar emot BP på Vikingavallen.Bortalaget BP kommer senast från en seger hemma mot nykomlingarna Norrby IF . 3-0 blev slutresultatet när de rödsvarta kammade hem den tredje segern för säsongen, efter mål av Kevin Kabran Christopher Brandeborn och Viktor Gyökeres.Det var en stabil insats de rödsvarta bjöd på senast. Laget kontrollerade i princip hela matchen, samtidigt som de vitklädda motståndarna aldrig var riktigt nära att hota hemmalaget. Efter mindre än två spelade minuter hade de rödsvarta redan gjort 1-0.Motståndarna Frej kommer senast från en uddamålsförlust mot niondeplacerade Varberg. Efter två insläppta mål lyckades laget reducera ställningen till 2-1, men Varberg höll undan och gick till slut segrande ur matchen.För Brommapojkarna gäller det att man inte saktar ned farten man haft under säsongsinledningen. Hittills har försvaret sett otroligt starkt ut, mittfältet har levererat, och anfallet likaså.För att de rödsvarta ska behålla serieledningen efter omgång fem så krävs vinst eller kryss borta mot IK Frej. Då Dalkurd FF spelade sin femte omgång under lördagseftermiddagen, (något som slutade i en 3-0 vinst) har laget tagit över platsen som serieledare i Superettan. BP kan alltså inte slappna av, trots att det är ett, på pappret, sämre motstånd de möter.Som vanligt krävs allt av de rödsvarta för att morgondagens sammandrabbning ska sluta med vinst, men om laget fortsätter att spela som de hittills gjort under säsongen, så är jag säker på att det kommer gå vägen.(Förövrigt så söker BP-redaktionen förstärkning, läs mer HÄR 30/4, 15:00Vikingavallen

