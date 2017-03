Det är dags för kvartsfinal i Svenska cupen, och BP åker söderut till Borås för att försöka vinna mot Elfsborg.

?Inför IF Elfsborg – BP: Dags för kvartsfinal!

Nu börjar det roliga i cupen, slutspelet är här och BP åker ner till Borås för att spela mot det hemmastarka laget IF Elfsborg.





Elfsborg vann precis som BP två av tre matcher och spelade en oavgjord i deras grupp.

Den senaste matchen lagen emellan var när de rödsvarta spelade i



IF Elfsborg vann Allsvenskan 2012 och slutade på en femte plats i fjol. Lagets målspruta Viktor Prodell kom förra året på en femte plats i skytteligan med tretton gjorda mål. Just Prodell är tillbaka i motståndarnas trupp efter frånvaro.



I





Viktor Gyökeres har varit pigg i sina inhopp.

Förutsättningarna är för den som inte är uppdaterad är följande. Vinna eller försvinna. Vinner BP är man i semifinal och tvärtom. Det lag som vinner cupen får kvala till



Brommapojkarnas trupp:

1.

3. Kyle Konwea, 4.

2.

9. Luca Gerbino Polo, 11. Tim Söderström, 12. Love Reuterswärd, 17. Viktor Gyökeres, 19. Kevin Kabran.



Är du inte på plats i Borås kan du se matchen på

Vissa matcher bara längtar till man för att få se. Som till exempel den här matchen, borta mot den anrika klubben Elfsborg . Längtar verkligen.Elfsborg vann precis som BP två av tre matcher och spelade en oavgjord i deras grupp.Den senaste matchen lagen emellan var när de rödsvarta spelade i Allsvenskan , då vann Elfsborg på Grimsta, och hämtade upp en tvåmålsledning hemma på Borås Arena. Ja, BP ledde med två mål.IF Elfsborg vann Allsvenskan 2012 och slutade på en femte plats i fjol. Lagets målspruta Viktor Prodell kom förra året på en femte plats i skytteligan med tretton gjorda mål. Just Prodell är tillbaka i motståndarnas trupp efter frånvaro. Brommapojkarna saknas ingen spelare, och startelvan förväntas att bli den som tidigare använt. Jag själv vill se en Viktor Gyökeres få mer speltid, de två senaste matcherna han kommit in i har han på egen hand vänt upp hela försvar. Kevin Kabran har snart skjutit in sig, hoppas jag. Gustav Sandberg-Magnusson återvänder från sin avstängning och kommer att stänga mittfältet på det sättet endast GSM kan göra!Viktor Gyökeres har varit pigg i sina inhopp.Förutsättningarna är för den som inte är uppdaterad är följande. Vinna eller försvinna. Vinner BP är man i semifinal och tvärtom. Det lag som vinner cupen får kvala till Europa League , vilket vi minns från tiden i Allsvenskan.1. Rasmus Emanuelsson , 20. Viktor Göranzon.3. Kyle Konwea, 4. Carl Starfelt , 14. Joel Qviberg, 16. Jacob Stensson , 22. Felix Beijmo , 23. Erik Figueroa 2. Christopher Brandeborn , 5. Jakob Ortmark, 6. Gustav Sandberg-Magnusson, 7. Markus Gustafsson , 10. Serge-Junior Martinsson Ngouali, 13. Daniel Stensson 9. Luca Gerbino Polo, 11. Tim Söderström, 12. Love Reuterswärd, 17. Viktor Gyökeres, 19. Kevin Kabran.Är du inte på plats i Borås kan du se matchen på CMORE . Avspark 16:00.

2017-03-11 19:11:07

