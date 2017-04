Inför: IFK Värnamo – BP

Den tredje omgången av Superettan väntar Brommapojkarna, och för motståndet står nu serieledarna IFK Värnamo – som efter två spelade matcher leder serien, med hela nio gjorda mål.

BP kommer senast från en riktig uppvisning på hemmaplan. Det var dags för hemmapremiär i Superettan när Örgryte IS kom på besök den förra omgången, och samtidigt skulle den nya läktaren på Grimsta IP invigas. Det rödsvartklädda hemmalaget gjorde processen kort, och körde över motståndarna, som åkte hem med en 3-0 förlust i baken.Men tisdagens motståndare Värnamo har inte heller de sparat på krutet under säsongsstarten, och faktum är att de leder serien när den tredje omgången ska inledas. De kommande motståndarna stod för en riktig praktuppvisning när de besegrade ex-allsvenska Gefle IF på bortaplan, där de segrade med hela 5-2.Värnamo, som tydligt spelar en anfallsglad fotboll (nio gjorda mål på två matcher), kommer säkerligen inte att sänka tempot när BP kommer på besök, så vad är det som krävs för att lämna Finnvedsvallen med tre poäng i bagaget?BP stod för en starkt prestation senast mot Örgryte, men nu väntar tuffare motstånd.Först och främst tror jag att det handlar om hur pass sammanspelta de olika spelarna är med varandra i laget. Inför matchen mot Örgryte så gick två nyförvärv direkt in i startelvan ( Johan Falkmar och Anders Bååth), som bara genomfört en träning med laget. Det märktes på planen om du frågar mig. Förhoppningsvis så har tränarparet Olof Mellberg och Azrudin Valentic hunnit spela ihop laget ytterligare, något som jag tror krävs för att ge Värnamo, fulla av självförtroende, en ordentlig match.Jag hoppas även att anfallet fortsätter att spela den snabba fotboll de hittills har gjort. Under vissa stunder såg det lite trögt i matchen mot Örgryte, och det var bara när det gick undan som de rödsvarta kunde skapa några lägen. Det tredje målet i den senaste matchen är ett bra exempel på det, Christopher Brandeborn tar fart, spelar igenom två försvarare och serverar bollen till Markus Gustafsson , som dunkar in bollen i mål.Bakåt så har försvaret sett väldigt stabilt ut under de inledande matcherna. Carl Starfelt har tagit en ledarposition i backlinjen, och i målet står den kraftige serben Budimir Janosevic , som utstrålar karisma som bara den.Tillsammans med kvicke Joel Qwiberg på vänsterkanten, och tekniske Erik Figueroa så bildar de tre ett starkt lås i försvaret. Jag har ännu inte sett tillräckligt mycket av nyförvärvet Johan Falkmar (högerback), för att ge någon tydlig analys, men förhoppningen är ändå att han tar efter lite av Felix Beijmo (nyligen såld till Djurgården), och hjälper till i offensiven.Själv önskar jag att Olof Mellberg ger unge anfallaren Viktor Gyökeres mer speltid. 19-åringen har fått hoppa in på slutet under de senaste matcherna, och har spelat med ett otroligt stort självförtroende, något som jag tycker att vi ska ta tillvara på.En tuff match väntar alltså BP. Värnamo har fått en flygande start på säsongen, och det kommer inte bli lätt att få med sig poäng från Finnvedsvallen. Men om försvaret står starkt, om anfallet är kvickt och laget sammanspelt så kan det nog gå vägen.18/4, 19:00