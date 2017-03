Inför: Premiären i Superettan mellan BP och Dalkurd FF

Dagen är äntligen kommen! Efter ett års frånvaro är BP tillbaka i Sveriges Elitfotboll, tillbaka i Superettan. Förväntningarna på laget är höga inför säsongen som stundar, och nu väntar den första seriematchen, då laget gästar topptippade Dalkurd på bortaplan.

Jag minns det som igår. Den 6 november 2016 chippade Joel Löw in 3-0 till BP i den avslutande seriematchen i Division 1 Norra, mot Vasalund, och BP var klara för Superettan Nu, drygt fem månader senare, är det äntligen dags för premiär. BP ställs borta mot Dalkurd FF , laget som många experter tippar ska vinna serien.Brommapojkarna kommer direkt från en lyckad sejour i Svenska Cupen, som slutade i en uppseendeväckande semifinalplats för laget. Dalkurd FF fick respass redan i gruppspelet efter två oavgjorda matcher mot AIK (0-0) och GAIS (2-2), och en vinst mot Kristianstad (3-2)Brommapojkarna kommer till start med en startelva full av nya ansikten. Så sent som i onsdags gjorde man klart med Johan Falkmar (Karlstad BK) och Anders Bååth ( Gefle IF), den sistnämnda med ett förflutet i just BP. Båda dessa herrar är direkt med och kämpar om en plats i den trupp som i många ögon ses som ganska tunn, speciellt i och med 19-årige Felix Beijmo’s flytt till Djurgårdens IF. (Hela truppen hittar du på vår silly-sida)Den talangfulle högerbacken Felix Biejmo har lämnat BP. Vem blir ersättaren?Annars skulle jag säga att BP är redo för seriestart. Under vintern/våren har det överlag sett väldigt bra ut på planen, och semifinalplatsen i Svenska Cupen blev grädden på moset i en klart godkänd försäsong. Att man nu möter Dalkurd FF, laget som tippas vinna serien av många, tror jag är till de rödsvartas fördel. Vi vet ju alla att BP har en tendens att underprestera när lagets ställs mot lägre rankade motståndare, och därför tror jag att ett möte med de tippade seriesegrarna redan i den första omgången kan vara bra för hela laget.Hur står det till med motståndarna Dalkurd?Dalkurd har sedan starten år 2004 flugit upp genom seriesystemet, och inför årets Superetta är målsättningen ganska klar: laget ska till Allsvenskan Inför säsongen har laget gjort en ordentlig storstädning i truppen. Tio spelare, bland andra Keeba Ceesay och Mohammed Bangura, har tillkommit, samtidigt som nio spelare lämnat klubben. Det är en storsatsning som Borlängelaget gör, allt för att avancera till en högre serie.Hur har försäsongen sett ut för motståndarna?Fyra träningsmatcher har det blivit för morgondagens motståndare på försäsongen. Gefle (som BP förlorade mot på försäsongen) besegrades med 3-1, Västerås blev förnedrade med 5-1 och Carlstad blev slagna med 3-2. Seriekollegorna IK Frej hade inte heller något att säga, och skickades hem med en 3-0 förlust i baken, något som även skulle bli Dalkurds sista match inför premiären i Superettan.Av vad jag förstår så är Dalkurd ett klurigt lag att möta. Stöttade av tusentals fans vid varje match spelar de en attraktiv, svårscoutad fotboll, med en trupp fylld av spelare som kan göra ”det lilla extra”. Det starka försvarsspel BP visat prov på under försäsongen sätts nu på prov, speciellt eftersom högerbacken Felix Beijmo lämnat klubben.De rödsvarta måste spela med samma självförtroende som de gjorde under sejouren i Svenska Cupen. De måste visa samma fart, kreativitet och hårda inställning.Truppen är skadefri, det har sett bra ut på försäsongen, och flera nyförvärv har anslutit laget. Nu väntar 30 matcher i Superettan 2017.Forza BP!01/04, 18:00Domnarvsvallen.