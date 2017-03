BP har hittills gått som tåget i cupen. Blir Norrköping en för svår nöt att knäcka?

Inför: Svenska Cupens semifinal mot IFK Norrköping

Vem kunde föreställa sig? Ett pånyttfött BP är framme i semifinal i Svenska Cupen, och för motståndet står 2015 års Allsvenska vinnare, IFK Norrköping.

ARVID BJÖRKLUND

arvid.bjorklund@brommapojkarna.se

@BPArvid

2017-03-17 20:02:31

”Vi möter ett jättebra lag, så det blir tufft för oss. Det blir ett snäpp uppåt kvalitetsmässigt.”Så lät det när Olof Mellberg pratade om förutsättningarna inför kvartsfinalen mot Elfsborg förra helgen. Två timmar senare hade BP bärgat en 2-1 vinst i Borås, och var på väg hem med en semifinalplats i bagaget.Ett stänk av Svenska Cupens magi har landat på BP. Efter den makalösa kvartsfinalvinsten mot IF Elfsborg är laget nu framme i semifinal i Svenska Cupen, en otippad plats enligt många. Enligt alla, egentligen. Vem hade kunnat tro att BP skulle klara sig ända till semifinal?I gruppen så hade de både Helsingborg och Djurgården, två storklubbar med anrik historia och erkänd framgång genom tiderna. Att BP skulle klara sig ur gruppen skulle ses som en bedrift i sig. När de rödsvarta senare dominerar borta mot Elfsborg i kvartsfinalen så flög lovorden kors och tvärs kring Mellbergs lagbygge.”BP, wow!” - Patrick Ekwall.”BP!!!” - Miiko Albornoz.”Finfin vinst i Bundesliga & BP visar klass i svenska cupen. Vilken kväll vänner!” - Albin EkdalElfsborgspelare deppar efter cupförlusten förra helgen.Nu väntar nästa stora utmaning. IFK Norrköping på bortaplan i en match laddad med ytterligare prestige.Vad kan sägas om motståndarna? ”Peking” är ett topplag, inget snack om saken. De tog hem Lennart Johanssons pokal år 2015, och i fjol kom de trea i Allsvenskan , under AIK på målskillnad. Ett lag fyllt med klasspelare, tydlig struktur och stor bredd.Norrköping tog sig igenom en på pappret ”enkel” grupp för att avancera vidare till kvartsfinal. Örgryte, Vänersborg och Halmstad stod för motståndet i grupp två, och trots att både Vänersborg och Örgryte lyckades kryssa mot laget så kunde Norrköping vinna med hela 7-0 (!) mot Halmstad i slutomgången, vilket skickade laget till kvartsfinalen. I kvarten väntade sedan Göteborgs IF på bortaplan, en match laget vann med 2-1.För BP gäller det att försvaret är så stabilt som det har varit de senaste matcherna. Minsta lilla misstag kommer direkt att straffa sig, och samtliga spelare måste vara fokuserade från första början. Jag tror att BP kommer ligga lågt, backa hem och fokusera på försvarsspel, för att sedan utnyttja någon lucka, eller gå på kontring.Norrköping är ett topplag, och det kommer kräva mycket för att få in ett mål på Östgötaporten.Med det sagt är jag självklart öppen till ett offensivt spelsätt, det funkade mot Elfsborg, när vi stora delar av matchen pressade ner laget i planen. Om BP lyckas etablera någon form av press mot Norrköping är det bara att tuta och köra, full gas gäller.Vild glädje utbröt när unge Viktor Gyökeres (inte med på bild) satte segermålet mot Elfsborg. Upprepas bragden på söndag?Det ska dock påpekas att BP i dagarna förlorat en tongivande spelare i truppen. Serge-Junior, som tillhört BP sedan barnsben, har bytt stadsdel och flyttat till Hammarby IF. Just när han behövs som mest. Ett stort avbräck, men fullt dugliga ersättare finns att tillgå på bänken. Vi väntar fortfarande på den värvning som enligt coach Mellberg skulle gå ”rakt in i startelvan.”Kort sagt, fokus från minut ett är det som krävs på söndag. Att gå in med ett stort självförtroende och självkänsla kommer att vara avgörande, det såg vi förra helgen när BP slog ut Elfsborg.Tro på varandra, tro på laget, så kan det här gå vägen.Notis: En supporterbuss kommer finnas för resa till Norrköping. Följ länken för att läsa mer. Inte på plats på söndag? Följ då matchen på kanalerna hos CMORE.Mot finalen i Svenska Cupen!Det trodde jag aldrig att jag skulle säga.IFK Norrköping – BPSöndag 19/03, 18:30Östgötaporten.Vem kunde föreställa sig? Ett pånyttfött BP är framme i semifinal i Svenska Cupen, och för motståndet står 2015 års Allsvenska vinnare, IFK Norrköping.Idag vid tvåtiden nåddes vi av nyheten ingen ville höra. Profilen, ledaren och Mr. Grimsta själv har signat på för Stockholmsrivalen Hammarby IF.Många är vi nog som funderar mycket på hur tränare Mellberg ska bygga sitt lag till nästa år. Förväntningarna är höga, och här kommer vi att uppdatera er om Brommapojkarnas trupp inför 2017.Nu är det klart att BP anordnar en supporterbuss till semifinalen mot Norrköping. Läs under hur du åker med!Att BP skulle få en svår match var det många som skulle tro på förhand mot Elfsborg. Men nu är Brommapojkarna klara för semifinal mot IFK Norrköping. Forza BP!Nu börjar det roliga i cupen, slutspelet är här och BP åker ner till Borås för att spela mot det hemmastarka laget IF Elfsborg.En kvartsfinalplats i Svenska Cupen stod på spel när Brommapojkarna gästade Stora Valla och Degerfors IF under lördagen, och trots massiv press matchen igenom så skulle vinsten sitta långt inne för BP’s del, speciellt eftersom det var hemmalaget som skulle ta ledningen.Brommapojkarna har god chans att nå kvartsfinal i Svenska Cupen efter måndagens oavgjorda resultat hemma mot Djurgårdens IF. Men för att vinna grupp sex, och därmed avancera vidare i gruppspelet, så krävs vinst imorgon, borta mot luriga Degerfors IF.Brommapojkarna åkte till Tele2 arena för sin på förhand tuffaste match, mot Djurgården IF. Men väl inne på stadion visade man prov på fin fotboll och kämpaglöd.BP är tillbaka i Svenska cupen, och efter den fina inledningen mot Helsingborg har man ett guldläge att ta sig vidare ur grupp 6. På andra sidan av Tele2 står Djurgården, som vi både har bra och dåliga minnen från.