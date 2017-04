Domnarvsvallen, 2017-04-01 18:00

Dalkurd FF - Brommapojkarna

0-0



0-0 mot topptippade Dalkurd FF i premiären av Superettan 2017

Mållöst i Superettanpremiären

Det var äntligen dags för premiär i Superettan 2017, och BP for upp till Borlänge för att ta sig an favorittippade Dalkurd FF, men trots att de båda lagen skapade en drös målchanser så skulle premiären till slut sluta mållöst.





Men i början var det Dalkurd som var tydligt bäst på planen. Framhejade av sina tusentals supportrar på Domnarvsvallen tog de direkt tag om taktpinnen, och laget förde spelet från minut ett.



Men i takt med att klockan tickade på så började de rödsvarta komma in i matchen mer och mer. Efter dryga tjugo minuter så var det helt jämt skägg mellan lagen, och det skulle inte dröja länge innan de första vassa målchanserna skulle döka upp – till BP’s fördel.



Brommapojkarnas spjutspets



Inga fler chanser blev det, och domaren blåste av för halvtid. En jämn halvlek mellan två spelförande lag, där hemmalaget dominerade till en början, men där BP sakta men säkert jobbade sig in i matchen, för att skapa ett par vassa chanser.



Andra halvlek blåstes igång, och återigen var det Dalkurd som skulle dominera. Denna gång vägrade de dock släppa taget om initiativet, och BP fick fokusera på försvarsspelet. Spelet böljade stundvis fram och tillbaka mellan de bägge målen, men de klara chanserna uteblev, trots att det var två spelskickliga lag som ställdes mot varandra.



Hemmalaget fortsatte att trycka på, men det rödsvarta försvaret stod starkt, och BP riktade in sig på kontringsspelet.



Med tre minuter kvar av ordinarie speltid så skulle Dalkurd få matchens bästa chans att spräcka målnollan. Ett farligt inspel från vänsterkanten var sånär att rulla fram till en framstormande Dalkurd-spelare, som då bara kunde peta in bollen i öppen kasse.



Slutsignalen ljöd. 0-0 blev slutresultatet mellan BP och Dalkurd i premiären av



Nästa helg väntar hemmapremiär på Grimsta IP, då Örgryte IS kommer på besök. Då uppmärksammas även det stundande 75-års jubileet för Brommapojkarna, så se till att vara på plats!



Dalkurd FF – BP 0-0



Brommapojkarnas startelva:



Budimir Janosevic –

Johan Falkmar–

Markus Gustafsson (

Christopher Brandeborn – Tim Söderström (Viktor Gyökeres, 63’) – Kevin Kabran ( BP kom till start med starkast möjliga elva. De både nyförvärven, Johan Falkmar och Anders Bååth, klev direkt in i den startelva som tränarparet Olof Mellberg och Azrudin Valentic knåpat ihop, och det var även de rödsvarta som skulle dominera den första halvleken.Men i början var det Dalkurd som var tydligt bäst på planen. Framhejade av sina tusentals supportrar på Domnarvsvallen tog de direkt tag om taktpinnen, och laget förde spelet från minut ett. Brommapojkarna kunde inget annat göra än att jaga efter bollen, som allt som oftast var i hemmalagets ägo.Men i takt med att klockan tickade på så började de rödsvarta komma in i matchen mer och mer. Efter dryga tjugo minuter så var det helt jämt skägg mellan lagen, och det skulle inte dröja länge innan de första vassa målchanserna skulle döka upp – till BP’s fördel.Brommapojkarnas spjutspets Kevin Kabran lyckades bryta sig loss från sina försvarare, men avslutet var alltför okalibrerat, och målet fick vänta. Drygt tio minuter senare var de rödsvarta återigen nära att stänka dit ledningsmålet efter en fin pass av Christopher Brandeborn , som gjorde att Tim Söderström kom ren framför målet. Frank Petterson i Dalkurd-målet gjorde sig dock stor och blockerade skottet.Inga fler chanser blev det, och domaren blåste av för halvtid. En jämn halvlek mellan två spelförande lag, där hemmalaget dominerade till en början, men där BP sakta men säkert jobbade sig in i matchen, för att skapa ett par vassa chanser.Andra halvlek blåstes igång, och återigen var det Dalkurd som skulle dominera. Denna gång vägrade de dock släppa taget om initiativet, och BP fick fokusera på försvarsspelet. Spelet böljade stundvis fram och tillbaka mellan de bägge målen, men de klara chanserna uteblev, trots att det var två spelskickliga lag som ställdes mot varandra.Hemmalaget fortsatte att trycka på, men det rödsvarta försvaret stod starkt, och BP riktade in sig på kontringsspelet.Med tre minuter kvar av ordinarie speltid så skulle Dalkurd få matchens bästa chans att spräcka målnollan. Ett farligt inspel från vänsterkanten var sånär att rulla fram till en framstormande Dalkurd-spelare, som då bara kunde peta in bollen i öppen kasse. Erik Figueroa agerade dock räddande ängel när han med fullt utsträckt ben lyckades peta bort bollen från motståndarna.Slutsignalen ljöd. 0-0 blev slutresultatet mellan BP och Dalkurd i premiären av Superettan 2017, ett resultat som får ses som godkänt.Nästa helg väntar hemmapremiär på Grimsta IP, då Örgryte IS kommer på besök. Då uppmärksammas även det stundande 75-års jubileet för Brommapojkarna, så se till att vara på plats!Johan Falkmar– Carl Starfelt – Erik Figueroa – Joel Qwiberg Besard Sabovic , 89’) – Gustav Sandberg-Magnusson (K) – Anders Bååth –Christopher Brandeborn – Tim Söderström (Viktor Gyökeres, 63’) – Kevin Kabran ( Jacob Ortmark , 68’)

0 KOMMENTARER 105 VISNINGAR 0 KOMMENTARER105 VISNINGAR ARVID BJÖRKLUND

arvid.bjorklund@brommapojkarna.se

På Twitter: @BPArvid

2017-04-01 21:21:01

ANNONS:

Fler artiklar om Brommapojkarna

Brommapojkarna

2017-04-01 21:21:01

Brommapojkarna

2017-03-31 17:40:00

Brommapojkarna

2017-03-30 17:39:00

Brommapojkarna

2017-03-25 12:05:58

Brommapojkarna

2017-03-19 21:38:45

Brommapojkarna

2017-03-17 20:02:00

Brommapojkarna

2017-03-16 14:35:00

Brommapojkarna

2017-03-14 11:13:00

Brommapojkarna

2017-03-12 17:52:00

Brommapojkarna

2017-03-11 19:11:00

ANNONS:

Det var äntligen dags för premiär i Superettan 2017, och BP for upp till Borlänge för att ta sig an favorittippade Dalkurd FF, men trots att de båda lagen skapade en drös målchanser så skulle premiären till slut sluta mållöst.Dagen är äntligen kommen! Efter ett års frånvaro är BP tillbaka i Sveriges Elitfotboll, tillbaka i Superettan. Förväntningarna på laget är höga inför säsongen som stundar, och nu väntar den första seriematchen, då laget gästar topptippade Dalkurd på bortaplan.Många är vi nog som funderar mycket på hur tränare Mellberg ska bygga sitt lag till nästa år. Förväntningarna är höga, och här kommer vi att uppdatera er om Brommapojkarnas trupp inför 2017.Putte Salminen är tillbaka med ännu en gästkrönika. Denna gång om vad det är som gör att Europas största fotbollsklubb knappt kan fylla sin egna arena, och varför de rödsvarta inte kan behålla talangerna i laget.Svenska Cupens semifinal skulle avgöras mot Norrköping, och trots att förväntningarna inför matchen var höga, så kunde BP inte rubba hemmalaget, som segrade med hela 4-0.Vem kunde föreställa sig? Ett pånyttfött BP är framme i semifinal i Svenska Cupen, och för motståndet står 2015 års Allsvenska vinnare, IFK Norrköping.Idag vid tvåtiden nåddes vi av nyheten ingen ville höra. Profilen, ledaren och Mr. Grimsta själv har signat på för Stockholmsrivalen Hammarby IF.Nu är det klart att BP anordnar en supporterbuss till semifinalen mot Norrköping. Läs under hur du åker med!Att BP skulle få en svår match var det många som skulle tro på förhand mot Elfsborg. Men nu är Brommapojkarna klara för semifinal mot IFK Norrköping. Forza BP!Nu börjar det roliga i cupen, slutspelet är här och BP åker ner till Borås för att spela mot det hemmastarka laget IF Elfsborg.