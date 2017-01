Olof Mellberg: "Kan inte räkna med att dominera på samma sätt"

Efter en succéartad säsong 2016 så behöver nu BP ställa om för spel i Superettan. BP-redaktionen besökte Brommapojkarnas första träning för 2017, för att ta ett snack med huvudtränare Olof Mellberg.

Det duggar lätt över Grimsta. Den gröna konstgräsplanen sticker ut i ett annars helt snötäckt landskap, och på den ena långsidan så mulllrar borrmaskiner, sågar och hammare för att montera stolarna på den nya läktaren.Ut på planen joggar BP's herrar. Årets första träning ska inledas, och entusiasmen hos spelarna är tydlig. Mittfältarna Christopher Brandeborn och Markus Gustafsson skämtar högljutt med varandra, samtidigt som ytterbacken Joel Qwiberg känner in årets boll i Superettan Många blickar riktas åt de nya ansiktena, Luca Gerbino Polo, Kyle Konwea och Erik Figueroa. Men även till Hjalmar Ekdal, lillebror till landslagets Albin Ekdal, som efter att ha varit en viktig kugge i U19 och U21 nu för första gången får spela med A-lagetSist ut på plan är huvudtränare Olof Mellberg . Han hälsar artigt som vanligt, och lunkar sedan iväg till resten av gruppen. "Det blir häftigt", kommenterar han om läktarbygget, som är i ett avslutande byggskede.Den nya läktarasektionen på Grimsta IP. Bilden är tagen den 6 januari.Det är en lätt träning som Brommapojkarna genomför. I andretränare Azrudin Valentic s frånvaro är det fystränare Palmar Hreinsson som sköter merparten av träningen, medans Mellberg observerar från håll. Nu handlar allting om att komma igång efter uppehållet, och spelarna jobbar mycket med att aktivera fötterna och resten av kroppen. Träningen avslutas med en klassisk smålagsmatch.Efteråt väljer vi att ställa ett par frågor till tränare Olof Mellberg.- Vi får väl se lite. Det är ännu ett ganska tidigt skede, både för våran del och för andra klubbar i Superettan. Vad man kan säga är att det känns som att det blir ett extremt tufft Superettan i år. När vi har spikat truppen och det börjar närma sig premiär så kan vi prata lite mer om definitiva målsättningar.- Nej, det har vi inte, just nu jobbar vi bara med att komma igång med det vi har. Den förra säsongen jobbade vi hårt för att bygga upp någonting, och nu är det skönt att inte behöva börja om från början. Nu ska vi bygga vidare på det vi hade den förra säsongen, det är tanken.- Jag tror att allting behöver snäppas upp ett hack. Dock tycker jag att vi oftast såg väldigt trygga ut den förra säsongen, både i vårt anfallsspel och försvarsspel, speciellt de sista tio matcherna. Det känns tryggt att vi kan utveckla vårt spel, men självklart behöver allt snäppas upp så vi kan bli ännu bättre.- Rutin, delvis. Erik (Figueroa), Kyle (Konwea), och Luca (Gerbino Polo) har alla mycket rutin och erfarenhet, men även mycket kvalité. Högstanivån på alla tre spelarna är väldigt hög, så vi ska jobba hårt för att få in dem i vårt spelsätt.- Det kommer vi säkert. Det gjorde vi också under den förra säsongen, även om det genomgående handlade om att ha ett extremt bollinnehav, och genom det spela väldigt högt i de flesta matcherna.- Det är klart att vi inte kan räkna med att dominera spelet på samma sätt i Superettan, spelet måste anpassas, både utifrån tillgängliga spelare men självklart även motstånd.Intervjun avslutas, och vi blickar ut över konstrgräset på Grimsta IP. På näthinnan har jag bilden från när Joel Löw chippar in 3-0 till BP mot Vasalund i november, något som säkrade uppflyttningen till Superettan.En ny, tuffare säsong väntar, med bättre motstånd och större krav på laget. Men BP har redan nu visat att de rustar för framtiden. Nya, rutinerade spelare kommer in, en splitterny läktarsektion är snart färdigbyggd, och heta talanger är på väg uppåt.Den 29 januari spelar BP's herrar den första träningsmatchen för året, då man tar emot Hammarby IF här på Grimsta. Det blir ett utmärkt läge för oss alla att bevittna det "nya" Brommapojkarna.