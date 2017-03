Vi önskar Junior ett stort lycka till i hans nästa klubb, Hammarby IF!

Profilen Junior är klar för Hammarby

Idag vid tvåtiden nåddes vi av nyheten ingen ville höra. Profilen, ledaren och Mr. Grimsta själv har signat på för Stockholmsrivalen Hammarby IF.

OSCAR LAGNEFELDT

oscar.lagnefeldt@brommapojkarna.se

På Twitter: oscarlagnefeldt

2017-03-16 14:35:00

De senaste dagarna har ryktet om att Junior skulle vara klar för ”Bajen” cirkulerat i olika forum, och idag bekräftade de båda lagen uppgifterna. Det är självklart ett stort tapp för BP, som redan på söndag spelar semifinal i Svenska cupen.Junior var fram tills idag den spelaren i truppen med flest A-lagsmatcher, hela 147 stycken hade han hunnit med sedan debuten i Allsvenskan 2010. Vi kommer alla att komma ihåg förra året då han tog stora steg i utvecklingen, och gick från en mittfältare med bra teknik och sköna passar till en målfarlig mittfältare, som kunde göra mål med alla kroppsdelar. Lägg då till att tekniken och passningarna blev mycket bättre. Det gick så bra för Junior att han under vintern blev uppring av Gabons landslag och fick följa med till de Afrikanska mästerskapen och hela fotbollsverige fick upp ögonen för den 25-åriga mittfältaren.Kommer Junior att göra samma resa med Hammarby som han gjorde med BP, med ett kval till Europa League mot Torino, och resor mellan Allsveskan och division 1? Troligtvis inte, men nu kommer fler människor att få upp ögonen för denna varma och trevliga person. Och det är väl precis vad han förtjänar.Det är med en tår i ögat som jag skriver detta, men vi önskar Serge Junior ett stort lycka till i Hammarby, och vi gratulerar Bajen till en fantastisk värvning. Vi kommer att sakna dig!Idag vid tvåtiden nåddes vi av nyheten ingen ville höra. Profilen, ledaren och Mr. Grimsta själv har signat på för Stockholmsrivalen Hammarby IF.Många är vi nog som funderar mycket på hur tränare Mellberg ska bygga sitt lag till nästa år. Förväntningarna är höga, och här kommer vi att uppdatera er om Brommapojkarnas trupp inför 2017.Nu är det klart att BP anordnar en supporterbuss till semifinalen mot Norrköping. Läs under hur du åker med!Att BP skulle få en svår match var det många som skulle tro på förhand mot Elfsborg. Men nu är Brommapojkarna klara för semifinal mot IFK Norrköping. Forza BP!Nu börjar det roliga i cupen, slutspelet är här och BP åker ner till Borås för att spela mot det hemmastarka laget IF Elfsborg.En kvartsfinalplats i Svenska Cupen stod på spel när Brommapojkarna gästade Stora Valla och Degerfors IF under lördagen, och trots massiv press matchen igenom så skulle vinsten sitta långt inne för BP’s del, speciellt eftersom det var hemmalaget som skulle ta ledningen.Brommapojkarna har god chans att nå kvartsfinal i Svenska Cupen efter måndagens oavgjorda resultat hemma mot Djurgårdens IF. Men för att vinna grupp sex, och därmed avancera vidare i gruppspelet, så krävs vinst imorgon, borta mot luriga Degerfors IF.Brommapojkarna åkte till Tele2 arena för sin på förhand tuffaste match, mot Djurgården IF. Men väl inne på stadion visade man prov på fin fotboll och kämpaglöd.BP är tillbaka i Svenska cupen, och efter den fina inledningen mot Helsingborg har man ett guldläge att ta sig vidare ur grupp 6. På andra sidan av Tele2 står Djurgården, som vi både har bra och dåliga minnen från.Den första gruppspelsmatchen i Svenska Cupen väntade på Grimsta, och Helsingborgs IF stod för motståndet i en match som på förhand såg ut att bli riktig tuff för BP. Det skulle dock visa sig vara helt tvärtom.