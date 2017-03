BP åkte under söndagen ner till Borås för att spela mot hemmastarka IF Eflsborg i Svenska Cupens kvartsfinal.

Semifinal väntar för BP!

Att BP skulle få en svår match var det många som skulle tro på förhand mot Elfsborg. Men nu är Brommapojkarna klara för semifinal mot IFK Norrköping. Forza BP!





Mindre än två minut senare satte nog jag och flera andra allt som fanns i halsen.



Elfsborg tog sig naturligt in i matchen och tog även över den. BP backade tillbaka och lät hemmalaget rulla boll i deras backlinje. Men de gulklädda Boråsspelarna kunde inte ta sig förbi det välorganiserade försvaret.



Det tog dock bara elva minuter innan kvitteringen kom. Issam Jebalis fick



Elfsborg tog över matchen helt och lät inte ens BP kontra. Ett ledningsmål låg i luften, men firma Starfelt/Figueroa löste allting på ett föredömligt sätt.



Sedan hände något bra för BP. De för dagen blåklädda lyckades att bryta bollen vid mittplan och var plötsligt i en tre - mot två situation. Kevin Kabran kunde inte riktigt frispela



Upp till straffen klev Markus Gustafsson, för att ge BP ledingen för andra gången. Men Kevin Sthur-Ellegaard räddade en dåligt slagen straff. Luca Gerbino Polo ersatte Brandeborn, och ändrade också matchbilden. Plötsligt var det BP som låg i förarsätet och kunde vackert anfalla mot ett Elfsborg som gått ner i tempo. I

halvtid var det dock oavgjort, men BP klart bäst mot slutet.



Andra halvlek började precis så man ville för BP’s del. Bara tre minuter in kunde det ha blivit en andra straff så Gerbino Polo ser ut att ha skjutit på en täckande arm från en Elfsborgspelare.



Hela laget var under matchen samlade och följde alltid upp varandra, vilket var mycket kul att se.

Den andra halvleken blev försiktigare med två lag som absolut inte ville göra några misstag. Elfsborg som inför var tippade att vinna lyckades inte att ta sig fram till mål. Och när det väl skedde hamnade avsluten högt över mål.



Efter 65 spelade minuter kom nästa skada på en BP-spelare. Den här gången var det Junior som fick en smäll och inte kunde fortsätta matchen.



MEN i den 83:e minuten hände det. Viktor Gyökeres som jag har tokhyllat de senaste veckorna får en långboll att jobba på. Långt ut i hörnet får han bollen och stångar sig vildsint förbi den första försvararen och accelererar från den andra. Med två Elfsborgsspelare hängandes och klängandes i tröjan lyckas han peta bollen mellan benen på Ellegaard i målet, som retligt ser den rulla in i mål. 2-1 och semin var nära!



Jag skulle vilja hylla hela laget idag, som jobbar som ett lag matchen igenom. Men Viktor Gyökeres blev matchavgörande idag. På egen hand gör han det så avgörande ledningsmålet Även den nya målvakten Budimir Janosevic är helt magisk idag, ingenting gör bakom honom på hörnor.



Semifinalen mot IFK Norrköping spelas nästa lördag, och varför skulle inte BP kunna vinna igen då? Häng med igen då!



Brommapojkarnas startelva:

Beijmo (

Gustafsson – GSM (K) – Junior (Ortmark 65)

Kabran – Gyökeres – Brandeborn (Gerbino Polo 29) Klockan hade slagit fyra och BP hade ställt upp bort mot IF Elfsborg . I mål gjorde Budimir Janosevic sin tävlingsdebut, och lagkaptenen Gustav Sandberg-Magnusson ersatte den frånvarande Tim Söderström.Mindre än två minut senare satte nog jag och flera andra allt som fanns i halsen. Markus Gustafsson spelar ut till en framrusande Brandeborn. Och vips så låg bollen i nätmaskorna. Kevin Kabran följde fint upp anfallet och kunde enkelt sätta bollen i öppet nät. 1-0 och drömstarten var ett faktum.Elfsborg tog sig naturligt in i matchen och tog även över den. BP backade tillbaka och lät hemmalaget rulla boll i deras backlinje. Men de gulklädda Boråsspelarna kunde inte ta sig förbi det välorganiserade försvaret.Det tog dock bara elva minuter innan kvitteringen kom. Issam Jebalis fick Felix Beijmo ur balans och kunde vända in i straffområdet. Han gjorde inga misstag och hade även flyt med virket, insidan av stoplen och in. 1-1.Elfsborg tog över matchen helt och lät inte ens BP kontra. Ett ledningsmål låg i luften, men firma Starfelt/Figueroa löste allting på ett föredömligt sätt.Sedan hände något bra för BP. De för dagen blåklädda lyckades att bryta bollen vid mittplan och var plötsligt i en tre - mot två situation. Kevin Kabran kunde inte riktigt frispela Christopher Brandeborn , men den sistnämnda lyckades att hålla bollen på rätt sida av linjen. Efter att ha vänt bort en spelare fanns bara en utväg för Elfsborgs försvar. Brandeborns ben klipptes bakifrån och en straff var dömd till BP. Tyvärr kunde inte den kvicke anfallaren fortsätta matchen, helt klart ett nedköp för BP, som behövde byta ut sin bästa spelare efter halvtimmen spelad.Upp till straffen klev Markus Gustafsson, för att ge BP ledingen för andra gången. Men Kevin Sthur-Ellegaard räddade en dåligt slagen straff. Luca Gerbino Polo ersatte Brandeborn, och ändrade också matchbilden. Plötsligt var det BP som låg i förarsätet och kunde vackert anfalla mot ett Elfsborg som gått ner i tempo. Ihalvtid var det dock oavgjort, men BP klart bäst mot slutet.Andra halvlek började precis så man ville för BP’s del. Bara tre minuter in kunde det ha blivit en andra straff så Gerbino Polo ser ut att ha skjutit på en täckande arm från en Elfsborgspelare. Erik Figueroa var också fortsatt strålande i försvaret och hindrade på egen hand ett friläge för målskytten Jebalis.Hela laget var under matchen samlade och följde alltid upp varandra, vilket var mycket kul att se. Superettan kommer att bli rolig!Den andra halvleken blev försiktigare med två lag som absolut inte ville göra några misstag. Elfsborg som inför var tippade att vinna lyckades inte att ta sig fram till mål. Och när det väl skedde hamnade avsluten högt över mål.Efter 65 spelade minuter kom nästa skada på en BP-spelare. Den här gången var det Junior som fick en smäll och inte kunde fortsätta matchen. Jacob Ortmark ersatte den rutinerade mittfältaren.MEN i den 83:e minuten hände det. Viktor Gyökeres som jag har tokhyllat de senaste veckorna får en långboll att jobba på. Långt ut i hörnet får han bollen och stångar sig vildsint förbi den första försvararen och accelererar från den andra. Med två Elfsborgsspelare hängandes och klängandes i tröjan lyckas han peta bollen mellan benen på Ellegaard i målet, som retligt ser den rulla in i mål. 2-1 och semin var nära!Jag skulle vilja hylla hela laget idag, som jobbar som ett lag matchen igenom. Men Viktor Gyökeres blev matchavgörande idag. På egen hand gör han det så avgörande ledningsmålet Även den nya målvakten Budimir Janosevic är helt magisk idag, ingenting gör bakom honom på hörnor.Semifinalen mot IFK Norrköping spelas nästa lördag, och varför skulle inte BP kunna vinna igen då? Häng med igen då!Beijmo ( Jacob Stensson 88) – Starfelt – Figueroa – QwibergGustafsson – GSM (K) – Junior (Ortmark 65)Kabran – Gyökeres – Brandeborn (Gerbino Polo 29)

2 KOMMENTARER 347 VISNINGAR 2 KOMMENTARER347 VISNINGAR OSCAR LAGNEFELDT

oscar.lagnefeldt@brommapojkarna.se

På Twitter: oscarlagnefeldt

2017-03-12 17:52:00

ANNONS:

Fler artiklar om Brommapojkarna

Brommapojkarna

2017-03-12 17:52:00

Brommapojkarna

2017-03-11 19:11:00

Brommapojkarna

2017-03-04 17:47:00

Brommapojkarna

2017-03-03 15:53:26

Brommapojkarna

2017-02-27 23:11:24

Brommapojkarna

2017-02-26 10:21:00

Brommapojkarna

2017-02-18 20:08:03

Brommapojkarna

2017-02-17 17:20:00

Brommapojkarna

2017-01-30 19:23:00

Brommapojkarna

2017-01-29 21:17:24

ANNONS:

Att BP skulle få en svår match var det många som skulle tro på förhand mot Elfsborg. Men nu är Brommapojkarna klara för semifinal mot IFK Norrköping. Forza BP!Nu börjar det roliga i cupen, slutspelet är här och BP åker ner till Borås för att spela mot det hemmastarka laget IF Elfsborg.En kvartsfinalplats i Svenska Cupen stod på spel när Brommapojkarna gästade Stora Valla och Degerfors IF under lördagen, och trots massiv press matchen igenom så skulle vinsten sitta långt inne för BP’s del, speciellt eftersom det var hemmalaget som skulle ta ledningen.Brommapojkarna har god chans att nå kvartsfinal i Svenska Cupen efter måndagens oavgjorda resultat hemma mot Djurgårdens IF. Men för att vinna grupp sex, och därmed avancera vidare i gruppspelet, så krävs vinst imorgon, borta mot luriga Degerfors IF.Brommapojkarna åkte till Tele2 arena för sin på förhand tuffaste match, mot Djurgården IF. Men väl inne på stadion visade man prov på fin fotboll och kämpaglöd.BP är tillbaka i Svenska cupen, och efter den fina inledningen mot Helsingborg har man ett guldläge att ta sig vidare ur grupp 6. På andra sidan av Tele2 står Djurgården, som vi både har bra och dåliga minnen från.Den första gruppspelsmatchen i Svenska Cupen väntade på Grimsta, och Helsingborgs IF stod för motståndet i en match som på förhand såg ut att bli riktig tuff för BP. Det skulle dock visa sig vara helt tvärtom.Årets första riktiga test väntar Brommapojkarna. Svenska Cupens första gruppspelsomgång ska kickas igång hemma på Grimsta, och anrika Helsingborgs IF står för motståndet.Många är vi nog som funderar mycket på hur tränare Mellberg ska bygga sitt lag till nästa år. Förväntningarna är höga, och här kommer vi att uppdatera er om Brommapojkarnas trupp inför 2017.Årets första träningsmatch skulle spelas, då Hammarby IF besökte Grimsta IP. Och trots att hemmalaget BP bjöd på fin fotboll matchen igenom så lyckades man inte övervinna motståndarna från Söder, som segrade med 3-1.