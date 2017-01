Silly Season är äntligen här! Vad tror ni kommer att hända innan säsongen sparkar igång igen nästa år?

Silly Season 2016/17 - Emir Smajic lämnar BP

Många är vi nog som funderar mycket på hur tränare Mellberg ska bygga sitt lag till nästa år. Förväntningarna är höga, och här kommer vi att uppdatera er om Brommapojkarnas trupp inför 2017.





Nu är det den tiden på året igen, BP ska ut på marknaden och bygga upp ett lag som ska hålla för



(Texten kommer att uppdateras rullande, det vill säga att de senaste nyheterna ligger högst upp.)



UT:



10/1-17

BP meddelade idag att Emir Smajic och klubben går skilda vägar redan efter en halv säsong. Anfallaren kom inte riktigt in helt rätt i klubben, vars facit blev ett mål på en halv säsong. Vi önskar "Emiren" lycka till i framtiden.



30/11-16

Stefano Vecchia lämnar BP. Under onsdagen kom nyheten att kanske den bästa spelaren de två senaste säsongerna lämnar rödsvart för spel i Allsvenska



18/11-16

Under fredagen blev det klart att sju spelare lämnar BP. Dessa är följande:

Joel Löw, Isak Nylén,Christian Kouakou, Daniel Örlund, Gabriel Özkan, Omar Jawo och Nemrut Awrohum.



IN:



15/12-16

BP presenterade under torsdagskvällen sin tredje värvning för vintern. Och det är den 25-åriga försvararen Erik Figueroa som skrivit ett tvåårskontrakt med de rödsvarta. Erik kommer senast från AFC United som i år tog sig upp till



12/12-16

Som vi tidigare skrev så ryktades Luca Gerbino Polo till



5/12-16

Under måndagen presenterades den första värvningen för vintern. Det är den 28-åriga försvararen Kyle Konwea som ansluter från



FÖRLÄNGNINGAR:



16/12-16

Nyckelspelaren Serge-Junior, som det gångna året hade en betydelsefull roll i avancemanget till Superettan förlänger sitt kontrakt med ett år. Mittfältaren spelade 24 matcher och gjorde 7 mål det gångna året i Norrettan.



13/12-16

Den kvicke allround-mittfältaren



1/12-16

Den tongivande mittbacken



29/11-16

Säsongens kanske bästa värvning



25/11-16

BP meddelade att målvakten



22/11-16

Assisterande tränare Valentic Azrudin skrev på ett nytt kontrakt som betyder att han fortsätter som tränare i Superettan. Hur mycket ansvar får han när Mellberg saknar tränarlicens?



RYKTEN:



Enligt fotbolldirekt.se är vinnaren av skytteligan i Norrettan 2016, Luca Gerbino Polo, nära ett kontrakt med Brommapojkarna. Anfallarens kontrakt med Akropolis har gått ut, och BP sägs visa intresse för rekordmannen, som förra säsongen gjorde historiskt många mål i Division 1 Norra. Klar värvning!



Även anfallstalangen



Det viskas i BP-kretsar om att Klar för IK Sirius.



BP's klubbdirektör, Henrik Nilsson, skriver även att "Det kommer mera..." och "Det kommer några till klapar före julafton" på Twitter. Är Haglund en klar värvning?



TRUPPEN JUST NU:

Målvakter:

Rasmus Emanuelsson, Viktor Göranzon.



Försvarare:

Felix Beijmo, Jacob Stensson,



Mittfältare/Anfallare:

Jacob Ortmark,





2017-01-10 13:38:00

