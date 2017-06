Straffmål säkrade BP's vinst mot Degerfors

Vinst krävdes av serieledarna BP för att behålla avståndet ner till de jagande lagen i Superettan. Och trots att det stundtals såg svettigt ut mot Degerfors, så kunde de rödsvarta lämna planen med tre poäng.

Efter tio spelade omgångar låg BP på första plats i Superettan , med tre poäng ned till jagande Helsingborg , på andra plats. En vinst mot gästande Degerfors IF var alltså nödvändig för att behålla ledningen i serien.Och matchen började lovande. Trots att Degerfors inledningsvis parkerade hela laget bakom mittlinjen så kunde hemmalaget fortfarande avancera till offensiva zoner. Men där tog det, allt som oftast stopp, ett resultat av gästernas rigorösa försvarsspel.Både Degerfors och BP hade tendenser till anfall, mestadels bestående av inlägg och instick till centerforwards, men dessa anfall blev, som sagt, stoppade av de båda lagens försvar.Och det summerar i princip första halvlek. Degerfors backar hem och riktar in sig på kontringar, medans det rödsvarta hemmalaget försöker spela kortpassningsfotboll.Första halvleks bästa målchans fick Kevin Kabran , som fri med målvakten Jesse Öst tyvärr inte kunde förvalta chansen.Andra halvlek började inte mycket bättre.Degerfors började lyfta positionerna samtidigt som de var disciplinerade i försvaret, något som gjorde detsvårt för hemmalaget. Motståndarna kunde gång på gång komma igenom BP-mittfältet, för att avancera framåt.Räddningen kom som en skänk från ovan, just som matchen gått i stå. Christopher Brandeborn tar emot bollen i straffområdet, uppvaktas direkt av försvarare och brottas ned i backen. Domare Johan Krantz tvivlar inte en sekund och pekar direkt på straffpunkten. Markus Gustafsson förvaltar sedan straffen på bästa sätt. 1-0 till BP med knappa 20 minuter kvar att spela.Där och då fick de rödsvarta medvind i matchen. I takt med att klockan tickade på var motståndarna tvungna att lyfta positionerna ytterligare, något som gav de rödsvarta ytterligare ytor att arbeta med.Viktor Gyökeres var nära att punktera matchen när han på egen hand rundar hela försvaret för att avsluta. Jesse Öst räddade dock återigen.När domare Johan Krantz sedan valde att visa ut Alexander Andersson i motståndarlaget, för en armbåge i Figueroas ansikte, var matchen avgjord.BP höll undan, segrade med 1-0 och behöll avståndet ner till jagande lag.BP - Degerfors IF 1-0Brommapojkarnas startelva:Markus Gustafsson – Gustav Sandberg-Magnusson (K) – Tim Söderström ( Jacob Ortmark , 72’) –Christopher Brandeborn - Viktor Gyökeres– Kevin Kabran (Kyle Konwea, 79')