Ännu inget beslut rörande avbrutna matchen

Som alla vet avbröts lördagens match mellan Syrianska FC och Dalkurd FF på Södertälje fotbollsarena. Efter många diskussioner bestämdes det att matchen inte skulle spelas om samma kväll, dock är det oklart när eller om det ska göras. Ännu är inget beslut fattat angående matchen, men det är möjligt att det kommer dröja ett tag då anklagelser har framförts om att gärningsmannen ska vara inblandad i matchfixning.



Matchrapporten dröjde då det till början var tal om att återuppta spelet.

En, på förhand, folkfest slutade istället i tråkiga scener då knallskott slängdes in mot Dalkurspelaren Ricky Yarsuvat ( Rawez Lawan samt Syrianskas Samuel Akintoye stod också i närheten). De efterföljande scenerna var lika illa då kaos utbröt på läktarna och hemmalagets tränare Sharbel Touma samt lagkaptenen Mattias Mete fick en del hårda ord riktade mot sig. Det redan spända relationen mellan Syrianska FC och deras supporterförening Gefe Fans verkar ha blivit ännu sämre då SFC tog avstånd från Gefe Fans efter matchen, medan Gefe Fans anser att det kan röra sig matchfixning och att gärningsmannen inte är en del av supporterföreningen utan agerat utefter egna motiv. Dessutom anser man att lagets tränare och lagkapten betett sig provocerande i samband med läktarkaoset och förvärrat situationen.Kort om matchen då:Endast 2458 personer hade tagit sig till matchen, man kan nog konstatera att ett bortfall på drygt 1500-2000 Dalkurdsupportrar skedde på grund av den bojkott Roj Fans uppmanade till dagarna innan match. Fjolårets feststämning var som bortblåst, i helhet kändes atmosfären avslagen likt en träningsmatch. Syrianska inledde med ett vasst läge i de första minuterna då Syrianskas Makdessi får en möjlighet att chippa bollen över Frank Pettersson i Dalkurdmålet, men Pettersson tippar bollen över målet till en hörna. Dalkurd börjar därefter äta sig in i matchen och skapar tillräckligt många lägen för att ha kunnat gå till halvtid med minst tre fyra mål.I den 20:e minuten slår Rewan Amin en hörna som Robin Tranberg nickar in i mål. Drygt en kvart senare serveras Rawez Lawan av Ahmed Awad i straffområdet efter att Rashidi, Ahmed och Awad stått för ett fantastiskt förarbete och snurrat upp hemmaförsvaret. Lawan gör inga misstag och sätter dit 2-0 väldigt enkelt. Passivitet i Dalkurdförsvaret orsakar ett onödigt baklängesmål i 42:a minuten då Kevin Bisse får enkelt promenera in i straffområdet och sätta reduceringen. Andra halvlek är blott minuten gammal när Robin Tranberg på inkast kastar bollen till Lawan som klackar bollen till Yarsuvat som rullar in 3-1. Därefter sjunker matchen i intensitet en aning och inga klara lägen uppstår fram tills att matchen avbröts.Det är oklart vad disciplinnämnden kommer besluta, men på förhand känns en 3-0-seger till Dalkurd som det mest sannolika. Hursomhelst står alla som förlorare efter allt som inträffat, återigen på grund av att enskilda personer inte kan uppföra sig och orsakar massiva skador på sporten vi alla älskar.