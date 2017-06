Dalkurd FF - Helsingborgs IF: Förnedring på Domnarvsvallen

På förhand var det inte många som trodde att toppmötet mellan Dalkurd och Helsingborg skulle bli såpass målrikt. Många kände att om något lag skulle kunna spräcka den förlustfria hemmasviten sedan augusti 2014 så var det anrika HIF, så var dock inte fallet. I ungefär 5 minuter bjöd skånepågarna upp till kamp, sedan var det Dalkurd för hela slanten, och när röken lagt sig stod det 5-0 på resultattavlan.

Dagens startelva (3-5-2):Frank PetterssonHenrik Löfkvist, Alex DeJohn Heradi Rashidi , Rawez Lawan, Rewan Amin , Ammar Ahmed, Alexander Ekblad Ahmed Awad, Ricky YarsuvatNär två topplag möts brukar det ofta bli ställningskrig på planen och något tillknäppt, så var det också inledningsvis mellan tabelltvåan- och trean. Dalkurd hade dock ett mycket vassare anfallsspel och kunde därför skapa många bra målchanser även om spelet i sig kanske inte var perfekt. Redan i femte minuten får Amin ett perfekt skottläge strax utanför boxen efter ett inspel av Ekblad, men avslutet går över ribban.I 25:e minuten slår Amin en passning från egen planhalva mot en framstormande Yarsuvat som tar ner bollen och slår ett inlägg mot straffpunkten. En HIF-försvarare rensar bollen mot en hörna men Yarusvat väljer att stoppa bollen innan den rullar över kortlinjen och spelar till Awad som serverar Lawan vid straffpunkten som i sin tur bara behöver bomba in bollen i närmsta hörnet. Efter målet påbörjas en Dalkurdominans som håller i sig matchen ut och innan halvtid vaskar man fram ytterliggare tre målchanser som kunde ha förvaltats bättre, bland annat har Yarusvat ett dubbelläge på övertid där sista avslutet går i ribban.Den andra halvleken är bara fyra minuter gammal när HIF åker på både rött kort och straffspark emot sig. Alexander Achinioti-Jönsson springer in i ryggen på Henrik Löfkvist som har ett nickläge. Straffen känns korrekt dömd då Achinioti-Jönsson inte går efter bollen och ger Löfkvist en smäll i ryggen, men det röda kortet känns hårt då Löfkvist hoppar bakåt och därmed inte har lika bra balans. Domare Nermin Cisic är inte särskilt populär bland de rödblå idag, men å andra sidan är domslutet inte en ursäkt för att släppa in fyra mål på en kvart. Straffen tar Yarsuvat hand om men den är dåligt slagen och HIF:s bäste spelare för dagen, Matt Pyzdrowski , kan enkelt rädda sitt lag kvar i matchen, om än för en kort stund.Under matchens sista kvart står Dalkurd för en ordentlig urladdning och stänker in fyra mål. I 74:e minuten spelar Ekblad fram till Yarusvat som revanscherar sig för straffmissen och sätter 2-0. Han blir några minuter senare utbytt mot Mohamed Bangura som också skulle delta i målfesten. I 81:a minuten får Awad en fin passning av Rashidi inne i straffområdet och kan sätta 3-0 med vänsterfoten från en ganska svår vinkel. Bara tre minuter senare assisterar samme Awad till 4-0 då han enkelt chippar bollen över bortaförsvaret till Bangura som från nästan samma vinkel rullar bollen under HIF-målvakten. I den 90:e minuten fullbordas krossen då Ahmed skjuter i högra krysset från distans.Skottstastistiken talar sitt tydliga språk; Dalkurd har 16 avslut (10 på mål) medan HIF inte hade ett enda. Helsingborg var fram tills förra matchen obesegrade men de två senaste toppmötena mot BP och Dalkurd har resulterat i två förnedrande förluster och en målskillnad på 0-9. Likväl sitter man fortfarande på kvalplatsen efter att Örgryte, som slog Dalkurd senast, åkte på storstryk borta mot Norrby. Norrby är förövrigt Dalkurds nästa motståndare och kommer på besök på måndag kl 19.00.