Dalkurd FF - IFK Värnamo: Dalkurd vände och vann



Tidigare i veckan gick Dalkurd och tränaren Poya Asbaghi åt skilda håll, trots en andraplats i Superettan och vinst med 3-0 i den senaste matchen. När Dalkurd tog emot Värnamo i den första matchen under ledning av den nya tränarkonstellationen Brännström – Azrafshan verkade det till en början som att spelarna var påverkade av tränarcirkusen. Dalkurdspelarna visade dock bra moral och vände det tidiga underläget till seger med 3-1.







Pettersson

Tranberg – Ceesay – Ekblad

Rashidi – Lawan – Amin – Ammar - Bala

Awad - Pllana



Ett återbud precis innan match ledde till att



Återigen inledde Dalkurd dåligt och målnollan spräcktes redan i 7:e minuten efter att en misslyckad offsidefälla friställde hela fem bortaspelare, varav



Fem minuter in i andra halvlek får



Resten av matchen spelas av i ett lägre tempo och Dalkurd har inga problem med att kontrollera matchen. I matchens slutskede byts



På söndag möter man



Bijî Dalkurd!



Dalkurd ställde upp med sin sedvanliga 3-5-2-uppställning:PetterssonTranberg – Ceesay – EkbladRashidi – Lawan – Amin – Ammar - BalaAwad - PllanaEtt återbud precis innan match ledde till att Kujtim Bala fick starta istället för skadade Henrik Löfkvist, därmed flyttades Alexander Ekblad ner i backlinjen medan Bala spelade på sin sedvanliga plats på yttermittfältet. Dagens anfallspar bestod av Ahmed Awad och Leonard Pllana , då skyttekungen Ricky Yarsuvat var avstängd efter tre gula kort.Återigen inledde Dalkurd dåligt och målnollan spräcktes redan i 7:e minuten efter att en misslyckad offsidefälla friställde hela fem bortaspelare, varav Johan Andersson lugnt kunde rulla in ledningsmålet. På reprisbilderna såg det faktiskt ut som att bortalaget stod offside, men det är möjligt att någon utanför kamerabilden upphävde offsiden. Det dröjde fram tills matchens 20:e minut innan Dalkurd började producera målchanser; Bala tar sig fram i straffområdet och slår en låg passning som Lawan får en dålig träff på. Därefter har Ahmed Awad ett skott som går via en försvarare i ribban. Trots att Dalkurd är svaga i närkamperna lyckas man ändå producera fler målchanser än Värnamo, men man är svaga i avsluten och går in i halvtid med ett 0-1-underläge.Fem minuter in i andra halvlek får Ammar Ahmed ett skottläge utanför straffområdet och sätter kvitteringsmålet intill vänstra stolproten. Bara två minuter efter målet får Värnamo en frispark på vänsterkanten, inlägget når Fredrik Lundgren som är ren framför mål men volleyavslutet går utanför. Istället för ett bortamål kommer två snabba Dalkurdmål som fastställer slutresultatet. Rawez Lawan hugger till i straffområdet och rullar distinkt in 2-1 i 63:e minuten. Bara tre minuter senare kommer 3-1 när Bala slår ett inlägg från kortlinjen som olycklige Tyler Lissette får på huvudet och skarvar in i eget mål. Målet räknas dock inte som självmål, så Bala fick därmed göra säsongens första mål. Dalkurd har därmed gjort tre mål i tre raka hemmamatcher, vilket är ett klart lyft efter att ha inlett säsongen med två mållösa hemmamatcher.Resten av matchen spelas av i ett lägre tempo och Dalkurd har inga problem med att kontrollera matchen. I matchens slutskede byts Peshraw Azizi in och gör säsongsdebut, vilket var kul att se. Dalkurd vinner matchen välförtjänt och tar därmed revansch för fjolårets dåliga resultat mot Värnamo, där man bara tog en poäng på två matcher.På söndag möter man Falkenberg på bortaplan; det tex-allsvenska laget inledde säsongen bedrövligt innan man tog två raka segrar mot Gefle och serieledarna Brommapojkarna . Idag åkte man dock på en förlust mot Örgryte i en match man fick två spelare utvisade. Det blir därmed Dalkurds första besök i Falkenberg och Falcon Alkoholfri Arena. Vi ses där!Bijî Dalkurd!

0 KOMMENTARER 277 VISNINGAR 0 KOMMENTARER277 VISNINGAR KURD I STAN

2017-05-17 22:36:00

ANNONS:

Fler artiklar om Dalkurd FF

Dalkurd FF

2017-05-17 23:22:00

Dalkurd FF

2017-05-17 22:36:00

Dalkurd FF

2017-05-15 22:16:00

Dalkurd FF

2017-05-15 12:31:54

Dalkurd FF

2017-05-15 12:29:00

Dalkurd FF

2017-05-12 21:24:46

Dalkurd FF

2017-05-07 21:24:00

Dalkurd FF

2017-05-04 08:59:52

Dalkurd FF

2017-05-01 18:10:36

Dalkurd FF

2017-04-29 13:09:00

ANNONS:

Betyg (1-10, där 6 är godkänt)Tidigare i veckan gick Dalkurd och tränaren Poya Asbaghi åt skilda håll, trots en andraplats i Superettan och vinst med 3-0 i den senaste matchen. När Dalkurd tog emot Värnamo i den första matchen under ledning av den nya tränarkonstellationen Brännström – Azrafshan verkade det till en början som att spelarna var påverkade av tränarcirkusen. Dalkurdspelarna visade dock bra moral och vände det tidiga underläget till seger med 3-1.Ny vecka, ny omgång och nytt motstånd. Dalkurd kommer från en 3–0 vinst mot Trelleborg och kommer på onsdag att spela mot IFK Värnamo. Matchen kommer spelas på Dalkurds hemmaplan, Domnarsvallen där Dalkurd har varit obesegrade i nästan 3 år.Betyg: (1-10, 6 godkänt)Efter förra omgångens bottenapp mot Degerfors var det dags för Dalkurd att möta ett formstarkt Trelleborg med målkungen Salif Camara Jönsson i spetsen. Trots en dålig inledning på matchen var det Dalkurd som gick segrande ur striden och tog en skön 3-0-seger. Då alla andra topplag tappade poäng under lördagen och söndagen kliver Dalkurd upp på en andraplats bakom BP.Efter förra veckans fiasko så går Dalkurd in i en ny omgång och denna gång så välkomnar man Trelleborg till Domnarvsvallen. Dalkurd kommer från en storförlust mot Degerfors vilket gjorde att man tappade 2:a platsen och sitter just nu på en kvalplats.Dalkurd åkte på sin första förlust i årets Superettan när man besökte Degerfors på klassiska Stora Valla. Matchen slutade med en 3-1-förlust och därmed är man fem poäng efter Brommapojkarna som toppar tabellen.Ny vecka och nytt motstånd; denna vecka möter vi Degerfors IF på Stora Valla. DIF inledde året med två raka vinster men har sedan inledning hamnat i en svacka. Under de tre senaste matcherna har man bara kammat hem en poäng och kommer senast från en storförlust mot Helsingborg IF där man förlorade med 3–0 samt fick sin förstemålvakt skadad. Degerfors har på 5 omgångar lyckats ta 7 poäng, totalt har man gjort 6 mål och släppt in totalt 7 mål.Besökande Gefle IF avfärdades med klara 3-0 på lördagseftermiddagen i årets första hemmaseger. Efter två 0-0-matcher på hemmaplan i tidigare omgångar fick vi se ett mycket mer kreativt och fartfyllt Dalkurd som äntligen fick målskyttet att lossna på Domnarvsvallen.På lördag är det dags igen och denna gång välkomnar vi Gefle IF till Domnarsvallen. Dalkurd går in i femte omgången av Superettan och möter Gefle IF som nyligen trillade ner från Allsvenskan. Gefle IF har inlett året väldigt svagt och har endast lyckats få ihop 5 poäng. Efter en medioker instans senaste mot Syrianska så lyckades Deniz Hümmet trycka in 1–0 målet i 87 minuten vilket gjorde att Gefle tog sina första tre poäng. Däremot har Gefle lyckats göra mer mål än Dalkurd efter fyra omgångar..