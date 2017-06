Dalkurd FF - Norrby IF: Seger med 4-1

Nykomlingarna Norrby var på besök i Borlänge och utgjorde sista motståndet innan uppehållet. Dalkurd avgjorde matchen redan i första halvlek efter dubbla mål av både Ahmed Awad och Ricky Yarsuvat, varav de tre första målen kom under den första kvarten. Andra halvlek blev en mindre intensiv historia där Dalkurd mer eller mindre spelade av matchen.

Dalkurd FF – Norrby IF 4–1 (4–1): 1–0 (4) Ahmed Awad , 2–0 (10) Richard Yarsuvat, 3–0 (14) Richard Yarsuvat, 3–1 (23) Nicklas Savolainen , 4–1 (37) Ahmed AwadDagens startelva (3-5-2):Frank PetterssonHenrik Löfkvist, Kebba Ceesay Ahmed Awad, Ricky YarsuvatNykomlingarna Norrby inledde matchen i en ganska hög press och såg ut att kunna stressa Dalkurds backlinje rejält under matchen. Trots pressen från motståndarlaget hade Dalkurd inga problem med att etablera anfallspel och fick en ordentlig utdelning första kvarten. I den fjärde minuten hittar Lawan Dalkurdsupportrarnas favoritgrabb Awad med en elegant djupledsboll över backlinjen, Awad får egentligen en dålig träff men lyckas ändå sätta bollen vid bortre stolpen. Lawan står för en fantastisk framspelning igen bara några minuter senare när han slår en passning med yttersidan av foten och frispelar Yarsuvat (som sköt Norrby upp i Superettan ). Mergim Krasniqi i målet såg ut att ha räddat laget from ett baklängesmål, men bollen tog på benen och studsade olyckligt in i mål. När klockan tickade mot 14 minuter var det dags för Yarsuvat att göra mål igen då han stjäl bollen framför Krasniqi som var ute på vift och slår bollen in i mål från en svår vinkel. 3-0 efter bara 14 minuter, och Norrbys uppförsbacke blev för svår matchen igenom.En reducering skulle komma efter en mycket märklig situation som uppstod i matchens första hörna i 23:e minuten. Pettersson i Dalkurdmålet har svårt att komma ut och boxa undan bollen, och lyckas istället styra in den i eget mål. Till hans försvar ser det ut som att spelare från båda lagen verkar backa in i honom och störa han i det momentet. Savolainen tillskrivs hursomhelst det målet, som förmodligen är en av hans märkligare under karriären. Slutresultatet fastställs sedan i 37:e minuten när Awad kommer i sitt favoritläge utanför straffområdet och avlossar ett skott som sitter invid första stolpen.Andra halvlek är mer avslagen och Dalkurd verkade nöjda med sin ledning. Ett par chanser uppstod åt båda håll, men resultatet stod sig matchen ut. Yukiya Sugita Leonard Pllana och Andrew Stadler kommer in för Dalkurds del för att röra om i grytan och det är nära att de får utdelning. Sugita står för en fin soloräd på övertid där han spelar fram till Ammar Ahmed som står helt ren i straffområdet men avslutet går utanför mål.Nu får killarna ta en välbehövlig semester medan det blir en trist månad framöver utan matcher. Det återstå att se om Dalkurd kommer spela några träningsmatcher, annars kommer det bli rätt tyst på redaktionen såvida det inte blir några övergångar i sommar.Bijî Dalkurd!