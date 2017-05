Inför: Dalkurd FF – Åtvidaberg FF

På lördag är det match igen och denna omgång ställs Dalkurd mot Åtvidabergs FF, matchen kommer att spelas på Domnarsvallen och likt förra årets match mot AFC så kommer det vara gratis inträde… ja du hörde rätt GRATIS.

Motståndarkollen: Åtvidabergs FF

Åtvidabergs Fotbollsförening grundades 1907 och är i skrivande stund 109 år gammal. De spelar sina hemmamatcher på Kopparvallen, Åtvidaberg. Kopparvallen har gästat ett antal internationella och nationella stjärnor Ralf Edström, f.d. landslagsspelare

Roland Sandberg, f.d. landslagsspelare

Conny Torstensson, f.d. landslagsspelare

Zlatan Ibrahimovic, Manchester United

Edson Arantes do Nacimento även känd som Pelé, f.d. landslagsspelare i Brasilien

Åtvidabergs FF har mycket historia och har följande titlar i bagaget Allsvenskan (1972, 1973)

Superettan (2011)

Svenska Cupen (1969 – 1970, 1970 – 1971)

Åtvidaberg har en befolkningsmängd på 6869 och det gör de till den minsta staden som någonsin lyckats ta hem en svensk ligatitel. Åtvidaberg åkte ner till Superettan 2015 och hamnade förra året på en 6:e plats med 4 poäng till 5:e platsen (Varbergs BoIS 48 p) och 4 poäng ner till 7:an (Trelleborgs FF, 40p). Första mötet mellan Dalkurd och Åtvidaberg slutade med 5–0 till Dalkurd på Domnarsvallen och returmatchen på Kopparvallen slutade 2–1 till Dalkurd som inledde matchen med två snabba mål de första 20 minuterna. Åtvidabergs FF ligger i skrivande stund på 13:e plats med 8 poäng och inledde året väldigt svagt med en 4–0 förlust mot IFK Värnamo och förlusterna radade upp sig fram till fjärde omgången där de lyckades få med sig ett poäng mot



Spelare som är skadade eller avstängda:

Mohammed Bangura – Skadad



Robertino Klajajic – Skadad

Alex De John – Skadad





Truppen mot Åtvidabergs FF:

Kommer uppdateras



Möjlig startelva:

Frank Pettersson

Henrik Löfkvist – Robin Tranberg

Heradi Rashidi – Rewan Amin – Ammar Ahmed – Rawez Lawan – Alexander Ekblad





Tankar kring matchen:

Tycker det är otroligt tråkigt att Kujtim Bala är avstängd men det positiva är väl att han kommer få spela mot Syrianska. Efter förra omgångens förlust så förlorade vi andra platsen och sitter nu parkerade på tredje platsen vilket innebär en kvalplats. Finns väl inte mycket mer att säga än att man är besviken, jag tyckte dock att grabbarna spelade bättre än vad de gjorde mot



2017-05-25 14:26:00

På lördag är det match igen och denna omgång ställs Dalkurd mot Åtvidabergs FF, matchen kommer att spelas på Domnarsvallen och likt förra årets match mot AFC så kommer det vara gratis inträde… ja du hörde rätt GRATIS.Första matchen någonsin mellan Dalkurd och FFF är ingenting Dalkurdsupportrar vill komma ihåg. Trots stundtals hyggligt spel och flertalet frilägen bjuder Dalkurd Falkenberg på två mål och förlorar med 2-0. Därmed tappar man mark i toppstriden och avståndet till BP på förstaplats blir allt större.Betyg (1-10, där 6 är godkänt) MS står för Matchens spelare (lirare)En vecka, två matcher och förhoppningsvist två vinster. Vecka 20 bjuder på två matcher med kort mellanrum för Dalkurd, först spelades en match på onsdagen mot IFK Värnamo vilket Dalkurd totalt körde över Värnamo och nu ställs Dalkurd mot Falkenberg på söndag. Dalkurd åker till Falkenberg med stort självförtroende efter att man besegrade Värnamo med 3–1 där man mer eller mindre dominerade hela matchen.Betyg (1-10, där 6 är godkänt) MS står för Matchens spelare (lirare)Tidigare i veckan gick Dalkurd och tränaren Poya Asbaghi åt skilda håll, trots en andraplats i Superettan och vinst med 3-0 i den senaste matchen. När Dalkurd tog emot Värnamo i den första matchen under ledning av den nya tränarkonstellationen Brännström – Azrafshan verkade det till en början som att spelarna var påverkade av tränarcirkusen. Dalkurdspelarna visade dock bra moral och vände det tidiga underläget till seger med 3-1.Ny vecka, ny omgång och nytt motstånd. Dalkurd kommer från en 3–0 vinst mot Trelleborg och kommer på onsdag att spela mot IFK Värnamo. Matchen kommer spelas på Dalkurds hemmaplan, Domnarsvallen där Dalkurd har varit obesegrade i nästan 3 år.Betyg: (1-10, 6 godkänt)Efter förra omgångens bottenapp mot Degerfors var det dags för Dalkurd att möta ett formstarkt Trelleborg med målkungen Salif Camara Jönsson i spetsen. Trots en dålig inledning på matchen var det Dalkurd som gick segrande ur striden och tog en skön 3-0-seger. Då alla andra topplag tappade poäng under lördagen och söndagen kliver Dalkurd upp på en andraplats bakom BP.Efter förra veckans fiasko så går Dalkurd in i en ny omgång och denna gång så välkomnar man Trelleborg till Domnarvsvallen. Dalkurd kommer från en storförlust mot Degerfors vilket gjorde att man tappade 2:a platsen och sitter just nu på en kvalplats.